Центробанк Литвы на днях напомнил неприятную правду: из-за старения общества и эмиграции в Литве будет все больше пенсионеров и все меньше работающих жителей. Короче говоря, как после новости выразился президент Института свободного рынка Литвы Жильвинас Шиленас, «у нас будет больше тех, кто берет, и меньше тех, кто дает». Чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень пенсий, нужно будет сократить число пенсионеров, то есть увеличить пенсионный возраст. Или повысить налоги, или государственные пенсии финансировать не только за счет взносов в Фонд соцстраха, но и за счет других налогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Института свободного рынка Литвы Жильвинас Шиленас

Можно не согласиться с предлагаемыми мерами, но проблема названа очень правильно. И все-таки самое главное, что здесь нет ничего нового. Уже в течение нескольких десятилетий всем ясно, что Евросоюз стремительно стареет, а в Литве еще из-за эмиграции этот процесс проходит еще быстрее. Отрицать все это, то же самое, что спорить с фактами. То, с какой злостью некоторые политики отреагировали на этот диагноз, говорит о том, что спор с фактами остается главной деятельностью политиков. Ведь намного лучше помечтать о том, что вернутся все эмигранты и зацветут сады. Или что женщины начнут массово рожать детей, потому что власть «накинула» по 30 евро на ребенка. Перед этим, конечно, для тех же самых семей повысив налоги.

Сальвадор Дали. Утренние фантазии. 1932

Из того, что предлагает реформа пенсионной или налоговой системы, или что предлагает Центробанк, становится очевидным, что пенсионная система идет в никуда. Но никто не хочет в Литве это признавать. Это становится похожим на случай с Грецией — ЕС в спасение этой страны инвестировал много миллиардов евро и еще больше политического капитала, но никто не хочет признавать, что если бы Греция была предприятием, она бы уже обанкротилась.

Во-первых, еще совсем недавно, и это, кстати, отмечает тот же Шиленас, в Литве говорили о том, что у Фонда соцстраха долги на 3,5 млрд евро. Сейчас политики уже начинают убеждать, что вопрос долгов Фонда соцстраха уже решен. Как решен? Фонд соцстраха дополнительно собрал 3,5 млрд евро и вернул долг? Нет. Просто долг Фонда соцстраха государственному бюджету был перенесен… в государственный бюджет. Проще говоря, долг был «списан» и забыт. Только для тех, кто должен выплачивать долги государства, то есть для налогоплательщиков, ничего не изменилось. Никто не списал им долг, его придется возвращать. К слову, общий долг Литвы составляет 17 млрд евро, то есть примерно по 14 тыс. евро на каждого работающего жителя, который платит налоги.

CafeCredit.com Вереница долгов

Во-вторых, предлагаемая реформа, то есть введение базовой пенсии, которая выплачивалась бы из государственного бюджета, не что иное, как перебрасывание части обязательств Фонда соцстраха на плечи государственного бюджета. То же самое с предложением ввести налог на недвижимость или автомобили и платить за счет этого налога пенсии. Это косвенное признание того, что модель, когда работники финансируют пенсионеров за счет заработанных доходов, неустойчива. Поэтому пенсии предлагается финансировать не только за счет доходов работников, но и за счет других налогов. Но работающему жителю от этого ничуть не легче, потому что налоги на недвижимость и автомобиль придется платить ему самому.

В-третьих, предложение повысить пенсионный возраст — это другой способ Фонда соцстраха избежать части обязательств. Увеличение пенсионного возраста обманывает дважды. В Фонд соцстраха они будут платить на один год больше, а получать будут на один год меньше. Можно взять простой пример. Представить, что гражданин начал работать в 25 лет, получал по 800 евро в руки, на пенсию вышел в 65 лет и пожил до 75 лет. Тогда за пенсию по старости он заплатил Фонду соцстраха 124 800 евро (40 лет по 260 евро в месяц), а получил только 46 тыс. евро (10 лет по 383 евро в месяц). Если выйти на пенсию в 66 лет, то уплачено 127 920 (на 3 120 евро больше), а получит такой гражданин только 41 350 евро (на 4 650 меньше). Из-за увеличения пенсионного возраста на один год налогоплательщик потеряет, а Фонд соцстраха сэкономит по 7 770 евро. Как называется предприятие, которому списываются долги и будущие обязательства? Не банкротом? Конечно, можно согласиться, что люди на самом деле живут дольше, поэтому и пенсию придется выплачивать дольше. Но честно ли продлевать пенсионный возраст? В Литве уже на полном серьезе обсуждают, что он должен быть продлен до 70 лет. Ведь когда 35-летний работник начал платить взносы в Фонд соцстраха в 2005 году, на пенсию выходили раньше, чем предусмотрено в 2040 году. Проще говоря, налогоплательщиков «надули», обещали одно, а дадут другое. Еще печальнее, что нет состава преступления. Ведь ни у кого из литовских налогоплательщиков нет договора с Фондом соцстраха: ни сколько они заплатят, ни сколько получат.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сплошное надувательство

Договор о страховании автомобиля или договор о покупке телевизора на выплату проще, чем государственная пенсия. Ведь в таких договорах четко указаны права и обязанности человека. Если страховая компания откажется выплачивать ущерб от ДТП, потому что в этом месяце произошло много аварий, человек может защитить свои права в суде. А в случае с государственной пенсией? Есть только одна «гарантия», что нужно будет платить. Но нет никаких гарантий, сколько ты получишь на пенсии. Будут деньги — получишь, не будет — не получишь. А что самое обидное — никому не обжалуешь.

То, что пытаются сделать в последнее время (от увеличения пенсионного возраста до ограничения накопления на старость), делается с одной единственной целью — спасти систему Фонда соцстраха. Но проблемы Фонда соцстраха не неожиданные, они запрограммированы. Или пенсии получит очень малое количество людей (т. е. продлевается пенсионный возраст), или пенсии будут маленькие (как сейчас), или литовцы должны будут удвоить взносы в Фонд соцстраха. Суть недальновидности политиков в том, что проблемы Фонда соцстраха были очевидны уже пару десятилетий назад. Но альтернатива так и не была создана, а зародыши альтернативы (накопление) — затоптаны и дальше затаптываются. Это то же самое, что на «Титанике» запретить людям садиться в спасательную лодку, потому что власть решила, что тонуть нужно солидарно.