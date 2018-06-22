* запрещённая в России организация

После нескольких дней режима прекращения огня между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан, похоже, вновь погрузился в противостояние, которое не прекращается в течение последних 15 лет, пишет Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

Коррупция

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Самая длинная война США зашла в тупик, поскольку ни одна из сторон не может добиться победы. Что помогло бы вырваться из возникшего тупика? На чём именно США должны сосредоточит свои усилия на пути поиска переговоров в условиях жестокой гражданской войны?

Необходимо решить две тесно друг с другом связанные задачи: устранение проблемы коррупции и поиск жизнеспособной экономической модели для страны. Ключевым источником как потенциального богатства, так и продолжающейся коррупции является обилие полезных ископаемых в Афганистане, которые, по некоторым данным, могут принести до $1 трлн. Да, нестабильность в стране вызывает сложности с привлечением первоначальных инвестиций, но со временем есть все возможности для крупномасштабной добычи лития, золота, железа, меди, свинца, редкоземельных элементов, драгоценных камней и талька.

Однако сейчас это подземное богатство приносит больше вреда, чем пользы. Например, давайте рассмотрим добычу талька, минерала, используемого в производстве широкого спектра товаров, от детского порошка до пластмасс. США и Европа являются конечными рынками для большей части добытого в Афганистане талька. Тем не менее новые исследования некоммерческой организации Global Witness, которая отслеживает связь между добычей природных ресурсов и коррупцией, показывают, что почти все производители афганского талька платят налоги боевикам.

В докладе Global Witness основное внимание уделяется месторождениям талька в провинции Нангархар, расположенной у границы с Пакистаном. В данной провинции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует многие районы, богатые минералами. Существует реальная угроза того, что добыча полезных ископаемых может предоставить боевикам необходимые ресурсы для расширения своего влияния на всей территории Афганистана.

U.S. Army Афганские полицейские

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Что касается «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то, по оценкам Global Witness, добыча полезных ископаемых приносит боевикам около $300 млн в год. Действительно, добыча полезных ископаемых считается вторым по величине источником дохода боевиков после наркотиков. В отличие от незаконных наркотиков, минеральные ресурсы могут приносить значительные доходы афганскому правительству. Вместо этого они подпитывают конфликт и коррупцию.

Горнодобывающие шахты Афганистана являются яркой иллюстрацией того, что проблемы управления, связанные с коррупцией и незаконной добычей полезных ископаемых, превращаются в острые проблемы национальной безопасности. В конце концов, целью военных действий является создание пространства для борьбы с основными движущими силами конфликта. Коррупция, наряду с отсутствием в политике и экономике справедливости и принципа верховенства права, является одной из самых важных движущих сил конфликта.

Как США могли бы помочь Афганистану в борьбе с коррупцией? Одним из первых скромных шагов могло бы стать усиление совместной работы следователей министерства обороны США, департамента юстиции, агентства по борьбе с наркотиками, ФБР и ЦРУ. Такие усилия, предпринятые на уровне правительства, требуют параллельных усилий от других ключевых партнеров, таких как Великобритания, Франция и Германия.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Афганцы

Во-вторых, необходимо более активно изолировать и наказывать коррупционных субъектов, задействовав разведывательные, правоохранительные и другие ресурсы США. Например, Вашингтон экстрадирует подозреваемых наркоторговцев из Колумбии, американскому руководству следовало бы использовать аналогичные меры против коррумпированных субъектов в Афганистане.

Афганское правительство пытается противостоять коррупции. Например, в 2015 году оно запретило торговлю тальком, однако правоприменительная практика остается на низком уровне. Кабулу нужна поддержка со стороны Соединенных Штатов в борьбе с коррупцией. Вашингтон имеет полное право потребовать от афганского правительства более решительных антикоррупционных шагов.

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Коррупция — это оружие в руках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые используют его для поддержки своих военных наступлений и подрыва демократически избранного правительства Афганистана. Коррупция также лежит в основе неспособности Америки стабилизировать раздираемую войной нацию, она в конечном итоге препятствует поиску пути к мирному урегулированию.