Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

На Украине решили объединить 2 электронные площадки: Prozorro. Продажи и CETAM. Первую создали в минэкономики и, согласно новому закону о приватизации, именно она будет базой для продажи объектов малой приватизации. Вторая создавалась при минюсте для электронных торгов конфискованным имуществом с применением технологии блокчейн. Два министерства договорились, что вторая площадка присоединится к первой и также будет участвовать в малой приватизации. Как утверждает замминистра экономики Максим Нефёдов, первые продажи через электронные системы ожидаются уже в конце июня или начале июля.

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа согласен с мнением о грядущем провале годового плана приватизации на Украине:

«В планах правительства по приватизации на этот год стоит цифра в 22,5 млрд гривен в рамках большой приватизации. Никто из экспертов серьезно к ней не относится. Напомню, что последние годы план был 17 млрд. гривен и эту цифру просто переставляли из года в год… В лучшем случае — если состоится «малая» приватизация, то цифры будут уровня около 100 млн гривен», — цитирует эксперта сайт «Подробности.ua».

Видимо, в своей оценке он руководствуется текущей статистикой: несмотря на постоянную шумиху вокруг распродажи украинского госимущества, в январе — мае текущего года Фонд госимущества сумел выручить от приватизации всего лишь 49,7 млн грн.

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1881

Таким образом, директор инвесткомпании явно не верит, что хотя бы один из 22 объектов большой приватизации правительство и ФГИ смогут продать в этом году. Напомним, в начале июня срыв плана приватизации предсказал экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, а затем с его мнением фактически согласился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Фонд госимущества приступил к консультациям с международными советниками по поиску оптимальной модели работы завода «Турбоатом» (Харьков, предприятие энергетического машиностроения). Об этом сообщил глава фонда Виталий Трубаров. Правда, из его слов не следует, что такой советник у ФГИ уже есть. Похоже, его только ищут.

Кроме того, чиновник лукавит: идёт поиск не оптимальной модели работы, а решается, какой именно пакет предприятия следует продать. Оптимальным было бы вообще исключить «Турбоатом» из планов по приватизации — это одно из немногих прибыльных госпредприятий Украины (710 млн грн в 2017 году).

Валюта

По состоянию на 21 июня гривна продолжает терять позиции. Доллар на Украине стоит 26,3 грн (+0,09 грн с 15 июня) Однако в первой половине недели официальный курс доходил даже до 26,47 грн, что наблюдалось последний раз почти 3 месяца назад. При этом евро, наоборот, дешевеет — до 30,65 грн. (-0,1 грн). Рубль также подешевел — 0,416 грн. Причины ослабления евро и рубля, вероятно, общие — торговая война с США.

Курс «межбанка» пока не торопится за официальным: 26,25−26,28 грн/долл. (+0,02 грн). На «чёрном рынке» доллар стоит даже меньше: 26,17−26,22 грн. (+0,08 грн). В итоге сложилась любопытная ситуация: сдавать валюту сегодня выгоднее в банках (они дают за каждый доллар на 5−10 копеек больше), а покупать — в обменниках.

Активно расти курс начал ещё в начале недели: банкиры заявили, что активно скупать валюту на межбанке начали банки с иностранным капиталом. Причина скупки — вывод купонного дохода по валютным облигациям, что подтвердили в НБУ. Там уверены, что имел место краткосрочный всплеск и вскоре всё придёт в норму.

Однако директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко эту информацию опровергает. По его информации, в скачке курса доллара виновны госбанки, которым валюта необходима для покупки валютных облигаций Минфина. Последний 10−20 июня продал валютных ОВГЗ на сумму 0,5 млрд долл. Т. е. фактически получается, что курс разогнало государство: правительству необходима валюта для обслуживания госдолга. И для её получения приходится прибегать к таким вот нехитрым манипуляциям.

S.wsj.net Доллары США

В середине этой недели рост курса действительно приостановился. Однако для этого Нацбанку пришлось всё-таки выходить ны рынок с интервенциями. Суммы небольшие (10−20 млн грн по данным разных банков) и всё же. К этому механизму НБУ не прибегал уже сравнительно давно.

Окончательно приостановили падение гривны экспортёры, которые 20 июня массово вышли на межбанк. Близится конец месяца и квартала, компаниям необходима свободная гривна для бюджетных платежей.

Нацбанк в последнее время действительно в основном покупает валюту, а не продаёт её. Причём довольно незначительная сумма накопленных чистых резервов (около 7 млрд долл) кружит руководству голову. Глава НБУ Яков Смолий на встрече с руководителями крупнейших банков смело заявил о том, что объём резервов достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования. Напомним, что уже упоминавшийся экс-министр Данилюк, напротив, предупреждает о риске секвестра бюджета на 3,5−4 млрд долл, если МВФ не выдаст Украине запланированное (Украиной же) на этот год.

Верховная рада 21 июня сумела принять закон «О валюте» в окончательной редакции.

