Таджикистан, 26 января, 2006, 14:39 — ИА Регнум. "Разрешенный зарин в Таджикистане будет использоваться исключительно в лабораторных условиях", - об этом 26 января на пресс-конференции сообщил журналистам председатель Государственного комитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдувахид Каримов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каримов, в частности отметил, что ряд общественных организаций, выступающие с требованием об исключении из "Перечня" данное химическое соединение, не учитывают тот факт, что его обсуждение прошло на всех уровнях Правительства, что Министерство здравоохранения РТ выразило заинтересованность о включении в "Перечень" зарина для медицинских целей. "Он будет использоваться исключительно в лабораторных условиях по специальному запросу Минздрава в Химкомиссию. Для лиц, провозящих зарин через таможенные органы, необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие наличие заказчика, в данном случае специальные лаборатории, разрешение Химкомиссии РТ", - сказал также Каримов.

"Перечень химических веществ и биологических препаратов, разрешенных к применению в Республике Таджикистан" был утвержден в июне 2004 года, в который, помимо зарина, применяющегося в качестве химического оружия, попал еще ряд опасных химических веществ, до сих пор вызывающих недоумение у таджикских экологов.

По мнению, представителей таджикских экологических организаций, разрешение применения в Таджикистане, зарина чрезвычайно опасно. Достаточно одного грамма зарина, чтобы отравить несколько десятков людей в закрытом помещении. Его применение в качестве отравляющего вещества при проведении террористических актов уже наблюдалось в Японии.