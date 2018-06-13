Книги о природе объединяют детей и взрослых даже, когда написаны для малышей. Дети чувствуют себя готовыми к важным вещам, а взрослые с радостью возвращаются в мир детства. Ведь именно в детстве человек обладает безграничным любопытством и готовностью познавать всё, что его окружает. Хотя, конечно, здесь появились оговорки. Теперь уже не редкость, когда вся детская любознательность замыкается на электронном устройстве. Но фокус в том, чтобы ребёнок сделал открытие: всё самое интересное находится снаружи. Шагни за порог, начни наблюдать — и мир окажется ярким, наполненным чудесами. Самыми что ни на есть реальными.

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Катрин Виле «Моя большая ферма»

Катрин Виле. «Моя большая ферма». «Все четыре сезона»

Для самых маленьких читателей, которые пока только знакомятся с окружающим миром, вышли большие словарики-виммельбухи с очаровательными героями: домашними животными. «Моя большая ферма» и «Все четыре сезона» построены в форме игры: малышу здесь нужно рассматривать детали и искать героев, попутно открывая для себя новые предметы, животных, инструменты, явления природы. Например, кошка — старая знакомая, а тачка, элеватор, сено? А вот ещё бидон, коневозка, грабли. Ласточка — новая знакомая или старая? Рассматривая картинки и отвечая на вопросы «кто здесь?» и «что они делают?», получается не только выучить много новых слов, но прямо-таки придумать собственные истории. Что, между прочим, и рекомендуется: попробуйте выслушать то, что рассказывает малыш и предложить ему свои соображения. Получится очень познавательно и смешно.

Малышу будет легко запомнить подписи к картинкам, например: «На поле выращивают зерно, овощи и фрукты». Фразы не слишком длинные и не слишком короткие. Они пригодятся, чтобы строить собственную речь.

Ну, а между сюжетными картинками (даже, пожалуй, картинами) есть страницы с детальными пояснениями: что, где растёт в разные времена года. И если клубнику, редис и томат малыш уже может знать, как насчёт шпината, спаржи, рапса? А, скажем, подсолнух или ревень? Ведь это всё тоже растёт у нас!

Идея автора — немецкой художницы Катрин Виле, состояла в том, чтобы как можно раньше научить ребёнка бережно относиться к природе, жить с ней в гармонии, чувствовать себя её частью. Поэтому книги напечатаны на переработанном картоне. Страницы здесь серые, шероховатые, приятные на ощупь, а иллюстрации нарисованы биологически безопасными красками натуральных цветов.

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Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу. Шагни за порог. Путеводитель по природе

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу «Шагни за порог. Путеводитель по природе»

Кто помнит учебники по природоведению? Примерно с таким учебником (только куда многограннее!) можно сравнить иллюстрированный путеводитель по природе, выпущенный «Самокатом» как раз к летним каникулам. Основная идея — научиться наблюдать и понимать родную природу. Похоже, книга незаменима для детей (и не только!), которые, кажется, уже окончательно поверили, что всё интересное живёт внутри планшета. Попробуй, объясни в наши дни, что для того, чтобы интересное оказалось в планшете, его сначала нужно найти в реальной жизни! Но, судя по всему, на этот раз должно получиться. Авторы книги призывают: стоит только шагнуть за порог, как окажется, что даже в ближайшей луже можно наблюдать кипучую жизнь. Не говоря уже про лес, парк, болото или дюны. И это не поэтически отвлечённые рассуждения. Хотя поэтичное отношение к окружающему миру, несомненно, важная часть книги, всё же издание посвящено навыкам практическим. Иллюстрированный путеводитель знакомит с растительным и животным миром, рассказывает, как разбираться в минералах, облаках, дождях и ветрах, морской и пресной воде, строении древесной коры, ориентироваться в лесу или вблизи водоёмов. И, конечно, не забывать про собственную безопасность. А заодно уметь грамотно пользоваться тем, что под рукой.

Помимо заданий по наблюдению за природой и инструкций по экспедициям (!), в книге есть поделки из природных материалов, игры в дождливый день, а также небольшой, но очень ёмко составленный справочник по самым важным именам и организациям в мире экологии. Первые систематизации растительного и животного мира Аристотеля и Линнея, первый российский эколог Карл Францевич Рулье, Всероссийское Общество Охраны Природы, Московский зоопарк, Красная Книга etc.

Издатели не ограничились переводом (книга португальская), а провели большую работу по адаптации содержания к природе средней полосы. При этом замыкать внимание только на хорошо знакомых ландшафтах тоже не стали. Интереснейшая глава посвящена воздушным и дыхательным корням растений (самые экзотические можно увидеть в ботанических садах).

