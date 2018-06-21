Акция с требованием освободить «политических узников Кремля» состоялась под стенами российского консульства в Одессе, передает «Думская» (Одесса). Примерно 20 участников патриотических организаций организовали пикет с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России. По словам организаторов, представителей одесского отделения «Автомайдана», мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, «не соблюдающей международные законы и общечеловеческие нормы морали». Как заявил представитель «Автомайдана» Юрий Батыр, «страна-агрессор удерживает в заложниках наших граждан, обвинив их в терроризме и силой навязав свое гражданство. Сегодня, 16 июня, пошел 34 день голодовки Сенцова, а мы даже не знаем, что с ним, нашего омбудсмена к нему не пустили. Этот праздник футбола не должен проходить в стране, которая систематически игнорирует человеческие ценности». В свою очередь, фанаты «Черноморца», принявшие участие в акции, рассказали, что не имеют ничего против чемпионата и смотреть его надо, однако не забывая, в какой стране он проходит. «Сегодняшняя акция не направлена на то, чтобы люди не смотрели футбол, — считает фанат Александр, — пусть каждый болеет за свою сборную, но не забывает, что этот футбол проходит на крови наших ребят, защищающих нашу страну от агрессора». В итоге участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и символически забили голы в «ворота Российской Федерации», перебросив спортивные снаряды через забор дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Yuriy Kvach «Автомайдан»

В Одессе «активисты» требуют от владельцев кафе, баров и ресторанов деньги за право показывать матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в России, сообщает «Таймер» (Одесса). Об этом поведал в своем блоге одесский ресторатор Алекс Купер. «Сегодня звонили «активисты», интересовались, показываю ли я футбол, предлагали услугу: «Вы показываете футбол, мы не приходим в гости и не устраиваем «показательную акцию» за 500 (почему-то евро)», — написал Купер. В комментариях к записи факт звонков подтвердили и другие владельцы кафе.

Большинство черниговских пабов и ресторанов отказались от показа чемпионата мира по футболу, который проходит в России, информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Активисты С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели инспекцию общественных заведений Чернигова. Практически все владельцы ресторанных заведений отнеслись с пониманием к призыву не транслировать игру сборной России. «Особое уважение хотим засвидетельствовать «Будка бару», где сняли даже мониторы. Футбол с участием команды страны-агрессора не показывали в «Джорджії», «Орандж баре» — они одними из первыми сообщили о своей гражданской позиции. Приятно удивлены такими заведениями, как «Українське підпілля», «Фальварек» і «Лайм». Пришлось недолго убеждать владельцев «Палітри» и долго общаться по этому поводу с администрацией «Прохолоди». Уже перед самым началом игры ватный телеканал «Интер» переключили, а владелец отнесся с пониманием и проявил солидарность», — говорится в сообщении.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Запрещённый эфир

В социальных сетях активно обсуждают пост бывшего главы милиции Закарпатья и ныне депутата Закарпатского областного совета от Оппозиционного блока Виктора Русина, который заявил, что едет в Россию на чемпионат, потому что «это его мечта», пишет Mukachevo.net (Мукачево). Скриншот с постом генерала в отставке сейчас активно распространяется. В комментариях люди отмечают, что Русина могут посадить в России, сам Русин ответил на это так: «Будете радоваться и прыгать, как скачете уже четыре года».

Депутат Ивано-Франковского горсовета, ветеран «АТО» Андриан Волгин резко раскритиковал «Марш равенства», который стал завершающей акцией международного форума «КиевПрайд-2018», рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Участие в марше приняли представители более трех десятков общественных организаций ЛГБТ и других. Во время акции произошли столкновения противников шествия с правоохранителями. Десятки людей были задержаны и получили ранения. Франковцы также живо обсуждали парад. Взгляды разошлись. Волгин увидел в марше пропаганду гомосексуализма: «Украина — не Содом! Я не против геев, но я против пропаганды гомосексуализма! Но именно с целью пропаганды проводятся эти парады. Парады чего, спрашивается? Что они хотят показать, чем они гордятся, зачем? Только для пропаганды среди зеленой молодежи, конечно же, поскольку людям более зрелым уже сложно что-то навязать. С нашего с вами молчаливого согласия нашим детям стараются изо всех сил и постоянно, настойчиво и методично навязать псевдомораль, толерантность. Вот к чему нас толкают. Раскладывают изнутри, селят гниль и вирусы в нашем обществе, пытаются вырубить инстинкт самосохранения сначала… Сделать из нормальных людей нашей нации — терпеливых! Я не против их существования (геев). Ради Бога, пусть делают, что хотят, но не мешают здоровому большинству жить нормальной жизнью, воспитывать здоровых детей и психически, и физически, и морально». В его тексте присутствуют распространенные представления о гомосексуализме, которые уже опровергнуты современной наукой, но цепко держатся в массовом сознании. Пост Волгина получил немало положительных отзывов и комментариев. Однако с депутатом согласны не все. Общественный деятель активист Юрий Козакевич отметил, что неприятие людей с нетрадиционной ориентацией отбрасывает нас к советским временам.

