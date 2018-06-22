Литовцы бегут из страны не только из-за денег
То, что синонимом слова «Литва» уже давно стало слово «эмиграция», а, как утверждают особо горячие головы, и вовсе «эвакуация», — банальная и уже скучная констатация факта. Нынешний парламент с правительством — уже практически на середине своего срока полномочий, а громкие слова о том, что борьба с демографическими вызовами станет главной задачей, пока что упёрлись в исследования, а отчего же бегут литовцы из Литвы? Сверху настолько не понимают, что внизу, что решили привлечь даже учёных и разобраться. И, несмотря на скучность темы, выводы тем не менее любопытны. Они показали, что дело совсем не в низкой оплате труда в Литве. Вернее, не только в ней.
Исследование ученых «Причины миграции литовцев» показало, что люди уезжают из Литвы не только по финансовым причинам, но и из-за того, что они чувствуют неуважение или им не хватает чуткости к социальным проблемам со стороны государства.
Ученый Института эмиграции литовцев Университета Витаутаса Великого Илона Струмицкене, представившая результаты исследования «Причины миграции литовцев», сказала, что современная миграция из Литвы обусловлена не только экономическими и социально-демографическими факторами, но и еще социально-психологическими факторами, факторами гражданкой активности. Люди уезжают из Литвы не только по финансовым причинам, но из-за ощущаемого неуважения и отсутствия социальной чуткости у власти.
Литовцы, которые сейчас проживают в трех регионах Европы — Скандинавских странах, Великобритании и Ирландии, в Испании и других странах Южной Европы — назвали, что в первую очередь нужно поменять в Литве. Это размер коррупции, экономическое неравенство, неуважение к простым жителям, материальное положение, жадность предпринимателей, неподходящее распределение бюджета и т. д.
Исследование показало, что 13% опрошенных граждан Литвы не хватало доходов, чтобы купить еду, 23% не хватало средств на одежду, 30% не могли купить телевизор или холодильник.
И все-таки этих данных, по словам исследователей, недостаточно для обсуждения глубоких причин эмиграции из Литвы.
Плохое социально-психологическое состояние связано и с трудовыми отношениями: люди чувствовали неуважение, равнодушие к личным проблемам, также они указали на плохие возможности карьеры, недооценку их заслуг.
Во время исследования были выделены три группы эмигрантов: стремящиеся «испытать себя», экономические эмигранты и те, кто «бежит от литовского управления». Три четверти всех людей сказали, что их решение эмигрировать было хорошо обдумано.
«Испытать себя чаще стремятся женщины, чем мужчины, но все они молодые, с высшим образованием, квалифицированные работники с сильной целью самовыражения, — перечисляла Струмицкене. — В Литве они критиковали административные и экономические ограничения, их отъезд обусловлен поиском более интересной работы, они хорошо интегрировались, отличаются глобальным мировоззрением».
Экономические мигранты составляют 56%, это самая большая часть. «Эти люди интересуются, что происходит на их родине, они опираются на литовские СМИ, но не отличаются излишней чувствительностью к государству. Для них важно экономическое благосостояние, они не участвуют в гражданской деятельности, но сейчас они считают это большей ценностью, чем когда жили в Литве», — говорит ученый.
Сбежать от литовского управления больше склонны мужчины с профессиональным образованием. «Они чувствуют сильную оппозицию по отношению к Литве: им не нравятся административные и экономические аспекты, их решение уехать было связано с неуважением, — сказала Струмицкене. — Интересно то, что они были самыми активными участниками гражданских акций, сегодня они интересуются родными городами, мировыми новостями, стал более выраженным фактор российских СМИ. Может, это и обусловило их решение уехать, и они ни капли не жалеют об этом».
Во всех группах большую часть составляют молодые люди.
Струмицкене отметила, что опрошенные эмигранты свое решение уехать оценивают положительно: «Улучшились их финансовые возможности, возможности провождения досуга, появилось разнообразие жизненного опыта». По ее словам, вопрос здоровья и отношений с близкими большого влияния не оказывает: «В сфере здравоохранения или отношений с близкими мы не видим изменений, не изменилось и осознание роли гражданина, часть людей стали хуже смотреть на Литву», — сказала Струмицкене.
Исследование показало, что 33% эмигрантов в Литве чувствуют себя несчастными и радовались возможности уехать. И, пожалуй, самая красноречивая цифра этого исследования: сразу 56% опрошенных чувствовали себя ненужными в Литве.