Желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа включить новые космические силы в состав вооруженных сил США вызвало множество насмешек и недоумений. Но не стоит отбрасывать эту идею. Если предпринять осмотрительные шаги в данном направлении, можно провести существенную и перспективную реформу, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Цитата из к/ф «В осаде 2». Реж. Джеф Мёрфи. 1996. США Военный спутник

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Конгресс рассматривает аналогичную концепцию на протяжении уже многих лет. Идея заключается в создании нового вида вооруженных сил США или отдельного корпуса в составе ВВС, который отвечал бы за проведение операций в космосе. На этой неделе Трамп заявил, что новое образование «будет функционировать отдельно, наравне» с ВВС.

Космос постепенно превращается в одно из самых решающих полей битвы. Все пять видов вооруженных сил США пользуются космическими технологиями для навигации, сбора разведывательных данных, прогнозирования погодных условий, обеспечения связи, управления и контроля, а также точного определения координат объектов для удара и много другого. Зависимость вооруженных сил Соединенных Штатов от боеприпасов, наводимых на цель с помощью спутников, продолжает возрастать с каждым новым конфликтом.

U.S. Department of Defense Уничтожение спутника

Однако такая растущая зависимость связана с определенными рисками. Точно так же, как и наземные системы вооружений, спутники могут быть подвергнуты нападению. Несмотря на то, что международное сообщество стремится избежать противостояния в космосе, противники Соединенных Штатов на протяжении многих лет вкладывают значительные средства в создание противоспутникового оружия, и у них есть для этого основания. В этих условиях без обеспечения надлежащей защиты космического пространства космос может превратиться в «ахиллесову пяту» вооруженных сил Соединенных Штатов.

Тем не менее в настоящий момент в США нет отдельной структуры, которая полностью взяла бы на себя ответственность за обеспечение космических операций США. Конечно, большая часть ответственности лежит на плечах ВВС, но на практике руководящие органы раздроблены примерно на 60 разных отделов. Это затрудняет процесс определения согласованных приоритетов и реализации более широкой стратегии в области космоса. Смогут ли космические силы Трампа переломить сложившуюся ситуацию?

Существует ряд исследований, проведенных еще в 2001 году, которые указывают на то, что переломить ситуацию в космосе возможно. Если реформа будет проведена с надлежащей осторожностью и предусмотрительностью, то космические силы смогли бы четко установить подотчетность, ускорить процесс принятия решений, рационализировать процесс закупок, снять нагрузку с ВВС, которые в значительной степени обременены более традиционными обязанностями.

U.S. Air Force Штаб Космического командования ВВС США

Однако если реформа будет проведена опрометчиво и в сжатые сроки, она могла бы привести только к разрастанию бюрократического аппарата и дополнительным расходам. Больше всего тревогу вызывает то, что другие страны могут воспринять данную реформу как стремление США к более воинственной позиции в космосе, что могло бы спровоцировать гонку вооружений и дополнительно обострить напряженность в отношениях с другими государствами. Именно по этим причинам большая часть высшего военного руководства оборонного ведомства США, включая министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса, выступает против создания космических сил.

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Создание космических сил стало бы самой амбициозной реорганизационной задачей начиная с 1947 года. Создание космических сил потребовало бы большого усердия, дальнозоркости и внимательного отношения к деталям. К сожалению, нельзя сказать, что перечисленные добродетели свойственны нынешней американской администрации.

Тем не менее, идея достойна серьезных дискуссий. Конгресс, в обязанности которого входит санкционирование и выделение финансирования на создание любого вида вооруженных сил, рассматривает идею создания космических сил с должным вниманием. Президент США обратил внимание на недостатки космической политики США, поэтому сейчас у Пентагона появился дополнительный стимул для проведения реформ. Всё это можно отнести к позитивным моментам, независимо от того, будут ли созданы космические силы или нет.