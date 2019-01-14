Практически все истории с малокомплектными школами в Алтайском крае похожи. Финансирование образования и новые стандарты не позволяют содержать учебные учреждения с десятком, а то меньше детей в классе. Но учитывая огромную площадь региона (почти 168 тысяч квадратных километров) и миллион населения, проживающего в сельской местности, можно сделать вывод, что после завершения оптимизации дорога за знаниями сельских школьников станет в разы длиннее. Подобные примеры уже имеются.

Бывший школьный класс в здании Лаврентьевской средней школы

Тоуракская школа — образец деревянного зодчества начала ХХ века, часть истории горного села Тоурак, образованного в 1829 году. Зданию больше 100 лет. На потолках ещё сохранилась оригинальная лепнина. Трудно поверить, но в довоенное время школа и стоящий рядом интернат вмещали больше тысячи детей из этого и соседних сел. Но к январю 2017 года там оставалось 22 ученика.

Цитата из видео ГТРК «Алтай» Тоуракская школа – образец деревянного зодчества

За получением среднего образования детей стали возить за 18 километров в школу села Куяча. Ранее об этом рассказывали коллеги из ГТРК «Алтай», но даже побывав в селе, они не могли знать истиной причины, по которой в школе за короткое время практически не осталось учителей и детям почти полгода не преподавали биологию, химию и ещё несколько предметов. Об этом стало известно только сейчас.

Из письма, поступившего в редакцию ИА REGNUM, можно сделать вывод, что жители села обеспокоены тем обстоятельством, что школе соседнего села предстоит пережить то, что в Тоураке пережили годом ранее, — реорганизацию. И что со временем новообразованный филиал будут понижать в статусе, и тогда чтобы получить знания, детям придётся уезжать всё дальше от дома. Судя по всему, под этими опасениями есть основания.

Сайт школы с. Тоурак Бессмертный полк с. Тоурак

«Здравствуйте, я живу в с. Тоурак, Алтайский край, Алтайский район, проживает 350 человек, из них по последней переписи — 90 детей от 0 до 18 лет. Ситуация у нас такая: в декабре 2016 года нашу школу (в ней обучалось 32 человека, был полный учительский состав) сделали филиалом другого учебного заведения без учета мнения жителей (есть ответ-проверка с прокуратуры).

Администрация района провела срез знаний, и по результатам наши учителя оказались некомпетентными (несмотря на звания кандидата доктора наук, высшее образование). Создали невыносимые условия, из-за которых учителя ушли по собственному желанию. И, конечно, у местного мунипалицитета появилась причина реорганизации — нет учителей.

Сейчас в нашей школе обучаются дети до 4 класса. Куда мы только ни писали. Но везде отправляли на региональный уровень — а там всё схвачено! Теперь наших детей возят по опасной дороге, которая проходит через перевал, у нас горная местность. Но в этом году узнали, что и эту школу делают филиалом районной школы. Как остановить этот беспредел? Как остановить уничтожение деревни?» — задаётся вопросом автор письма Т.

Здание закрытой школы в Шатоболе

Кстати, школа в Куяче весьма неплохая. В 2017 году она лидировала по результатам ЕГЭ и ОГЭ и была укомплектована всем необходимым, в том числе и преподавательским составом. А сейчас директор этого образовательного учреждения не знает, где взять учителей: в соцгруппе села размещено объявление: «требуются учителя». Совпадение?

Как и предполагала редакция ИА REGNUM, обращение жителей села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить сельскую школу и его слова о том, что сибирякам и дальневосточникам нужно обеспечить такие условия, чтобы они не покидали родные места, вселили некоторую надежду, что процесс оптимизации малокомплектных школ в крае если не прекратится, то хотя бы замедлится.

Закрывшаяся школа в селе Батурово (Алтайский край)

Тем более что и врио губернатора Виктор Томенко в ходе «прямой линии» тоже обнадёжил, сказав, что планов закрыть старосуртайскую школу не было (правда, сами учителя были уверены в обратном).

Пока же ничего не меняется. ИД «Алтапресс» уже писал об угрозе закрытия школы в Новокалманке Усть-Калманского района — там оставляют только начальные классы. И всё же радует хотя бы то, что появилась положительная реакция на обнародование историй совсем уж лютых перекосов в оптимизации.

Пример тому — остановленная накануне реорганизация школы в селе Журавлиха (Первомайский район).

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