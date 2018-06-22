Более двадцати лет Сахалинская областная дума, выражая волю населения Сахалинской области, пытается внести в действующий календарь общероссийских праздников — День Победы над Японией (1945 год).

Павел Судаков. Капитуляция Квантунской Армии. 1948

В настоящее время основным препятствием этому стала позиция правительства Российской Федерации, продолжающего ельцинскую линию на разрушение преемственности российской истории, подрыв духовно-нравственных основ российского патриотизма, замалчивание героических достижений советского периода развития страны.

24 мая 2018 года Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации отклонила внесенный Сахалинской областной думой проект федерального закона №343 194−7, которым предлагалось внести изменения в статьи 1 и 1−1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», предусматривающие исключение дня «2 сентября — День победы во Второй мировой войне (1945 год)» из числа памятных дат России и отнесение указанной даты к числу дней воинской славы. В заключении от 7 декабря 2017 г. № 9021п-П44 правительства Российской Федерации, которым законопроект не был поддержан, в частности указывалось, что «подписанный 2 сентября 1945 г. Акт о капитуляции Японии стал результатом коллективных усилий государств-союзников по антигитлеровской коалиции и является достоянием многих держав, в связи с чем предлагаемая формулировка для нового дня воинской славы требует уточнения». При этом никаких предложений по уточнению, либо критериев такого уточнения не указывалось.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Сожжение памяти

О каком «новом дне воинской славы» идет речь в заключении правительства? Ничего нового и не предлагалось. Сразу после соответствующих побед над странами гитлеровского блока Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 и 2 сентября 1945 г. дни 9 мая и 3 сентября объявлены днями всенародного торжества — Праздниками Победы над Германией и Японией («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г., №26, №61). Было постановлено считать эти дни нерабочими.

В 1947 году Указами Президиума Верховного Совета СССР статус нерабочего дня с 3 сентября и 9 мая был снят, однако оба праздника сохранили свое победное название («Ведомости Верховного Совета СССР» 1947 г. № 17; «Известия», 24 декабря 1947 г. № 302 (9524). Эти Указы являются частью правовой системы Российской Федерации. Всё это изложено в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, речь идет не об установлении некоего «нового дня воинской славы», а о кодификации действующего законодательства. Вклад СССР/России в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. Как признают и видные западные историки и политики, окончание Второй мировой войны просто не могло бы состояться в сентябре 1945 года без нашей победы над Японией.

Фото из личного архива А. М. Стеценко Подписание Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года

День Победы над Японией действительно является «достоянием многих держав» и отмечается в Китае, Монголии, обеих Кореях, Нидерландах, и, наконец, в США и Великобритании, а в России — достоянием которой он тоже является — нет. В США и Великобритании День победы над Японией так прямо и называется: Victory over Japan Day или V-J Day.

Ни одна из этих стран не согласовывала свои внутригосударственные решения об установлении дней победы с нашей страной. Зачем же это делать суверенной России? Неужели для того, чтобы реанимировать отечественный день воинской славы, нужно ещё чьё-то зарубежное согласие или какой-то международный документ?

Удивительна позиция современного состава Комитета по обороне Государственной думы (председатель — генерал-полковник, бывший помощник председателя правительства РФ В.А. Шаманов). Комитет на заседании 16 мая с.г. вслед за правительством счёл, что, раз «победа над Японией явилась результатом коллективных усилий государств — союзников по антигитлеровской коалиции», то установление «нового (почему нового? — С.П.) дня воинской славы представляется нецелесообразным». Какие-то застенчивые оборонители — не способные защитить родную победу даже на бумаге…

Mil.ru Владимир Шаманов

Кроме того, в заключении правительства Российской Федерации сообщалось, что «принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться публичным обсуждением с учётом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры». Этот правительственный пассаж взяли на вооружение в Комитете по образованию и науке Государственной думы. В заключении комитета от 8 февраля 2018 г., подписанном председателем В.А. Никоновым, он почти дословно повторён.

В связи с этим так и хочется сказать Вячеславу Алексеевичу, биографу и внуку виднейшего политика советского времени Вячеслава Молотова: «Ваш дед уже всё обсудил! Что ж Вы к его опыту не хотите прислушаться?! Неужели потому, что он не защищал, в отличие от Вас, докторскую диссертацию по истории?»

