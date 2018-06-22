То, что синонимом слова «Литва» уже давно стало слово «эмиграция», а, как утверждают особо горячие головы, и вовсе «эвакуация», — банальная и уже скучная констатация факта. Нынешний парламент с правительством — уже практически на середине своего срока полномочий, а громкие слова о том, что борьба с демографическими вызовами станет главной задачей, пока что упёрлись в исследования, а отчего же бегут литовцы из Литвы? Сверху настолько не понимают, что внизу, что решили привлечь даже учёных и разобраться. И, несмотря на скучность темы, выводы тем не менее любопытны. Они показали, что дело совсем не в низкой оплате труда в Литве. Вернее, не только в ней.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Литвы

Исследование ученых «Причины миграции литовцев» показало, что люди уезжают из Литвы не только по финансовым причинам, но и из-за того, что они чувствуют неуважение или им не хватает чуткости к социальным проблемам со стороны государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Ученый Института эмиграции литовцев Университета Витаутаса Великого Илона Струмицкене, представившая результаты исследования «Причины миграции литовцев», сказала, что современная миграция из Литвы обусловлена не только экономическими и социально-демографическими факторами, но и еще социально-психологическими факторами, факторами гражданкой активности. Люди уезжают из Литвы не только по финансовым причинам, но из-за ощущаемого неуважения и отсутствия социальной чуткости у власти.

Литовцы, которые сейчас проживают в трех регионах Европы — Скандинавских странах, Великобритании и Ирландии, в Испании и других странах Южной Европы — назвали, что в первую очередь нужно поменять в Литве. Это размер коррупции, экономическое неравенство, неуважение к простым жителям, материальное положение, жадность предпринимателей, неподходящее распределение бюджета и т. д.

Исследование показало, что 13% опрошенных граждан Литвы не хватало доходов, чтобы купить еду, 23% не хватало средств на одежду, 30% не могли купить телевизор или холодильник.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Бедность. Последние деньги

И все-таки этих данных, по словам исследователей, недостаточно для обсуждения глубоких причин эмиграции из Литвы.

Плохое социально-психологическое состояние связано и с трудовыми отношениями: люди чувствовали неуважение, равнодушие к личным проблемам, также они указали на плохие возможности карьеры, недооценку их заслуг.

Во время исследования были выделены три группы эмигрантов: стремящиеся «испытать себя», экономические эмигранты и те, кто «бежит от литовского управления». Три четверти всех людей сказали, что их решение эмигрировать было хорошо обдумано.

«Испытать себя чаще стремятся женщины, чем мужчины, но все они молодые, с высшим образованием, квалифицированные работники с сильной целью самовыражения, — перечисляла Струмицкене. — В Литве они критиковали административные и экономические ограничения, их отъезд обусловлен поиском более интересной работы, они хорошо интегрировались, отличаются глобальным мировоззрением».

Экономические мигранты составляют 56%, это самая большая часть. «Эти люди интересуются, что происходит на их родине, они опираются на литовские СМИ, но не отличаются излишней чувствительностью к государству. Для них важно экономическое благосостояние, они не участвуют в гражданской деятельности, но сейчас они считают это большей ценностью, чем когда жили в Литве», — говорит ученый.

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Сбежать от литовского управления больше склонны мужчины с профессиональным образованием. «Они чувствуют сильную оппозицию по отношению к Литве: им не нравятся административные и экономические аспекты, их решение уехать было связано с неуважением, — сказала Струмицкене. — Интересно то, что они были самыми активными участниками гражданских акций, сегодня они интересуются родными городами, мировыми новостями, стал более выраженным фактор российских СМИ. Может, это и обусловило их решение уехать, и они ни капли не жалеют об этом».

Во всех группах большую часть составляют молодые люди.

Струмицкене отметила, что опрошенные эмигранты свое решение уехать оценивают положительно: «Улучшились их финансовые возможности, возможности провождения досуга, появилось разнообразие жизненного опыта». По ее словам, вопрос здоровья и отношений с близкими большого влияния не оказывает: «В сфере здравоохранения или отношений с близкими мы не видим изменений, не изменилось и осознание роли гражданина, часть людей стали хуже смотреть на Литву», — сказала Струмицкене.

Исследование показало, что 33% эмигрантов в Литве чувствуют себя несчастными и радовались возможности уехать. И, пожалуй, самая красноречивая цифра этого исследования: сразу 56% опрошенных чувствовали себя ненужными в Литве.