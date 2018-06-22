В Воронежской области 21 июня состоялась церемония захоронения останков павших в Великой Отечественной войне солдат. В братской могиле села Чистая Поляна (Рамонский район) с последними почестями были захоронены 165 человек. В этот же день была освящена звонница, возведенная рядом с братской могилой в знак памяти о павших воинах.

Марина Каширская ИА REGNUM Братская могила в селе Ясная Поляна

Торжественные мероприятия были приурочены ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, врио губернатора Александр Гусев, член Совфеда Сергей Лукин, председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, а также ветераны, участники поисковых отрядов и представители ООО «Газпром трансгаз Москва».

Марина Каширская ИА REGNUM В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, врио губернатора Александр Гусев, член Совфеда Сергей Лукин, председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий

«Мы собрались на удивительно торжественном, траурном и в то же время жизнеутверждающим мероприятии. Мы сегодня отдаем дань памяти тем людям, которые защищали свободу и независимость нашего отечества. Мы живем уже 75 лет, как освобождена Воронежская область, в этом году юбилей. И каждый день мы с вами должны помнить о том, кто дал нам такую возможность — жить, творить, любить…

Мы помним слова великого полководца Александра Суворова, который сказал, что война не закончилась, пока не захоронен последний солдат. Если исходить из этой мудрости, то, к сожалению, наверное, еще не одно поколение будет жить при не окончившейся войне. Великое дело делают наши поисковики. Мы все искренне благодарим вас за ваш самоотверженный труд по восстановлению имен и доброй памяти погибших», — сказал Николай Овсиенко.

Александр Гусев напомнил, что главная миссия молодого поколения — чтить память людей, которые мужеством и героизмом отвоевали победу. И одним из шагов к сохранению этой памяти является деятельность поисковых отрядов.

«Воронежская земля приняла страшный удар, здесь велись кровопролитные бои, и мы до сих пор находим останки павших воинов, которые погибли в тех боях. Наша с вами задача — не забывать их и сделать всё, чтобы каждый погибший обрел покой в братской могиле. И то, что мы сегодня с вами делаем, — это один из больших шагов к увековечиванию этой памяти», — сказал Александр Гусев.

Почетные гости возложили венки к памятнику и открыли траурный митинг. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий отслужил заупокойную службу, и останки солдат были преданы земле. Прозвучал первый залп. Право бросить первые горсти земли предоставили почетным гостям — ветеранам и первым лицам региона. После минуты молчания воронежцы и жители Рамонского района, ставшие гостями церемонии, возложили цветы к братской могиле.