«Валютные ограничения будут постепенно отменены. В конце концов, бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции. Это не произойдет за один день. Мы будем убирать ограничения постепенно и осторожно, чтобы не пошатнуть финансовую стабильность. Принятие закона «О валюте» дает зеленый свет отменить наиболее болезненные ограничения сразу после его вступления в силу — например, относительно инвестирования за границу и внешнеэкономических операций», — прокомментировал новый закон на этапе обсуждения Яков Смолий.

В частности, новый закон разрешает покупку валюты онлайн.

МВФ

О последних прогнозах по теме «Правительство, МВФ и цены на газ для населения Украины» мы на этой неделе уже сообщали. Однако директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев уверен, что есть вполне реальный шанс избежать такого серьёзного повышения тарифов:

«Можно пересмотреть прогноз инфляции и признать, что показатели бюджета, которые закладывались в него в конце прошлого года, являются недосягаемыми и их нужно скорректировать. Можно уменьшить заложенные в бюджет расходы и увеличить капитальные инвестиции».

Эксперт напоминает, что на первом месте для Фонда стоит сбалансированный бюджет и регулярные выплаты за пользование кредитными средствами. Чтобы сбалансировать бюджет с текущими показателями, конечно, придётся сильно поднимать цену, однако это только один способ решения и в правительстве совершенно зря упускают из внимания второй.

Кстати, с этим согласны и в самом Фонде. Так, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своём приветственном обращении к правительству Украины по поводу принятия закона об антикоррупционном суде, заявила следующее:

«…Мы также договорились тесно сотрудничать, в том числе с правительством, относительно своевременного осуществления этих и других действий, особенно касающихся цен на газ и бюджета, которые имеют решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра программы по поддержке Украины МВФ».

Вот это «…и бюджета» на самом деле всегда присутствует в риторике Фонда.

С другой стороны, и МВФ есть за что упрекнуть. Ведь несмотря, а все эти старания по созданию на Украине антикоррупционных судов, прокуратур и т.п. МВФ никак не реагирует на масштабы вывода капитала из Украины. Данные в facebook озвучил экономист Виктор Скаршевский:

«По данным международной организации Global Financial Integrity, с 2004 по 2013 год из Украины нелегально было выведено 116 млрд долл. Если консервативно предположить, что с 2014 по 2017 год из Украины выводилось ежегодно по 5 млрд долл, то получим объем выведенного капитала из Украины с 2004 года порядка 140 млрд долл. От МВФ, за все годы сотрудничества, Украина получила 28 млрд долл. Получается, что из Украины было нелегально выведено капитала в 5 раз больше, чем получено кредитов от МВФ. Естественно, что в МВФ знают об этой дырявой конструкции, но закрывают на нее глаза. Ведь МВФ, помимо финансовой функции (выравнивание платежного баланса), выполняет еще и политическую».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Перечень вопросов, по которым Украина постоянно сотрудничает либо спорит с МВФ, достаточно стабилен: тарифы на газ, антикоррупционные органы, бюджет и его дефицит, отдельные реформы (пенсионная, медицинская). Всё это достаточно значимые для Украины вопросы, и легко впасть в заблуждение, полагая, что Фонд контролирует лишь такие ключевые моменты, оставляя всё менее значимое на откуп украинской власти. Совсем нет.

Так, оказывается, в МВФ внимательно следили за процессом выборов и назначения набсовета «Укрзализници». Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман затем в письме на имя украинского правительства поздравил украинскую власть с успешным завершением процесса.

Поэтому, когда экономический эксперт Всеволод Степанюк в комментарии «Голос.ua» говорит, что Украина не обязана согласовывать с МВФ структуру правительства и структуру органов власти, а значит — вполне может решить вопрос переподчинения Государственной фискальной службы (напрямую Кабмину, сегодня подчинена Минфину и новый министр пытается отстоять её) самостоятельно, то он и прав и неправ одновременно. Да, согласно Меморандуму ничего такого МВФ делать не должен. Но пример с УЗ показывает, что фонд вмешивается в суверенитет страны весьма серьёзно.

Топливо

По состоянию на 21 июня за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,23 грн (-0,12 грн с 14 июня, +0,82 грн с начала года), за литр А-92 — 28,42 грн (-0,12 грн с 14 июня, +0,63 грн с начала года), за дизтопливо — 27,07 грн/л (-0,12 грн с 14 июня, +1,07 грн. с начала года). Зато автогаз снова дорожает — 13,26 грн/л (+0,02 грн).

Впрочем, подорожание пока не слишком заметное, в особенности на фоне того, что в середине июня на «Укрзализнице» наблюдалась блокада поставок российского пропан-бутана (УЗ отказывалась принимать топливо в цистернах компаний, попавших под украинские санкции). Кроме того, теперь мы наблюдаем дешевеющее топливо на фоне роста курса доллара. Тогда как более характерна иная ситуация: топливо начинает расти в цене в ответ на каждый «чих» валютного рынка.

Не исключено, что топливо будет продолжать дешеветь. 20 июня участники рынка сообщали о незначительном снижении цен в мелком опте (эффект отражается на ценах сетей АЗС примерно через 5−7 дней).