Большой акцент сделан на наблюдении за животными. «Но их же нет!» — воскликнет городской житель. И ошибётся. За животными можно наблюдать где угодно. Надо только научиться это делать. Кстати, это целое искусство. По этой части книга напоминает естественнонаучную часть приключенческих книг прошлого. Помните всех этих следопытов и исследователей лесов и джунглей? Вот, примерно так.

А ещё есть очень неплохой словарь-справочник для начинающих биологов, экологов, натуралистов.

Тем, для кого окружающая среда уже стала серьёзным объектом исследования, приведены ссылки на сайты организаций, которые работают в России в области изучения и охраны природы и экологического просвещения.

Над изданием для русских читателей работали писатель Надежда Беленькая и эколог Елена Ванисова.

Ах да: это ещё очень красивая книга.

Рекомендуется всем людям примерно лет с десяти.

Александр Ткаченко. Байкал. Прозрачное чудо планеты

Издательство «Настя и Никита» Обложка книги Александра Ткаченко «Байкал. Прозрачное чудо планеты»

Говорят, мал золотник, да дорог. В этой небольшой книжке поместилась огромная история славного озера Байкал. Байкал, раскинувшийся на сибирских просторах — центр евразийского материка, самое большое и глубоководное озеро на планете. Важный источник пресной воды, уникальный биологический ресурс, овеянный древними сказаниями, историями и легендами. Не зря его почтительно называют морем. Вот на примере одной из таких историй — песни «Славное море священный Байкал», и рассказывается о том, как в древности перебирались через Байкал путешественники, какие ветра там дуют, что такое омуль и баргузин, о ветрах, о трёхстах реках, которые впадают в Байкал, Шаман-камне и древних богатырях, о шагающих деревьях, которые удивительным образом оказываются самыми что ни на есть реальными фактами. И, конечно, о животном мире этого невероятного места: байкальской нерпе, пресноводном тюлене, омуле и загадочной эпишуре — самом маленьком, но очень важном для экологии озера его обитателе.

Запомнить все эти факты ребёнку не составит никакого труда. Да и взрослый вряд ли сможет обойти книгу вниманием.

Интересный факт: средства на выпуск книги собирали всем миром. Зимой издательство «Настя и Никита» объявило сбор на одной из краудфандинговых платформ. Средства были собраны в считанные недели, и для того, кто читал книгу, это совсем не удивительно.

Рекомендуется читателям от 6 лет и до бесконечности.

Франсуа Лассерр. Музей живых насекомых

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка книги Франсуа Лассерра «Музей живых насекомых»

Совершенно неважно, любите ли вы насекомых, боитесь или относитесь к ним нейтрально. С этой книгой ни о каком «нейтрально» и речи не может быть. Что-то невероятное, где-то между ужасом и восхищением отзывается внутри, когда читаешь «Алая капля горечи» (это про ядовитую бабочку кровавую медведицу. Чувствуете, как захватывает дух?). Или «герой в плаще» (это совершенно неопасный, а наоборот, очень романтический липовый бражник). Или богомол с его ужасным, воистину наводящим страх образом жизни. Но речь не о том, чтобы пощекотать себе нервы.

Смотритель музея — а это его голосом разговаривает с нами автор — энтомолог-фанатик. Его не волнуют группы и классы. Он делится своим восхищением удивительным миром насекомых и показывает нам самых ярких его представителей. Эти чудные существа в чём-то напоминают технику — очень у них много интересных приспособлений! Да и само устройство организма насекомого порой похоже на механизм. Поэтому если с ним что-то стряслось, сложно сказать, что требуется, лечение или починка. Одна личинка ручейника чего стоит! А повадки? Система ориентирования у насекомых с их внешними и внутренними коммуникациями, невероятными превращениями — настоящие чудеса. О которых стоит узнать один раз, чтобы уверовать в такие вещи, которые раньше и в голову прийти не могли. Телепатия, система условных знаков, общение запахами — чего только не бывает у хитиновых!

Смотритель этого странного музея, как уже говорилось, не одобряет общепринятых классификаций и придумывает свои. Вот, скажем, модники. Или ядовитые — уж точно та классификация, которую стоит знать непосвящённым. Или герои маскарада — виртуозно мимикрируют эти ребята! Бабочку-шмелевидку не отличить то ли от шмеля, то ли от колибри, смотря по ситуации. Мрачный монстр оказывается беззащитной личинкой стрекозы. Её вид — впору в фантастическом триллере сниматься! — всего лишь защита. А гусеница-монстр — большая гарпия?

Чего не сделаешь, чтобы тебя не съели.

Странным образом мир насекомых напоминает наш, человеческий. Тут и социальное устройство, экстраверты и одиночки, и тщеславие, и власть, и амбиции. А уж общественные пороки, так просто один в один. Рабовладение, например. Или умение использовать соседа в своих интересах.

Очень полезный музей, как ни посмотри. Кто сказал, что параллельных миров не существует? Вот же он!