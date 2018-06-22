Пока проходит чемпионат мира по футболу, чиновники продолжают активно прорабатывать идею повышения пенсионного возраста. 20 июня глава правительства Дмитрий Медведев провёл совещание о внесении изменений в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий с руководством Госдумы, представителями администрации президента, руководством «Единой России» и её парламентской фракции. В Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин правительство внесло 16 июня. Государственные чиновники заверяют, что повышение пенсионного возраста будет проведено поэтапно в течение переходного периода (до 2028 года для мужчин и 2034 для женщин), который может начаться уже в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

СМИ пестрят публикациями о том, что в Администрации президента серьёзно озабочены всплеском негативной реакции на инициативы правительства России. Что ж, если такая озабоченность есть, то она точно не напрасна: накал страстей по поводу ожидаемой реформы не спадает. Сейчас уже можно констатировать, что возмущение «пенсионным манёвром» приняло по-настоящему массовый характер, во многих городах России уже начинают подавать заявки на протестные шествия и митинги. На 28 июля КПРФ запланирована Всероссийская акция против повышения пенсионного возраста, а соответствующая петиция, запущенная по инициативе профсоюзного объединения «Конфедерация труда России», набрала более 2,3 млн подписей.

Люди раздражены тем, что пенсионная система, несмотря на все предшествующие реформы, оказалась фактически неработоспособной, — некоторые даже интерпретируют сложившееся положение дел не иначе, как дефолт государства по своим социальным обязательствам. При этом особенно сильную досаду у многих вызывает тот факт, что сами государственные чиновники никак потерь от результатов собственной работы не несут.

«Да, действительно, сейчас жизнь у таких дармоедов, как Медведев, изменилась в лучшую сторону. Ничего хорошего не сделал ни для людей, ни для страны, и при этом получают не заслуженно высокие зарплаты. Раньше надо было пахать за высокие зарплаты, а сейчас ничего не делают, разворовывают бюджетные деньги и ещё зарплаты хорошие получают.»

«Голосовал за Путина в надежде на лучшее. А с приходом Медведева со своей командой и поднятием пенсионного возраста, становится грустно и печально. Всё, не успею пожить на пенсии."﻿

«Основа нашего экономического блока — стойкие последователи Егора Гайдара. Эта влиятельная группа широко представлена во всех мозговых центрах, отвечающих за финансовую политику страны от ВШЭ до института его имени. Оголтелые рыночники из фракции нищеты и смерти словно Ланнистеры российской экономики. За 30 лет они создали нерушимое братство шоковой терапии, ломающее кости одному поколению за другим».

Нередко в соцсетях можно найти достаточно основательную критику позиции правительства, которую быстро разбирают на цитаты. Так, один из пользователей «ВКонтакте» обратил внимание на то, что точка зрения правительственных чиновников вдвойне лукава: хотя защитники «пенсионного манёвра» указывают, что западные страны намного богаче, и именно поэтому могут платить большие зарплаты в абсолютном выражении, в то же время совершенно игнорируется, что в западных странах пенсии выплачивают больше не только в абсолютных, но и в относительных показателях.

(сс) peter-facebook Пенсионный доход

Так, в России средняя пенсия составляет 14 тыс. рублей, средняя зарплата — 41,6 тыс. рублей, а потому отношение средней пенсии к зарплате составляет 34%. В Европейском союзе же этот показатель в среднем составляет 58,3%, а в некоторых странах даже превышает 70% (в Испании 72%, а Дании — 86%). То же самое справедливо и для многих развивающихся стран, которые, казалось бы, в социально-экономическом отношении гораздо ближе России: в Аргентине показатель равен 72%, в Бразилии — 69,5%.

«Если мы хотим равняться на другие страны, то давайте сначала попробуем достичь их уровня по другим важным параметрам пенсионной системы — продолжительности жизни и коэффициенту замещения пенсий, а потом уж начнем поднимать пенсионный возраст», — резюмировал один из пользователей.