Такое впечатление, что авторы этого тезиса полагают, что наша история и государственность начинаются только при существующем правительстве и Государственной думе седьмого созыва, а ранее принятых решений просто не существует. Историки, однако, доктора…

A.Savin Вячеслав Никонов

Но наше государство еще в 1945 году при полной поддержке общества приняло нормативный акт, назвав этот день Днём Победы. Поэтому обсуждать вопрос, по которому существует общественный консенсус и принят Указ, утвержденный высшим органом народного представительства, — значит ревизовать систему исторических и нравственных ценностей России.

Приведенные тезисы из заключения правительства, некритически (если не сказать — раболепно) положенные в основу заключений ряда комитетов Государственной думы, текстуально воспроизводивших заключение правительства РФ, и обусловили результаты голосования депутатов Государственной думы 24 мая 2018 г.

Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое отношение СССР и советский народ имели к победе во Второй мировой войне?

В какое «публичное обсуждение с привлечением специалистов» хотят втянуть общество, если об этом со всей определенностью заявил Верховный главнокомандующий, генералиссимус И.В. Сталин в своём обращении к народу 2 сентября 1945 года: «Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны: Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всём мире, уже завоеваны».

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов на Ялтинской конференции

Интересно, что было время, когда правительство Российской Федерации поддерживало инициативу Сахалинской областной думы о включении в федеральный закон Дня воинской славы — Дня Победы над Японией, причем в полном соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Об этом правительство сообщило Государственной думе своим письмом №4583п-П4 от 29 ноября 1997 года.

И это позволило Государственной думе 7 октября 1998 принять, а Совету Федерации 15 октября 1998 года одобрить законопроект, внесенный Сахалинской областной думой. Этим законом статья 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» была дополнена абзацем «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией (1945 год)». Изменение позиции правительства на противоположную произошло после отклонения 30 октября 1998 года президентом Российской Федерации этого принятого Федерального закона.

Примечательно, что Б.Н. Ельцин, отклоняя закон, в своем письме в Государственную думу согласился с оценкой«значения для жителей Дальнего Востока, ветеранов войны и в целом для России окончания военных действий на Дальнем Востоке и с внесением в закон соответствующего дополнения…», однако назвал другой день — 2-е, а не 3 сентября как день«славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали почет и уважение современников и благодарную память потомков».

Цитата из х/ф «Человек в футляре». Реж. Исидор Анненский. 1939. СССР «Кабы чего не случилось»

Основным мотивом отклонения закона назван «контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы». В Сахалинской области многие полагают, что это решение было ошибочным и нуждается в исправлении.

Ведь очевидно, что конъюнктурные колебания во внешней политике вторичны по отношению к ценностно-ориентированной внутренней политике сохранения целостности страны, воспитания молодежи, укрепления патриотизма, т. е. проектирования будущего страны на примерах подвигов отцов.

Вне всякого сомнения, День Победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ. Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Grzegorz Chladek Медаль «За победу над Японией»

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа. Во-вторых, признание Дня всенародного торжества — праздника Победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании Победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Lettuce Саботаж (уличное граффити)

Обеспокоенная общественность — фронтовики, награжденные медалью «За Победу над Японией», депутаты разных уровней, видные ученые — еще в октябре 2017 г. обратились к президенту России с предложением разобраться, почему не празднуется в стране установленный День Победы над Японией. Администрация президента (АП) сначала спускала коллективное обращение в правительство, а затем стала дублировать в ответах поступившие оттуда отписки, но, похоже, так и не довела обращение до адресата. Публичное обсуждение неисполнительности АП превратили в глас вопиющего в пустыне…

Как разрешить длительный конфликт между защищающими ошибки экс-президента правительством Российской Федерации и Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации — с одной стороны, и Сахалинской областной думой, которая многие годы борется за восстановление исторической справедливости — с другой стороны? Полагаем, что без вмешательства президента страны, без проявления его политической воли ситуация неразрешима.

Иначе правительство в ответ на наши и многие аналогичные инициативы по данному вопросу других субъектов законодательной инициативы (а их за прошедшие 20 лет рассмотрены в Государственной думе десятки!) будет приводить некорректные аргументы, дискредитирующие исполнительную власть, блокировать поправки в закон и исполнение принятых еще в Советском Союзе нормативных актов.

Конституция Российской Федерации предоставляет право президенту Российской Федерации использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов Российской Федерации.

В связи с этим на заседании рабочей группы «Курилы», созданной в Сахалинской областной думе, было выдвинуто предложение обратиться к президенту страны с просьбой на основании статьи 85 Конституции Российской Федерации издать Указ президента Российской Федерации «О порядке исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении днём всенародного торжества — Дня Победы над Японией».

Может быть, возымеет эта просьба поддержку у сына фронтовика, участника Великой Отечественной войны.