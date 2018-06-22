На прошлой неделе Организация Объединённых Наций осудила большинством голосов (120 — за, 8 — против и 45 воздержались) действия Израиля по защите своей границы с сектором Газа за чрезмерное применение силы. Скромное большинство поддержало американскую инициативу по осуждению ХАМАС: 62 — за, 58 — против и 42 воздержавшихся. Российская делегация проголосовала в поддержку осуждения Израиля и против порицания ХАМАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Палестино-израильский конфликт

Напомним, что в апреле и мае боевики ХАМАС организовали несколько многотысячных манифестаций у границы с Израилем с целью прорваться на его территорию и взять в заложники жителей близлежащих селений. Всего триста метров отделяют некоторые израильские гражданские населенные пункты от сектора Газа. Страны ООН осудили еврейское государство за защиту собственной границы ценой жизни ста двадцати террористов.

Mil.ru Флаги России и Израиля

Есть некоторый сущностный диссонанс в позиции России. В те апрельские и майские дни, когда израильтяне отбивались от прорывавших их границу боевиков российские ВКС добивали террористов в лагере «палестинских беженцев» Ярмук неподалёку от Дамаска. Ещё несколько лет там обитало более полтораста тысяч палестинцев, а осталось там на сегодняшний день несколько сотен. Этот анклав оппозиции и терроризма управлялся в значительной степени все тем же движением ХАМАС. Вышло так: российские ВКС ликвидировали сотни террористов ХАМАС на расстоянии тысячи километров от собственной границы, а делегация России в ООН проголосовала дважды против Израиля за защиту от тех же боевиков собственных границ.

Зачем и почему — вот в чем вопрос?

Знаменательно, что в ивритских СМИ Израиля вы не обнаружите ни одного упоминания России в контексте вышеупомянутых обсуждений и осуждений Израиля. Где-то в МИДе найдётся несколько чиновников, обративших внимание на российское голосование, но общественный интерес к этому феномену равняется нулю. В противоположность этому, в израильской русскоязычной прессе и в социальных сетях российская позиция в ООН вызвала бурные обсуждения.

Mil.ru Флаги России и Израиля

Находясь под защитой США в Совете Безопасности ООН Израиль попросту мало кручинится по привычным для него нападкам в этой международной организации. При нынешней администрации в Вашингтоне в Иерусалиме могут быть уверены, что любая антиизраильская резолюция будет заблокирована в Совете Безопасности, а декларативные голосования в Ассамблее заботят израильтян куда меньше.

Пару лет назад один израильский дипломат полюбопытствовал у китайского коллеги, почему его страна всегда голосует против Израиля в ООН? Дескать, не может же быть, что мы всегда неправы, а арабы правы. Тот ответил вежливо и прямо: против вас мусульманская «машина голосования» из пятидесяти голосов, а у вас один голос…

Россия не слывет сегодня фаворитом ни в ООН, ни в других международных организациях и сама часто является предметом осуждений и нападок посредством голосования. Израиль в целом ведёт себя в таких случаях более корректно и нередко воздерживается, но бывало не раз, что голосовал против российских интересов, находясь в блоке с США.

Уинслоу Хомер. Вызов лоцмана. 1876

Придётся признать, что очень многие страны очень часто голосуют в ООН сообразно своим интересам, не имеющим отношения к сущности обсуждаемых вопросов. Немалую роль играют также инерция и привычка, но никак не соображения правды и справедливости.

Именно поэтому в Израиле не только не прозвучали голоса возмущения российским голосованием, но вовсе его не заметили. Куда важнее представляется стратегическое взаимопонимание с Россией по Сирии и Ирану. Решительное уважение вызывает в Израиле активная политика Москвы против попыток переписывания истории Второй мировой войны и героизации нацистских преступников.

Реальная российская позиция по ХАМАС и сектору Газа тоже далека от стереотипов. Мало кто знает, что около четырёхсот миллионов долларов попадает ежегодно в этот террористический анклав из американского бюджета. По сути, американские налогоплательщики и сегодня финансируют косвенно запрещённую в США террористическую организацию ХАМАС. А вот Россия не дает им почти ничего — это факт!

photographymontreal Поддержка террористов. Кровавые деньги

Тем не менее российскому руководству стоит задуматься, не подрывает ли интересы их страны такое голосование. Никакой широкой поддержки в ООН со стороны арабского и мусульманского блока России ожидать не может. А вот столь отъявленная манифестация двойных стандартов подрывает авторитет Москвы по отношению к собственным партнерам и соседям среди стран СССР. Там обратили внимание на важнейший символический жест по отношению к России со стороны Израиля, когда 9 мая премьер-министр Нетаньяху присутствовал не только на параде, но и участвовал в акции «Бессмертный полк» с «георгиевской лентой» на пиджаке. Это символический жест, но порой такие манифестации имеют громадное значение. В ответ — символический жест России в ООН против Израиля и в поддержку ХАМАС. И это в то самое время, когда её ВКС щедро одождивали этих же террористов в Сирии с воздуха. Складывается «неэстетичная» по отношению к собственным партнерам картина. И это в то время, как Москве требуемы доверие и уважение.