Получается, что поздние сроки выхода на пенсию на Западе всё-таки вполне обоснованны их значительным денежным размером и длительным периодом выплачивания. В России же платят относительно маленькие пенсии (что в относительном, что в абсолютном выражении) за достаточно короткий промежуток времени, при этом не вызывают у граждан доверия и данные по возросшей продолжительности жизни в стране. Ведь по данным самого же Росстата в России насчитывается 15 регионов, где мужчины вовсе не доживают даже до нового срока выхода на пенсию в 65 лет, и в 22 регионах новый срок совпадает с продолжительностью жизни мужчин.

И это не говоря про то, что, по данным Минздрава, за последние три года наблюдается рост по ряду заболеваний (эндокринные болезни, болезни крови и так далее). Избирательное восприятие реальности министрами российского правительства закономерно вызывает сильное раздражение:

«Какая продолжительность! Где мы жить лучше стали? Вы создайте условия для жизни, а уж потом пенсионный возраст увеличивайте. У нас молодеет рак и не только рак! Вы что делаете? Вы же народ то уничтожаете!!! Вы может быть и проживаете до 90, а остальные?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Подозрительно для граждан выглядят и сравнения России с Китаем, в котором, по мнению российских правительственных чиновников, до сих пор вообще нет никаких пенсий. После начала обсуждения повышения пенсионного возраста в поисковиках заметно подскочили запросы про «в Китае пенсий нет». И вот, уже спустя неделю появилось достаточно большое количество разъяснений по социальной политике Поднебесной: выяснилось, что хотя пенсия там доступна и не для всех, но всё же очень даже существует. При этом вслед за средней зарплатой выше в Поднебесной, чем в России, и средняя пенсия.

«Средняя месячная пенсия по Китаю в 2016 году составляла около 2353 юаней (примерно 23,2 тысячи рублей, в России этот показатель составляет 13,7 тысячи рублей), хотя точный размер существенно отличается в разных провинциях.»

Впрочем, получают из 230,8 млн человек старше 60 лет пенсию только 152,7 млн человек, что связано с китайской системой прописки. При всём при этом отношение средней пенсии к зарплате в Китае составляет 76%, и в Поднебесной в настоящее время идут жаркие дискуссии по поводу того, чтобы заменить действующую пенсионную систему более адекватной.

Мало на кого действуют и обещания о повышении пенсий в будущем — в конце концов, «пенсионный манёвр» непосредственно бьёт по интересам людей среднего возраста, которые в массе своей сохранили хорошую память, помнят чехарду с «пенсионными баллами», введением и последующей заморозкой накопительной части пенсии и прочие, по мнению граждан, ошибочные и просто не оправдывающие никакого доверия меры правительства.

«Они не понимают (ну тут, скорее, не желают понимать), что их слова о том, что пенсии будут расти — это только слова. Стоимость которых равна даже не нулю, поскольку все предыдущие слова на тему пенсионной реформы, сказанные за четверть века, были тотальным враньём. И даже те деньги, которые народу удалось скопить на пенсию и вложить в негосударственные пенсионные фонды, их подельщики украли. И народ понимает, что в процессе воровства не могли не делиться…»

«Похоже, пенсия — такой своего рода кэшбек. Ты/наниматель платите государству много налогов, а потом в конце жизни получаешь процент от этих средств обратно и то, если повезёт, да и не факт, что живыми деньгами, а не какими-нибудь пенсионными баллами.»

Надо сказать, что чем дальше, тем убедительнее выглядит вывод о том, что «заглушить» Чемпионатом скандальное повышение пенсионного возраста вместе с новой ставкой по НДС властям не удалось. Многие уверены, что власти на своих деструктивных инициативах не остановятся и готовы «протолкнуть» если не эти, то хотя бы менее масштабные, но не менее антинародные меры — например, нешуточную дискуссию вызвали слухи о законопроекте по налогообложению денежных переводов на банковские карты. Люди склонны критиковать «многоходовку» правительства:

«Побунтовавшие против пенсий затянут пояса по всем другим фронтам, так как невероятный уникальный трюк «мы сейчас пакет непопулярных мер толкнём, а заострим внимание лишь на самой громкой из них», пройдет в очередной раз.»

