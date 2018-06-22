О 22 июня можно рассуждать и рассуждать: тема начала Великой Отечественной войны многогранна и очень глубока. Вместе с тем, именно в ней важно выделить для себя главное, хорошо его продумать, укорениться в нём и стоять на этом всю жизнь — прочнее основы не найдёшь. Это ведь не 1943 год, когда победа над Германией и её союзниками стала объективно неизбежной. В июне 1941 года победа 1945 года существовала в зародыше, но этот зародыш был настолько крепким и живучим, что вынес все испытания первых двух лет войны. Кто сформировал этот зародыш? Отечественная культурно-историческая традиция, помноженная на советскую власть.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Тема начала войны, как и вся военная тема, делится для меня на две равновеликие половины: всё, что касается страны, государства и народа в целом, и всё, что касается отдельного человека. Они, конечно, взаимосвязаны и почти всегда существуют вместе, но чувствовать их самостоятельность, на мой взгляд, необходимо.

Немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкерс» Ю-87

Россия испытывала и отражала вражеские нашествия многократно, при разных государях и разных государственных устройствах. И происходило это по-разному. Крайние примеры в послеордынский период — Великая Отечественная война и нашествие поляков и шведов в смуту XVII века. Пытающимся бросить камень в советскую власть и лично в Иосифа Виссарионовича Сталина за летне-осеннее отступление 1941 года я всегда напоминаю, что, начав войну 24 (12 по старому стилю) июня 1812 года, Наполеон 14 (2) сентября был в Москве. Серьёзное поражение в Восточной Пруссии на начальном этапе Первой мировой войны потерпела армия Российской империи, перешедшая границу и атаковавшая германские войска в августе 1914 года. В 1940 году Гитлер оккупировал Бельгию, Люксембург, Нидерланды и Францию за 42 дня.

Навечно для меня покрыто позором имя Никиты Хрущёва, использовавшего в угоду своей антисталинской политической линии исторические подтасовки, в том числе касающиеся 22 июня и всего начального периода Великой Отечественной войны. Поэтому всё, что мы узнаём из сохранившихся документов (часть их были по его указанию глубоко сокрыты или даже уничтожены), имеет величайшую ценность.

Вот уже несколько лет Министерство обороны, и не только оно, открывает нам новые и новые архивные документы. К ним все мы, не только историки, должны относиться как к источнику живой воды.

В архивах — всё. И массовый героизм, военное искусство, политическая воля руководителей в центре и на местах, величие духа советских людей. И германское варварство, скорбь, страдания нашего народа. И трусость, предательство, профессиональная несостоятельность тех в Красной Армии и советском госаппарате, кто оказался не готов к защите Родины…

По себе знаю, какое сильное воздействие оказывает на ум и душу чтение архивных документов военного времени. Начинаешь искать и читать что-то о родственниках, о боевом пути тех частей и соединений, в которых они служили, но потом родственники отходят на второй план, и тебя поглощает величественная повесть о сражающемся народе, в котором твои родственники — это все советские люди. Их историями ты получаешь новый заряд воспитания, сил, веры.

Советские солдаты входят в Берлин. 1945

Мне думается, что сохранявшаяся закрытость архивов была одной из серьёзных ошибок позднего советского времени, если не намеренным антинародным деянием. Некоторое время тому назад прочитал полную версию книги Константина Симонова «Сто суток войны». Это его дневниковые записи июня — сентября 1941 года, расшифрованные и записанные весной 1942 года и сопровождённые позже комментариями на основе архивных документов того же периода, доступ к которым Симонов получил в начале 1960-х годов. В советское время эта важнейшая и полезнейшая книга, сопрягающая личные впечатления участника событий (летом 1941 года Симонов был под Могилёвом и Смоленском, с трудом выбрался из окружения под Вязьмой) и архивные данные, так и не была напечатана! Л. И. Брежнев, сам участник войны, на неоднократные обращения писателя-фронтовика не ответил. Очень её рекомендую.

Новые архивные документы мы будем изучать. А сегодня я обязательно вновь посмотрю какой-то из любимых фильмов о первом военном лете: первую серию «Живых и мёртвых», «Город под липами», «На Киевском направлении», «Нет неизвестных солдат»… Все — из 1960-х, когда фильмы снимали и снимались в них те, кто пережил войну. Этот их опыт не давал им фальшивить, несмотря на все внешние обстоятельства.

Вечная память павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками, всем участникам Великой Отечественной войны! Вечная им благодарность! Будем достойны их самопожертвования.