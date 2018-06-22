На фоне эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем возникают два важных вопроса: является ли эта война началом конца международной торговой системы, сформированной после окончания Второй мировой войны, или нынешние торговые механизмы всё же удастся сохранить, пишет Роберт Самуэльсен в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Нынешняя международная торговая система столкнулась с двумя проблемами. Во-первых, это замедление глобального экономического роста и увеличение неравенства. Всё чаще в этом винят (часто несправедливо) процесс глобализации, а именно международную торговлю и инвестиции.

Во-вторых, Китай ворвался в мировую экономику, превратившись за последние 40 лет из отсталой страны во вторую по величине экономику в мире. Китай стремится бросить вызов США, однако его господство является весьма спорным, поскольку Пекин придерживается системы меркантилизма, в рамках которой политика правительства направлена на то, чтобы обеспечить преимущество для отечественных компаний на мировых рынках.

Chris На китайском предприятии

Президент США Дональд Трамп рассматривает такую политику субсидий, торговых преференций и незаконного приобретения иностранных технологий как чудовищно несправедливую торговую практику КНР, которая подрывает позиции американских рабочих и компаний. Если Пекин не пересмотрит свою экономическую политику, Трампу придется ему в этом помочь, установив жесткие пошлины на китайский импорт.

Вот в какой ситуации мы сейчас оказались. Торговые переговоры между двумя странами потерпели крах, после чего Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на широкий перечень китайских товаров, включая соевые бобы, полупроводники и пластмассы. Пошлины затронут импортные товары из Китай на сумму в $50 млрд. В Пекине заявили, что введут ответные пошлины на аналогичный объем товаров из США.

США против Китая

После заявлений Пекина о принятии ответных действий Трамп попросил торгового представителя США подготовить еще один список подпадающих под дополнительные 10-процентные пошлины китайских товаров на сумму в $200 млрд. Если Китай всё же примет ответные меры, Трамп пригрозил ввести дополнительные 10-процентные пошлины.

Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны. Если это не «торговая война», тогда что это?

Является ли данная торговая война предвестником грядущего краха послевоенной торговой системы, пока неясно. Многие экономисты заняли скептическую позицию по данному вопросу. Они также сомневаются в том, что торговая война ввергнет американскую экономику в рецессию. Прямой эффект от тарифов, которые приведут к росту цен и некоторому снижению объемов производства, будет «незначительным», считает главный экономист консалтинговой фирмы IHS Markit Нариман Бехравеш.

Бехравеш предложил сделать несколько простых арифметических действий. Объем 25-процентных пошлин в отношении китайских товаров на сумму в $50 млрд составит $12,5 млрд, а объем 10-процентных пошлин в отношении товаров на сумму в $200 млрд — $20 млрд. Вместе это составит $32,5 млрд — не такая уж большая цифра на фоне американского ВВП в размере $20 трлн.

Эксперт из Moody's Analytics Марк Занди согласен с вышеуказанной точкой зрения, однако предупреждает о том, что введение тарифов в отношении львиной доли импортных товаров из Китая может привести к рецессии. Этому могут способствовать и другие шаги Трампа, включая 25-процентные пошлины на импортные автомобили и отказ от Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой. По словам Занди, только автомобильные пошлины могут поставить под угрозу 550 тыс. рабочих мест.

Возникала реальная дилемма: с одной стороны, китайский меркантилизм, который откровенно плох, а с другой — торговая политика Трампа, которая ничем не лучше.

Существует точка зрения, согласно которой, нынешняя торговая война не будет связана с крупными разрушительными последствиями, поскольку Китай и США попытаются занять промежуточную позицию, которая позволила бы им объявить о своей победе. Однако нет гарантий того, что так оно и будет. «Несмотря на то, что в стране существует авторитарная система, общественное мнение имеет серьезное значение (в Китае)», — считает экономист из Брукингского института Дэвид Доллар. Китайское руководство не может капитулировать перед Трампом. Вероятно, Трамп пришел точно к такому же выводу в отношении Китая.

Сделано в Китае

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Одной из ключевых характеристик послевоенной торговой системы было снятие торговых барьеров и принятие согласованных правил, в настоящее время реализуемых через Всемирную торговую организацию (ВТО), которые определяли, какая торговля может называться справедливой, а какая нет. Соединенные Штаты играли ведущую роль в этом глобальном проекте.

«Соединенные Штаты, похоже, отказываются от правил ВТО, которые сами же помогли создать. Другие страны могут сделать то же самое», — заявил экономист из Дартмутского колледжа Дуглас Ирвин.

Такая тенденция может означать запуск процесса разрушения послевоенной торговой системы и замену ее на совокупность двусторонних и региональных соглашений. К каким последствиям может привести данная тенденция, никто не знает. История любого военного противостояния — это череда просчетов противоборствующих сторон. То же самое можно сказать и о торговых войнах.