EsWerUA ЛГБТ на Украине

Следующий гей-парад будет в Ровно, переживает «Рівне Вечірнє» (Ровно). По крайней мере, к такому выводу подталкивает непонятная лояльность к подобным мерам со стороны нынешней украинской власти. Эту тенденцию высших должностных лиц государства, похоже, готовы поддержать местные чиновники и политики, которые накануне выборов любой ценой хотят сохранить приверженность администрации президента Украины Петра Порошенко, который, похоже, взял очевидный курс на легализацию однополых браков. И даже готовят соответствующий законопроект. Что же касается Ровно, то это маленький и уютный город, учитывая позицию доминирующей здесь у власти пропрезидентской политической элиты, рискует стать следующим местом для проведения сексуально-демонстративных мер. После назначения на должность председателя областного совета Александра Данильчука вся власть в области безраздельно оказалась у представителей «Блока Петра Порошенко». И если на то будет воля Банковой, областное руководство не задумываясь поддержит любую инициативу. И, похоже, председатель областной государственной администрации Алексей Муляренко и Данильчук полностью поддерживают курс действующего главы государства. В этом контексте стоит упомянуть и о народном депутате от 153-го округа Юрии Вознюке, которого прочат на роль руководителя областного предвыборного штаба БПП на ближайших президентских и парламентских выборах. Ему пришлось «переобуваться» прямо на ходу. Что только подтверждает подозрение в том, что легализация однополых отношений не за горами.

Переобувка

Запорожский заробитчанин ехал работать на курорт, а оказался в сельском хлеву, сообщает «Индустриалка» (Запорожье). В редакцию обратилась жительница Запорожья Елена. Ее муж Игорь (ранее он трудился на комбинате «Запорожсталь») поехал работать за границу и сейчас находится в Польше. Как рассказала Елена, мужу обещали высокооплачиваемую работу в шикарных условиях. А в итоге отправили в село и поселили в самом настоящем хлеву. «Это уже вторая поездка, — говорит женщина. — В первый раз он ехал вообще «в никуда» и уже в Польше искал работу. Тогда ему помог с трудоустройством знакомый. Условия были нормальными, денег тоже заплатили столько, сколько обещали. Потом муж приехал в Запорожье, побыл тут четыре месяца и от той же польской фирмы Arx ему прислали приглашение на работу. Игорю обещали работу в Гданьске помощником сварщика и зарплату в 16 злотых в час, а также бесплатное проживание в хороших условиях. Но когда он приехал в Польшу, сразу с ним контракт не заключили, сказали подождать несколько дней. А через три дня направили в какое-то село. Муж поехал туда вместе с еще одним парнем и увидел, что там вообще никаких условий для нормальной жизни нет. Им предстояло жить в натуральном хлеву вместе с еще шестью людьми. Из «удобств» — только электричество. Ни воды, ни газа, ни даже кроватей не было! Просто брошенные на пол матрасы и все. А в селе даже магазина нет. И где брать еду, воду — непонятно. Предполагалось, что на работу людей будут куда-то возить, но опять же сказали, что зарплата будет не 16 злотых в час, а 11 или 12. Привлечь работодателей к ответственности невозможно. Игорь возмутился, что это такое, поехал в офис фирмы и устроил там скандал. А у работодателей один ответ: «Если что-то не нравится, отдавай документы и езжай обратно на Украину».

«Збруч» (Галичина) побеседовал с бывшим маршалом сената Польши (2005−2015 годы) Богданом Борусевичем. В 2010 году у нас с Россией были хорошие отношения, пояснил Борусевич. «И я эти отношения тоже развивал, потому основал вместе с председателем Совета Федерации РФ Сергеем Мироновым (это была моя инициатива) Форум регионов, — напомнил политик. — Встречались на уровне регионов, то есть губернаторов и маршалков воеводств, поочередно в России и в Польше — и это выглядело очень хорошо, потому что губернаторы, которых тогда еще выбирали, а также руководители других единиц местного самоуправления, в частности, городов, были очень заинтересованы в таком сотрудничестве. Было видно, что эти контакты на другом, неправительственном уровне могут многое дать. Но после агрессии России в Крыму и на востоке Украины в 2014 году мы эти контакты оборвали».

Bogomolov.PL Сергей Миронов

В ночь на 21 июня неизвестные совершили акт вандализма на Холме Славы во Львове, информирует Zaxid.net (Львов). В частности они изрисовали могилу героя СССР Николая Кузнецова. На одной из надгробных плит написали: «враг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и «палач». На постаменте памятника погибшим солдатам Красной армии желтой краской нарисовали тризуб. Как сообщила изданию пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Львовской области Светлана Добровольская, следователи работают над тем, чтобы установить личности вандалов. Решается вопрос квалификации этого правонарушения и открытия уголовного дела.

Херсонский суд оставил доверенное лицо Путина под стражей, пишет «Новий день» (Херсон). В Херсонский городской суд привезли 32-летнюю ЕленуОдновол. В конце апреля ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины на пункте «Чонгар». Жительницу Крыма подозревают в государственной измене. Одновол возглавляет центр всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а весной этого года агитировала за кандидата в президенты России Владимира Путина в «оккупированном» Крыму, где происходили «незаконные» выборы. Интересно, что четко очерчена «сепаратистская» позиция не помешала представительнице «волонтеров Победы» регулярно посещать материковую часть Украины и даже получить на ее территории биометрический паспорт. О последнем ее выезде заранее знали в украинских спецслужбах и ждали на границе. В суде в металлической клетке подозреваемая сидела недолго. Сама женщина постоянно держит руки на животе, один из защитников напоминает — подозреваемая беременна. Между прочим, по материалам дела фигурантка проходит под другой фамилией — Юревич. Женщина успела выйти замуж в «оккупированном» Крыму. Одновол — фамилия ее мужа. Но Украина браки, заключенные на полуострове с момента «аннексии», не признает, поэтому судит гражданку Юревич, а не Одновол.

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