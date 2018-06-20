В ходе ежегодного стратегического диалога между Китаем и Европейским союзом, недавно прошедшем в Брюсселе, министр иностранных дел Китая Ван И и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнули, что обе стороны «занимают аналогичные позиции и поддерживают тесную координацию по ряду основных международных проблем» на фоне «растущего унилатерализма и протекционизма», пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Нет сомнений в том, что на данный момент самой острой международной проблемой, с которой сталкиваются азиатский гигант и ЕС, является усиленная протекционистская кампания президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Трамп ввел пошлины на китайский импорт в размере $50 млрд. ЕС был освобожден от действия американских пошлин до 1 июня, после чего Белый дом ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

Russian.news.cn Ван И встретился с главой дипломатии ЕС Ф. Могерини

С момента вступления в должность Трамп неоднократно утверждал, что торговый дисбаланс между США и ЕС, а также США и Китаем во многом обусловлен несправедливой коммерческой политикой ЕС и КНР. Интересен тот факт, что Пекин и Брюссель решили принять сходные меры противодействия в ответ на американские пошлины. Они атаковали электорат главы Белого дома в сельской местности, установив контрпошлины на сельскохозяйственную продукцию, а также подали жалобы против Вашингтона во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В ответ на пошлины Трампа в Пекине заявили в прошлую пятницу, 15 июня, что КНР введет ответные пошлины в отношении импортных товаров из США на сумму $50 млрд. С 6 июля пошлины будут введены на сельскохозяйственные товары и автомобили на общую сумму $34 млрд. Также будут введены пошлины на импортные американские энергоносители на сумму $16 млрд. В апреле Китай уже ввел пошлины на американские сельскохозяйственные товары на сумму $3 млрд из-за американских пошлин на сталь и алюминий.

В ЕС также отреагировали на американские пошлины. С 1 июля Брюссель введёт пошлины на сельскохозяйственные продукты из США на сумму $3,4 млрд. В понедельник, 18 июня, Трамп пригрозил принять контрмеры в отношении действий Пекина, установив дополнительные 10-процентные пошлины на товары из КНР на сумму $200 млрд. Говорят, что Трамп также рассматривает возможность установления 25-процентных пошлин на импортные автомобили, что нанесло бы серьезный удар по немецкой автомобильной промышленности.

The White House Сделано в Америке

С другой стороны, китайско-европейское двустороннее сотрудничество в области свободной торговли и мультилатерализма в настоящий момент сталкивается с разногласиями по ряду коммерческих и инвестиционных вопросов.

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В комитете по вопросам торговли Европейского парламента 28 мая одобрили предложение, предусматривающее создание механизма разграничения входящих иностранных инвестиций в критически важную инфраструктуру, индустрию, которая представляет особо важный интерес с точки зрения национальной безопасности, а также ключевые технологии и медиа-сектор. Механизм должны создать до конца текущего года. Ключевая его задача заключается в защите высокотехнологичных компаний ЕС от недобросовестных инвестиционных практик Китая.

Несмотря на обещания Пекина о создании одинаковых условий для иностранных инвесторов, европейские компании по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к обширному китайскому рынку. 1 июня ЕС подал в ВТО жалобу в отношении законодательства Китая в области защиты прав интеллектуальной собственности, заявив, что деятельность КНР наносит ущерб европейскому бизнесу. Брюссель ссылается на китайские правила, в рамках которых иностранные фирмы обязаны передавать технологии местным партнерам, если они работают в Китае.

Следует отметить, что китайские прямые иностранные инвестиции в ЕС в 2017 году составили $40,6 млрд. Хотя объем инвестиций снизился на 17% по сравнению с 2016 годом, он существенно превосходит объем европейских инвестиций в Китай, которые в 2017 году составили $9,2 млрд, согласно данным немецкого Института изучения Китая имени Герхарда Меркатора.

С 8 июня в ЕС вступили в силу новые правила защиты в сфере торговли. Они призваны поддержать антидемпинговое законодательство Брюсселя, одобренное ЕС в декабре 2017 года. Главная цель этого законодательства заключается в борьбе с искажением рыночного равновесия со стороны Пекина.

Также существует еще одна очевидная проблема, на которую редко обращают внимание. Это китайская инициатива «Один пояс и один путь». Руководство ведущих европейских стран считает, что Пекин хочет использовать современные «Шелковые пути» для экспорта избыточной промышленной продукции и переформатирования глобальных правил торговли и инвестиций на собственных условиях. Более того, все более тесные связи между Китаем и странами-членами ЕС в Центральной и Восточной Европе вызывают серьезные опасения в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Один пояс и один путь

Тем не менее Китай и ЕС по-прежнему пытаются преодолеть торговые и инвестиционные разногласия. В КНР заявили 5 июня, что получили запрос ЕС относительно нарушений в области защиты прав интеллектуальной собственности, добавив, что данный запрос будет «рассмотрен в соответствии с процедурами урегулирования споров ВТО». Также Пекин попытается решить проблемы с помощью специальной рабочей группы, в которую войдут представители ЕС и КНР.

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Кроме того, китайско-европейские переговоры о завершении разработки всеобъемлющего инвестиционного соглашения продолжаются. Как подчеркнул 13 июня премьер-министр Китая Ли Кэцян, его страна продолжает либерализацию торговли, укрепляет защиту прав в сфере интеллектуальной собственности и продолжает диалог по иностранным инвестициям. Что касается инициативы «Один пояс и один путь», то в ходе недавней встречи с главой МИД КНР Могерини заявила, что здесь возможна «синергия», добавив, что ЕС готов «согласовать» инвестиционный план блока, предусматривающий азиатско-европейскую стратегию подключения к грандиозному китайскому инфраструктурному проекту.

Ежегодный саммит Китай-ЕС, запланированный на июль 2018 года, предоставит больше информации о том, действительно ли Пекин и Брюссель готовы объединить свои усилия для борьбы с протекционистской программой Трампа.