Президент США Дональд Трамп развернул торговые войны по всем фронтам, установив пошлины против трех основных торговых партнеров: ЕС, Китая и НАФТА. Существует еще одна, гораздо меньшая, но не менее значимая часть протекционистского тет-а-тет, которой не уделили должного внимания, — это торговая борьба между Индией и США, пишет Шрирам Чаулия в статье для американского издания The Foreign Policy.

Как слон в посудной лавке

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Эта ссора может подорвать растущее стратегическое партнерство между двумя крупнейшими в мире демократиями, которые сотрудничают в области борьбы с терроризмом, а также имеют тесные связи в военной области с целью поддержания стабильности Индо-Тихоокеанского региона и противодействия росту регионального влияния Китая.

Jolly Janner Индия и США

Трамп нанес первый удар, когда установил пошлины на импорт стали и алюминия. Индия изо всех сил пыталась получить освобождение от пошлин, но потерпела неудачу. В итоге Индия начала вводить в четверг, 21 июня, ответные пошлины в отношении 29 импортных товаров из США, включая миндаль, нут и шоколад, на общую сумму в $240 млн.

Индия оказалась на радаре американских торговых ястребов вместе с Китаем, ЕС, Канадой и Мексикой. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер бросил вызов политике Индии по субсидированию экспорта, которая позволила Индии «продавать свои товары по гораздо более низким ценам, что нанесло ущерб американским рабочим и производителям». В марте 2018 года Лайтхайзер направил в ВТО жалобу против Индии, впервые с 2013 года, и пригрозил отменить льготы, которыми Индия пользуется в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран.

Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии. Двусторонний торговый поток составляет более $100 млрд. Существует серьезное беспокойство в связи с тем, что торговая война Трампа поставит под угрозу экономический бум в Индии, рост ВВП которой составил 7,7% в последнем квартале 2017 года.

White House Нарендра Моди и Дональд Трамп

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Индийские ценные бумаги упали более чем на 1% на фоне угрозы начала торговой войны со стороны США. Это было связано не только с возможностью введения пошлин, но и сокращением прямых иностранных инвестиций в Индию. Такое положение вещей может подорвать программу премьер-министра Индии Нарендры Моди «Сделано в Индии». Для того, чтобы превратить Индию в промышленную сверхдержаву, необходимо сохранить свободный поток капитала и открытость глобальных рынков.

С точки зрения Индии, США поступили с ней несправедливо, поскольку профицит торгового баланса Индии с США составляет всего $25 млрд. Торговый профицит Индии кажется незначительным в сравнении с показателями Китая ($350 млрд), Японии ($69 млрд), Германии ($65 млрд) или Мексики ($63 млрд). Должностные лица Индии пытались убедить своих американских коллег, что в отличие от КНР Индия не представляет «угрозы для национальной безопасности США». Индийская программа «Сделано в Индии» носит гораздо более скромный характер, чем китайская программа «Сделано в Китае — 2025», в рамках которой Пекин стремится превзойти Соединенные Штаты в таких стратегических областях, как полупроводники, искусственный интеллект и производство самолетов, за счет массовых субсидий со стороны правительства Китая.

Natfert Химический комбинат в Индии

В США не обратили внимания ни на один из аргументов, предоставленных индийской стороной, поскольку идеологические убеждения Трампа требуют развязывания тотальной экономической конфронтации и демонтажа порядка, поддерживаемого ВТО.

Однако, учитывая экзистенциальный страх, который испытывает Индии в отношении роста регионального влияния азиатского гиганта, правительство Моди предпочло отказаться от резких заявлений в отношении суровой торговой политики Трампа, опасаясь, что это может полностью оттолкнуть США. Заявления со стороны Индии были более мягкими по сравнению с другими участниками разрастающейся торговой войны. Даже подав жалобу в ВТО против США, Индия по-прежнему стремится найти компромисс с Соединенными Штатами по двусторонним каналам, чтобы не нарушить стратегической координации.

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Эти мягкие методы вряд ли повлияют на позицию Трампа. Конечно, стратегическое партнерство Индии и Соединенных Штатов не ограничивается торговлей и инвестициями, однако если эти экономические столпы будут подорваны под влиянием американского популизма, стремлению к долгосрочному балансу сил в Азии может быть нанесен сокрушительный удар.