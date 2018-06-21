Продолжающаяся борьба за контроль над важным портовым городом Йемена Ходейда является поворотным пунктом в изнурительном трехлетнем конфликте. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, запустила начальную фазу амбициозной операции, чтобы в конечном счете установить контроль над жизненно важным глубоководным портом, через который в страну поступает около 70% гуманитарной помощи и 90% коммерческих поставок. До сих пор большая часть боевых действий была сосредоточена вблизи аэропорта города, когда возглавляемые ОАЭ наземные силы начали наступление, которое поддержали ВВС Саудовской Аравии, пишет Майкл Демпси в статье для американского издательства The Hill.

Jarke Административная карта Йемена

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Наблюдатели ООН глубоко обеспокоены тем, что по мере того, как боевые действия приближаются к портовой зоне города, инфраструктура порта может оказаться под угрозой уничтожения, что приведет к ухудшению и без того отчаянной гуманитарной ситуации. Согласно данным ВОЗ, 8,4 млн граждан Йемена подвержены риску голода, в то же время зарегистрировано более одного миллиона случаев холеры, при этом более половины медицинских учреждений и дорожной системы страны уничтожены.

Voice of America Йемен. Последствия войны

По мнению большинства экспертов, арабская коалиция столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны хуситов, которые контролируют порт Ходейда с 2014 года и, как сообщается, использовали его для извлечения многомиллионных прибылей в виде налогов и взяток. По всей вероятности, борьба за Ходейду будет разыгрываться в течение следующих нескольких недель. Сохраняется возможность захвата города коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. В лучшем случае захват города произойдет в более сжатый срок, что позволит минимизировать жертвы среди населения города и ущерб, который может быть нанесен инфраструктуре порта.

В худшем случае хуситы решат бороться до конца, значительно увеличив вероятность того, что порт будет серьезно поврежден, а тысячи жителей города Ходейда (около 500 тыс. человек) будут изгнаны из своих домов. Учитывая возможность наступления худшего сценария, Саудовская Аравия, также как и международное сообщество, должны быть готовы к решительным действиям, чтобы предотвратить начало еще более страшного гуманитарного кошмара.

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Однако если саудовская коалиция сможет в конечном итоге обеспечить безопасность города, то появится возможность для начала дипломатических переговоров или, по крайней мере, значительного сокращения кровопролития. Даже если арабская коалиция захватит город Ходейда, ей вряд ли удастся захватить столицу Сану в ближайшее время. Между тем если хуситы всё же будут вытеснены из города и отрезаны от ресурсов, поступающих из Ходейды, они могут прийти к выводу о необходимости начала переговоров.

Итак, как могла бы выглядеть новая дипломатическая инициатива? Поскольку Соединенные Штаты слишком тесно связаны с арабской коалицией, они не смогут выступить в качестве посредника на переговорах. Эта роль может быть возложена на ООН или какое-либо государство, не причастное к конфликту. Независимо от того, кто возьмет на себя роль посредника, уже сейчас можно выделить некоторые пункты, которые могут войти в будущую дипломатическую повестку дня.

Переговоры могли бы включать в себя соглашение о немедленном прекращении огня, в рамках которого Саудовская Аравия прекратит воздушную операцию в Йемене, а хуситы согласятся не запускать ракеты за пределы границ Йемена. Также может быть предусмотрено создание локальных зон прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в отдаленные районы Йемена. Соглашение могло бы также включать в себя ряд мер по укреплению доверия, направленных на повышение уровня безопасности вдоль границы между Йеменом и Саудовской Аравией и ограничение потока в Йемен современных обычных вооружений, особенно из Ирана. Наконец, если переговоры принесут серьезные успехи, может состояться конференция доноров, которые выделят средства на восстановление инфраструктуры Йемена.

Voice of America Йемен. Последствия войны

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В течение последних нескольких лет конфликт в Йемене в значительной степени отошел на второй план на фоне событий в Сирии и Северной Корее, даже несмотря на катастрофическую гуманитарную обстановку. Однако после прекращения боевых действий в Ходейде может появиться возможность для начала дипломатического процесса. Если такая возможность появится, совершенно очевидно, что все заинтересованные стороны попытаются за нее ухватиться. В ходе переговоров может быть достигнуто соглашение.

В случае, если не удастся подписать соглашение, в обозримом будущем стоит ожидать обострения гуманитарной ситуации в Йемене. Такие негосударственные субъекты, как «АКАП» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользуются хаосом для укрепления своих позиций в Йемене. Это мрачный и зловещий сценарий, которого нужно избежать любой ценой.