Производство на Шебелинском ГПЗ (Харьковская область) в январе — мае снизилось до 186,5 тыс. тонн (-11,8 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Из-за этого в указанный период предприятие сократило выпуск дизтоплива на 3,6 тыс. тонн, бензина — на 2,3 тыс. тонн. Переработка на заводе падает уже не первый год. Напомним, что в 2017 году она сократилась в сравнении с 2016-м на 0,7%.

Ugv.com.ua Шебелинский ГПЗ

Транзит нефтепродуктов через Украину в мае обвалился до 20,9 тыс. тонн (41,5 тыс. тонн в мае 2017 года).

Завесу тайны над стабильностью цен на топливо могут приоткрыть правоохранители. Государственная фискальная служба отчиталась об обнаружении закрытии в Харьковской области мини-НПЗ. Его владельцы могли похвастаться завидной линейкой продукции: кроме традиционных бензина и дизтоплива, они могли производить также мазут и пропан. Предприятие работало нелегально, и, хотя его мощностей хватало только на 2 АЗС, бюджет недосчитался 0,5 млрд грн. Сколько по Украине таких энтузиастов каталитического крекинга — сказать сложно, однако то, что они есть в каждой области, можно утверждать наверняка. И сегодня во многом именно их следует благодарить за ценовую стабильность. Крупные АЗС с ними не работают, однако и цены задирать опасаются.

Разное

Главный редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило в facebook комментирует слова экономиста Александра Охрименко насчет перспектив украинской экономики:

«Уровня ВВП 2013 года мы достигнем примерно в 2023 г., пишет Охрименко, и я здесь с ним вполне согласен. Т. е. десять лет будут потеряны впустую. И это в том случае, если не случится никакой новый кризис, майдан или дефолт. Но это не все! Мало кто говорит о том, что в 2023 г. у нас будет совершенно другая структура ВВП. Там будет меньше станков и турбин, а больше сои, кукурузы и экспорта низкоквалифицированной рабочей силы. Надеюсь те, кто скакал (на Майдане), довольны. Их дети смогут пожить «как при Януковиче».

Правда, для сои и кукурузы в структуре ВВП необходимо, чтобы промышленность производила достаточное количество удобрений, с чем у Украины проблема. Мы уже писали о том, что из-за высокой цены газа на Украине остановился один из производителей азотных удобрений — завод «Днепроазот». Напомним, что ещё раньше, в конце апреля, точно так же вынужден был уйти в простой Одесский припортовый завод. Ещё один производитель, горловский «Стирол», с 2014 года для Украины утрачен. Северодонецкий «Азот» работает крайне нестабильно из-за близости к району боевых действий (150 тыс. тонн удобрений в прошлом году, 30% мощности). Оставшиеся 2 предприятия — «Ровноазот» и «Черкасский азот», даже работая со 100% загрузкой, не смогут покрыть потребности Украины в удобрениях (суммарная годовая мощность производства заводов — 1,6 млн тонн при годовой потребности в 2 млн тонн). А ведь оба предприятия ещё и работают на экспорт.

Gncr.com Азотные удобрения

Наконец, вынужденная остановка «Днепроазота» грозит не только украинским аграриям, но и практически всем жителям городов. Дело в том, что этот завод — единственный поставщик жидкого хлора для водоканалов Украины.

Химпром Украины буксует не только в отрасли азотных удобрений. Производители серной кислоты требуют от правительства введения таких же защитных мер, какие ранее получили производители азотных удобрений (весной Украина временно запретила импорт российских удобрений). Белоруссия и РФ к настоящему времени поставляют Украине порядка 80 тыс. тонн серной кислоты в год, т. е. примерно втрое больше, чем в 2014-м. Причиной этого стала потеря Украиной двух крупных производителей в 2014 году («Крымский Титан» и Константиновский химический завод).

Госстат Украины фиксирует рост потребительских цен в январе — мае на 13,2%, причём продукты и безалкогольные напитки стали стоить даже чуть дороже — на 16,6%. В основном это коснулось белковой пищи: цены на мясо и мясопродукты с начала года выросли на 26,1%, молоко, сыр и яйца — на 23,7%, что объясняет существенное снижение белка в рационе украинцев, о котором сообщалось ранее.

Продолжает расти внешнеторговый дефицит. В январе — апреле Украина экспортировала товаров на сумму 15,457 млрд долл, тогда как ввезла — на 16,88 млрд долл. Негативное сальдо достигло 1,423 млрд долл, что в 1,5 раза выше, чем за тот же период прошлого года.

Однако огорчать украинцев должно не только сальдо, но и динамика торговли с РФ: российский импорт в январе — апреле вырос до 2,56 млрд долл (+31% к аппг).

На Украине замедляется пульс экономики — перевозки. В январе — мае всеми видами транспорта было перевезено 252 млн тонн грузов (-2,3% к аппг).

Шутка о свинье, как тотемном животном Украины, имеет всё меньше оснований. Импорт свинины в мае 2018 года рекордно вырос — до 3,53 млн долл (в 27,4 раза!). Импорт вызван недостатком собственной свинины — производители активно экспортировали продукцию. Однако теперь и экспортировать особо нечего — 255 тыс. долл в мае (в 4 раза меньше в сравнении с маем прошлого года).