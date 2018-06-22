Христианские лидеры вновь актуализируют вопрос возвращения христиан-беженцев в места своего проживания на Ближнем Востоке. Он этом на днях говорили прибывший в Москву генеральный секретарь OOН Антониу Гуттериш и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Сергей Власов / Московская патриархия Патриарх Кирилл и генсек ООН за то, чтобы христиане вернулись домой

«Считаю очень важным сделать все для того, чтобы христиане вернулись и в Сирию, и в Ливан, и в Ирак, на те земли, где они проживали и откуда фактически были изгнаны военными действиями и террористическими акциями, — подчеркнул патриарх. — РПЦ выступает совместно с другими христианскими общинами в защиту гонимых христианских меньшинств. Мы можем свидетельствовать о том, что среди христиан — православных, католиков и протестантов — широко распространено понимание о необходимости сделать все, что возможно, чтобы остановить опасную тенденцию исчезновения христиан с территории стран Ближнего Востока». В свою очередь, генсек ООН отметил: «Христианские сообщества являются неотъемлемой частью самой идентичности этого региона. Они существовали там задолго до появления ислама. Я глубоко убежден, что после того, как ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое дипломатическое решение, очень важно обеспечить возможность возвращения христиан и вообще религиозных меньшинств, таких как езидов, на родину. Этот вопрос лично меня очень сильно беспокоит».

Франческо Айец. Беженцы

Однако проблема в том, что к тому времени, когда «ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое дипломатическое решение», вполне возможно, возвращать будет некого. Изгнанные из мест своего исконного исторического проживания иракские и сирийские христиане обустраиваются с разным успехом. Те, кому удалось попасть на Запад — в Европейский союз и США, — уже вряд ли захотят менять худо-бедно налаженный быт на неизвестность. Иначе выглядит ситуация в ближневосточных странах, которые приняли сотни тысяч, если не миллионы вынужденных переселенцев. Турция старается их интегрировать, в том числе на уровне детей, предоставляя возможность (пусть и не всем) ходить в местные школы. В Ливане в последнее время столкнулись между собой правительство и Маронитская церковь. Епископат выступает против инициатив светских властей, которые могут способствовать тому, что «сирийские беженцы, которые проживают в Ливане в течение определенного времени», останутся в стране навсегда. Ряд монархий Персидского залива недавно решили выделить 2,5 миллиарда долларов Иордании, которая «взяла на себя ответственность за миллионы беженцев».

Понятно, что большая часть этих сирийских вынужденных переселенцев являются мусульманами. Но христиане среди них тоже есть. Какое будущее их ждет? «Очень больно видеть, что христиане вынуждены покидать Сирию — и в таком большом количестве, — говорит в интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II. — Это тревожная ситуация не только для нас, но и для всего мира… Сегодня мы сталкиваемся с серьезным риском того, что Сирия, Ирак и Турция останутся без христиан. Бегство христианского населения — это явление, которому необходимо противостоять, помогая христианам остаться». Судьбу христиан ближневосточные патриархи будут обсуждать 7 июня в Бари на встрече под предводительством папы Римского Франциска. Кроме констатации фактов, желательно получить и конкретные решения проблемы. А здесь, как подчеркивает апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари, «сирийский конфликт закончится, когда конфликт закончится в ООН — конечно, есть региональные факторы, но есть политика вето, есть блокада ООН».

Часто говорится, что урегулированию мешает «противостояние» России и США. Но, отметил Гутерриш во время своего выступления в международном клубе «Валдай», необязательно, что все зависит только от Вашингтона или Москвы. «В контексте сирийского конфликта и Ближнего Востока в целом такие страны, как Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Иран, имеют собственную стратегию, ведут свою игру и действуют в соответствии со своими интересами, иногда даже весьма непредсказуемо», — указал генсек ООН. Вместе с тем напомним, что Анкара, Москва и Тегеран на сирийском направлении работают вместе и постоянно подтверждают свою приверженность мирному урегулированию в Сирии. Возможна ли их совместная инициатива в отношении возвращения христиан, даже с учетом того, что Иран и Турция — это мусульманские страны? Если да, то можно было бы предложить промежуточное решение по этому вопросу с предложением апробировать его и на площадке Женевских переговоров по Сирии с перспективой включения наработок в будущий мирный договор.