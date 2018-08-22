Иранцы и латиноамериканцы обзавелись славой «самых щедрых» покупателей в Северной столице России во время чемпионата мира по футболу. Торговцы рассказали корреспондентам ИА REGNUM, какие матрешки и другие сувениры самые популярные и почему некоторые продавцы вдвое потеряли в выручке по сравнению с обычным летом.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин на сувенирах

Петербургская сувенирка разбросана по всему центру города — нет ни одной улицы, которую полностью захватили бы лотки с товарами всех мастей. Особо предприимчивые путешественники знают, что дешевле всего закупаться в подземных переходах у «Гостиного двора». «Дом книги» предоставит на выбор более «изысканную» продукцию, но и спросит за это подороже. Но самой популярной этим летом стала набережная канала Грибоедова у Спаса-на-Крови, где неподалеку на Конюшенной площади развернули фестиваль болельщиков FIFA — петербургская фан-зона ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Матрешка

По сравнению с обычным летом, количество лавочек, кажется, удвоилось. К обычному набору румяных матрешек, меховых шапок и янтарных бус добавилась футбольная символика. К ребятам с флагами Бразилии подбегает торговец большими банными полотенцами с той же символикой и пытается отбить у них клиентов. «А смотри, что у нас за штука! Она покруче твоей штуки!», — отмахиваются от него.

Есть в наборе не только простые флаги за 400 рублей, но даже дизайнерские разработки прямиком из столицы. Дизайнер, к слову, тоже нашлась прямо здесь, на набережной.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупка сувениров

«Все в Москве печатается и везется сюда, все по моим разработкам», — указывает Нелли на большое полотнище с бахромой, на одной из сторон которого собраны флаги всех 32 сборных, прибывших в Россию на турнир, на второй стороне — цвета команды Бразилии. Приобрести такой можно за 2 тысячи рублей, хотя самый обычный вариант обойдется всего в 400.

«Конечно, на более дешевые флаги спрос побольше, а на такие, все-таки эксклюзивные вещи — уже нет. Но тот, у кого деньги есть, может оценить качество. Его можно и как шарф носить, — указывает Нелли на завязочки, — получается розочка фанатская».

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа дизайнерского флага

«Это незаконная коммерческая деятельность вообще-то, мы тут все рискуем административной статьей», — поделился один из продавцов. Но за «эксклюзив», по его словам — а ведь он «немножко юрист», так что наверняка в курсе дела — никакой ответственности не полагается: здесь не используется символика FIFA, так что не пострадают хотя бы за плагиат.

Оказалось, особо падки на эксклюзив жители Ирана. «Просто вообще расхватывали. Марокканцы все же чуть-чуть победнее, для них такая сумма была тяжеловата», — пожаловалась Нелли.

Остается надеяться, что марокканцы не добрались до тех лотков, где цены на сувениры приближались к стоимости подержанного автомобиля — после проигрыша их команды в Петербурге такое могло и шокировать.

«Самые нещедрые, кто торговались — это египтяне. Ну, они к такому порядку привыкли», — рассказывает продавщица футбольных шарфиков. «Но мы не торгуемся, у нас фиксированные цены», — строго замечает она.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из разных стран покупаю сувениры

По-соседству ее коллега уже сбросила для российских туристов пару сотен за два шарфа, получилось 1,5 тысячи рублей. «Как вы спать-то сегодня будете? Только и рады, что обманули провинциалов», — шутят покупатели ей в ответ, но деньги отдают. Как говорят лавочники, совсем не пытаются сбросить цену только англичане и американцы.

Наталья, которая торгует различными «национальными» чудесами, в качестве самых щедрых называет испанцев и бразильцев. Впрочем, вполне возможно, имелись в виду все латиноамериканцы. Берут классические матрешки. У Натальи есть, конечно, варианты и поинтереснее — на одной из них президент Владимир Путин скачет в даль на бравом рысаке.

«Такое идет тоже, но у других — больше у европейцев», — признается она.

Дарья Драй ИА REGNUM Изобилие матрешек

Самая дешевая матрешка здесь — всего 150−200 рублей, есть большие чудища за 4 тысячи, но самая дорогая — 9 тысяч, расписана вручную по индивидуальному дизайну.

