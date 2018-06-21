Президент Украины Петр Порошенко назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Армении Петра Литвина. Об этом говорится в указе президента №170/2018.

Георг Гросс. Чувство стыда (фрагмент). 1-я половина XX века

Назначение вызвало крайне негативную реакцию среди журналистов, экспертов и общественных деятелей. Петр Литвин во время боевых действий в Донбассе 2014 года занимал должность командующего войсками сектора «Д» и, согласно легенде, распространяемой в украинских СМИ, 25 августа 2014 покинул поле боя, оставив свои солдат в т. н. «Иловайском котле». Официально такая версия событий не подтверждена. Кроме того, Петр Литвин — родной брат депутата Верховной рады и экс-спикера украинского парламента Владимира Литвина.

Paul Huxley Тасовка карточной колоды

«Картина на самом деле карикатурная. И это мягко говоря. Ведь назначение получил человек, который никакого отношения к дипломатии не имеет», — комментирует ситуацию украинский политолог Вадим Трюхан.

«И не важно, что господин Литвин является братом того самого Литвина, который будто бы вечно» нужен Украине… И даже не стоит обращать внимание на то, что он, как говорят, покинул поле боя 25 августа 2014, будучи командующим сектора «Д», ведь это к сути дела отношения не имеет. Важно другое. Армения только пережила революцию. Это очень непростая страна, за которую надо бороться, и делать это должен профи, а не тот, кто ни бельмеса не знает ни о самой стране, ни о регионе, где сплелись интересы крупных геополитических игроков, в том числе России, ни о хоть каких-то азах дипломатии», — продолжает свою мысль эксперт.

По мнению Трюхана, за такое назначение «просто стыдно».

Дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Богдан Яременко задается вопросом — нужен ли в принципе посол Украины в Армении — «в этой стране, которая официально не признает территориальную целостность Украины?» (видимо, имеется ввиду позиция Еревана по Крыму и событиям в Донбассе).

Журналист Милан Лелич в своем комментарии отмечает, что «эту кадровую колоду будут тасовать, пока карты уже не рассыпятся в руках».

Бизнесмен Евгений Черняк называет это и другие решение нынешней киевской власти «нравственным Сомали»:

«Вы же хотели новые лица?! Так вот они. Это для тех, кто говорит, что нужно немного подождать и начнутся реформы. И просят не раскачивать лодку», — иронизирует он.

По состоянию на 21 июня комментариев ни от президента Украины, ни от новоназначенного посла по поводу этой ситуации нет. Зато вопрос подняли в Верховной раде Украины, также в негативном для Литвина ключе:

«Петр Литвин действительно бросил своих солдат в секторе «Д» на востоке Украины. Петр Литвин, из-за которого, возможно, я должен был потерять со своими побратимами жизнь… Господин президент, посмотрите в глаза матерям тех, кто не вернулся с этой войны… Также хочу еще раз обратиться к министру иностранных дел [Павлу] Климкину. Друзья, вы перешли черту, в другой стране такой человек не имел бы права быть послом. Позор!», — заявил депутат от «Народного фронта» Юрий Береза.

Впрочем, особого развития тема в итоге не получила, депутаты быстро перешли на обсуждение других вопросов.