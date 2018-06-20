Вопрос оглушительный: кто совершил в начале недели сокрушительную воздушную атаку на позиции шиитов в Сирии, неподалёку от границы с Ираком? Ущерб нанесён тяжелейший, да и жертвы исчисляются сотнями — солдаты и офицеры проправительственных ополченцев, иранцы и, собственно, верные Асаду военные.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Официальная сирийская версия: налёт был совершён американскими ВВС. Вслед за этим последовала утечка в CNN от высокочинного американского источника: налёт был совершён израильтянами. Более того, израильская газета «Маарив» приводит публикацию в арабской печати, что Израиль это сделал с согласия Москвы и Вашингтона одновременно. Арабский источник претендует на получение информации от анонимного вельможного израильтянина. Ну очень перепутано и перемешано. А что на самом деле — нам покамест не дано знать.

Судя по количеству жертв, это американская работа. Израиль в мае нанёс непоправимый ущерб иранской инфраструктуре в Сирии, на сотни миллионов долларов, при минимальном числе жертв. Да и место было выбрано на удивление отдаленное от израильской территории. С другой же стороны, американцы не заинтересованы в конфликте с шиитами в Ираке, на которых они опираются там в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Удар был мощным и унизительным. Не исключено, что американцы таки показали Асаду, Ирану и шиитским наемникам, чтобы они не помышляли продвигаться с востока на юг — к контролируемой суннитами территории в приграничных с Иорданией и Израилем районах. А потом «свалили» на Израиль с ведома оного. Все это — предположения, за которыми не стоит веских доказательств.

Тонкая ближневосточная материя приведёт нас к выявлению разнства в израильских и американских интересах в некоторых аспектах сирийской гражданской войны. Не то чтобы в Иерусалиме любили Асада, но готовность смириться с возвращением его войск к границе с Израилем там неизменна. Ведь жили по соседству без единого выстрела с 1973 года — факт. Правозащитники возмутятся: асадовские дружины выгонят сотни тысяч суннитов в случае захвата территории, а многих и перестреляют. Тем не менее, Израиль заботится о том, чтобы силы Ирана и шиитских боевиков не приближались к границе, а вот правительственные сирийские войска на границе — это возвращение к привычному статус кво. Израилю приходилось брать раненых суннитов на лечение взамен на спокойствие и недопущение беженцев. Опричники режима сделают это за свой счёт, переместив на север и за пределы страны недружественное им население.

Sdusyria.org «Хезболла». Союзники Ирана в Сирии и Ливане

Американцы же не заинтересованы в таких переменах, координируя свою позицию в данном случае с Иорданией и Саудовской Аравией. Они хотят видеть на юге Сирии суннитскую зону владычества, замыкая Асада в его нынешних владениях — половиной сирийской территории, приблизительно. При этом Вашингтон не заинтересован в свержении Асада покуда тот исправно уничтожает боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку те, по оценкам ЦРУ, планируют акты душегубства непосредственно на американской территории.

При оценке интересов Израиля не учитывается важнейший фактор в отношениях Иерусалима с Дамаском — Голанские высоты. Эта небольшая, но стратегически и исторически необходимая для Израиля территория, перешла к нему в ходе Шестидневной войны 1967 года. С тех пор она была объявлена неотъемлемой частью еврейского государства. Там живут сегодня в полнейшем мире и в гармонии приблизительно двадцать тысяч друзов и — столько же израильтян. Процветающий и благодатный край, где бывшие граждане Сирии живут в полной безопасности, пользуясь полнейшим равноправием. На самом деле, лучше всего граждане Сирии живут сегодня на Голанских высотах (не путать с сектором Газы или с Иудеей и Самарией, где арабские жители нередко выступают активно против Израиля). До начала гражданской войны в Сирии Израиль регулярно оказывался под давлением мирового сообщества, упорно желавшего передачи этих территорий Сирии. (И никто сегодня не признается в преступности тех требований. Сколько живущих ныне в довольстве друзов оказались бы среди жертв войны в случае ухода Израиля.)

Израильские танкисты. Шестидневная война.1967

Если бы Асада свергли и суннитскому большинству удалось создать дееспособную поддерживаемую Западом правящую коалицию, то давление на Израиль могло стать костодробительным. При правлении Барака Хуссейна Обамы такой сценарий был уже близок. В этом смысле президент Асад и Иран стали для Израиля гарантами его пребывания на Голанских высотах. Покуда Асад там у власти, гражданская война будет продолжаться, а территориальных претензий к Израилю у Сирии не может быть. Почему? Да потому, что нет более Сирии, ибо власти Дамаска контролируют только половину земель бывшего государства, но никак не присутствуют в курдско-американском регионе, как их нет на оккупированной Анкарой территории и нет их в суннитских анклавах, включая зоны активности главных террористов. Говорить в этой ситуации о Голанских высотах смехотворно.

Израильско-американские разногласия при нынешний атмосфере дружбы не носят характера острых противоречий, но дают место для российско-израильского взаимодействия, что и происходит. Израиль не вторгся в Сирию, наученный собственным сокрушительным опытом в Ливане в недалеком прошлом. Тем не менее, его роль в происходящем в Сирии не следует умалять. Схожесть российских интересов с израильскими там почти абсолютна. Иерусалим ни в коем случае не желает падения режима, даже если в конечном счете под его контролем останется треть или четверть территории. В то же время вытеснение Ирана из Сирии важно России чрезвычайно, ибо Тегеран все более становится там несговорчивым конкурентом.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Это совпадение намерений и задач — большая удача для обеих сторон. Основная трудность связана с крайне затруднительным положением доселе действующей сирийской армии. При поддержке России с воздуха им удаётся выбивать противников из мест средоточия, но куда труднее удерживать эти территории. На сегодняшний день многие сирийские сунниты готовы салютовать силам Асада, когда те приходят к ним, но с ещё большим воодушевлением они приветствуют суннитских боевиков, когда те приходят к ним.

В этой неразберихе стоит порадоваться тому, что российский контингент в Сирии невелик и что не бывать этой стране Афганистаном.