«Самые заинтересованные, конечно, латиноамериканцы, им это нравится — потому что немножко разные континенты, по сравнению с Россией для них это, конечно, экзотика», — рассуждает Наталья.

О выручке она рассказать отказалась, но остальные торговцы приоткрыли завесу тайны: у многих дело идет вдвое лучше, чем обычным летом. «В два раза больше берут», — подтвердил хозяин лотка с янтарными и бирюзовыми украшениями.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильцы примеряют русские шапки

То же самое сообщил и человек, заведующий меховыми шапками. Они тут на любой вкус: и норка, и песец, и енот. Особенно любимы футбольными фанатами, конечно, синтетические. Бразильцы с хохотом примеривались к «жемчужным» кокшниками, но предпочли вариант более презентабельный. В итоге ушанка в цветах российского флага нашла своего нового владельца. Успех имеют также военные фуражки и пилотки с советской символикой, значками и нашивками.

«Сейчас туристов-то нет, все отели забиты. Одни болельщики со всех стран. То было много иранцев, вчера было много египтян, потому что Египет играл. Сегодня Бразилия — так бразильцев понаехало», — объясняет причину своего высокого заработка торговец Валерий.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа флагов с символикой России

Он не догадывается, возможно, что некоторым из его коллег не так повезло. Елена у киоска с бронзовыми медведями, зайцами и колокольчиками совсем поникла. «Фанаты благородные вещи не берут», — сокрушается она. Выручка вдвое сократилась по сравнению с июнем прошлого года. Обычные российские туристы, как оказалось, гораздо охотнее раскупают ее изделия, однако сейчас они попросту не смогли позволить себе приехать в Петербург — все отели забиты.

В этот момент бразильцы как раз интересуются бронзовым подсвечником. Елена оживляется и называет цену. Но бразильцы качают головой. «Цена — это просто цена, нормальная. Только вот мы бедные!» — объяснили зарубежные гости. В мешке у них перекатывалась дюжина больших расписных матрешек. «Все на сувениры, на подарки», — гордо объявили они.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильцы примеряют русские шапки

Чем ближе подходишь к Спасу-на-Крови, тем более неочевидными становятся цены. Пожилая торговка бодро по-итальянски ведет переговоры с парой путешественников. Пытается продать матрешку за 54 тысячи рублей. Как водится, за минуту цена резко падает до 29 тысяч. Но гости города осторожничают. Переводят на свою валюту — 460 евро за матрешку, наверняка самую шикарную на всей улице. «Спасибо, мы подумаем», — пытается отвязаться от торговки мужчина. Они удаляются.

«Почем она?» — тут же подходят заинтересовавшиеся российские покупатели. «Дорогая», — бросает из-за спины продавец, даже не оборачиваясь. Обслуживать отечественных туристов она явно не настроена, вряд ли кто-то из них отвалит среднюю петербургскую зарплату за Russian Doll.

Но это был вовсе не предел. В следующем киоске обнаружилась матрешка за 85 тысяч рублей. «Есть и попроще, но все берут», — уверенно рассказывает их хозяйка.

Дарья Драй ИА REGNUM Эксклюзивная матрешка

Лавки не заканчиваются на фан-зоне. Внутри тоже можно прикупить разных интересностей. Во-первых, стоит сразу отметить, что у иностранцев отлично идет местное пиво. Они даже брезгуют спонсором турнира Bud и просят продать им непременно «russian beer». Во-вторых, даже здесь можно приобщиться к русской культуре.

«Девушки, вот здесь всё очень хорошее!» — по-английски рекомендует окружающим бразилец у лавки с валенками с вышивкой. Может показаться, что он вступил в сговор с хозяевами лотка, но нет — виной всему искреннее желание помочь. Видимо, кто-то полетит домой в утепленных лаптях.

Дарья Драй ИА REGNUM Магнит с изображением Петербурга

Понимая же, что его собеседницы местные, а вовсе не туристки, бразилец тут же переходит к теме более животрепещущей. «Вы из Петербурга? Где ночная жизнь? Ночная жизнь?» — иностранец почти переходит к пантомиме, но его быстро понимают. «Рубинштейн!» — уже радостно повторяет он и бросается к своему другу. «Рубинштейн! — далее тараторит по-португальски неразборчиво. — Запоминай: Рубинштейн!».