«Когда сборная РФ победила Саудовскую Аравию, в России повысили пенсионный возраст и подняли НДС. Когда сборная России победила Египет, в думе приняли решение о повышении минимальных цен на алкоголь. Уругвай, умоляю — не проиграй!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Не прошла мимо даже новость о том, что подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) подготовил обоснование по отмене военных пенсий и выдаче вместо них одноразовых выходных пособий. Некоторые обратили внимание на личность директора указанного института — Владимира Назарова, который неоднократно выступал в СМИ со своими весьма радикальными ультрарыночными высказываниями по поводу социального государства. Что хорошо характеризует те экспертные круги, к мнению которых прислушиваются в правительстве.

Так, по его мнению, место классической пенсионной системы постепенно займут «личные сбережения, инвестиции в своё образование и здоровье, чтобы дольше оставаться на рынке труда», а рыночное решение в сфере общественных благ наиболее эффективно, поскольку «конкуренция на рынке образовательных услуг и в медицине ведёт к радикальному улучшению качества».

Даже на «Эхо Москвы», где, казалось бы, сосредоточена аудитория весьма либеральных взглядов, позиция Назарова, в полной мере раскрытая в ходе недавнего совместного интервью с членом правления Института современного развития Евгением Гонтмахером, вызвала определённое недоумение.

Government.ru Владимир Назаров на заседании Правительства

«Назаров — омерзителен. По сравнению с ним даже Гонтмахер выглядит социалистом. Светлана справедливо назвала эту «реформу» спецоперацией.»

«Когда специалист употребляет жаргонизм «устаканиться», сразу же возникает сомнение в его компетенции. Вообще, большевизм на марше.»

«Страшно далеки они от народа. И тот, и другой.»

Из менее заметного, но не менее примечательного можно отметить реакцию соцсетей на заявление председателя Партии пенсионеров России Николая Чеботарева. Тот, в частности, заявил, что предложенная реформа является «инструментом для повышения пенсий» и если не проводить пенсионную реформу, то через 5−10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше». К сожалению, в этот раз общественное мнение показало себя не с лучшей стороны: хотя многие восприняли заявление с иронией, некоторые кинулись критиковать абстрактных «пенсионеров», которых почему-то многие автоматически записали в сторонников инициативы правительства из-за того, что реформа «однозначно им выгодна». Даже не разобравшись в том, насколько выражает Партия пенсионеров России мнение и интересы, собственно, всех российских пенсионеров.

«Так пенсионеры ЗА, конечно. Они пенсию УЖЕ получают, а как услышали про прибавку в 12 000р (в год), так вдвойне стали ЗА.»

«Ясен красен поддержали… у них в перспективке + 1к на каждого упадёт! Деньжищи-то какие! Да и они сами, в принципе, на пенсии… а молодежь они ненавидят… это ни для кого не секрет!»

«Потому что они уже пенсионеры, им уже (всё равно).»

Может быть, это один из тех случаев, которые весьма красноречиво демонстрируют уровень солидарности и доверия внутри российского населения: раз некая (даже совсем непривилегированная) социальная группа подозревается в получении преимуществ от какой-либо в целом «непопулярной» реформы, то её тут же начинают принимать в штыки.

Vppppr.ru Николай Чеботарев

И действительно, практика показывает, что сопротивляются всевозможным «оптимизациям» в России главным образом только те, кого непосредственно касаются эти непопулярные меры: против развала медицины выступают врачи, против развала образования — учителя, против развала и бюрократизации науки — учёные.

Но теперь вдруг всё изменилось, и правительство действует «широкими мазками», проводя «пенсионный манёвр», который вызывает бурю негодования практически у всех и провоцирует людей на объединение против правительства с протестной повесткой. В таком случае остаётся только спросить, зачем правительство вдруг взялось за столь животрепещущую тему? Неужели оптимизировать «по мелочи» уже просто ничего не осталось?