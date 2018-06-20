В течение 17 лет терроризм рассматривался в качестве ключевого вызова для национальной безопасности США, однако в новой стратегии в сфере национальной безопасности указано, что в настоящий момент Россия и Китай представляют собой «ключевой вызов» для американской геополитики. Тем не менее в последние несколько недель мы стали свидетелями устойчивого разрушения системы рычагов давления на Пекин и Москву. Китай вводит ответные пошлины на американский импорт, в то время как Россия объявила об официальном приглашении северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву в сентябре этого года. Ни одно из государств не выглядит испуганным, пишет Джейн Харман в статье для американского издания The Hill.

Уилбур Кунс. Вудро Вильсон подписывает Закон о Федеральном резерве

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Китай смог укрепить свое экономическое влияние в Восточной Азии на фоне успехов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, к которому США отказались присоединиться, а также расширения инициативы «Один пояс и один путь». Выход США из Транстихоокеанского партнерства в 2017 году, в сочетании с выходом из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, сигнализирует о четком желании США освободиться от своих обязательств, предусмотренных в глобальных и региональных соглашениях. Хотя Китай не участвовал в саммите США-КНДР в Сингапуре, он четко дал понять, что не откажется от участия в процессе северокорейского урегулирования, озвучив предложение о необходимости организации второго трехстороннего саммита между Китаем, Японией и Южной Кореей в этом году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

После саммита КНДР-США Китай может выиграть как от возможного сокращения военных сил США на Корейском полуострове, так и в случае, если КНДР откроет свою экономику. За последние несколько месяцев состоялось уже три встречи между северокорейским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время давление со стороны США снижается, многоуровневые санкции буксуют на месте, а угрозы введения дополнительных пошлин со стороны США могут нанести американским компаниям больший вред, нежели китайским.

Выход Трампа из основных международных соглашений, его неспособность поднять вопросы, связанные с защитой прав человека, во время саммита с Ким Чен Ыном, его готовность отказаться от военных обязательств США без каких-либо уступок со стороны КНДР, похоже, снижают влияние США в Восточной Азии и могут, в конечном итоге, полностью подорвать позиции США в регионе.

Спустя всего несколько дней после завершения сингапурского саммита российская энергетическая корпорация «Газпром» начала переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода, который может пройти через территорию Северной Кореи. На этой неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин едет в Москву для продолжения переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже встретился с представителями КНДР. Кремль предложил Ким Чен Ыну встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным этой осенью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стратегия

Отношения между Россией и Корейским полуостровом, кажется, продолжают укрепляться, однако то же самое нельзя сказать в отношении альянса США-ЕС. Со времен «холодной войны» США использовали против России коллективную систему сдерживания, в основе которой находилось НАТО. Недавний саммит «Большой семерки» может послужить свидетельством того, что этот священный союз уже не столь крепок. Из-за нарастающего отчуждения между США и их европейскими и канадскими союзниками Вашингтон рискует оказаться в изоляции на фоне торгового противостояния и перед лицом вызовов в сфере нераспространения ядерного оружия.

Недавний скандал между Трампом и лидерами ближайших союзных государств, выход из иранского ядерного соглашения и кажущееся «братание» с авторитарными лидерами вызывают тревогу. У других государств появляется возможность для перехвата глобального лидерства. Сталкивается ли восхождение России и Китая с серьезным противодействием? Они укрепляют отношения с Ким Чен Ыном и расширяют сферу своего влияния в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

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Международный научный центр имени Вудро Вильсона отмечает свое 50-летие. Сейчас не мешало бы вспомнить слова 28-го президента США о приверженности Вашингтона международной системе альянсов. В своем обращении к Конгрессу в 1918 году Вильсон заявил: «У нас не может быть разных интересов и целей. Мы стоим вместе до конца». Как ни странно, но через 100 лет Вашингтон проводит политику глобального разъединения, которая снижает его шансы на победу над Китаем и Россией, которых американские оборонные аналитики включили в число «ключевых вызовов» в сфере национальной безопасности США.