Скоропостижный уход губернатора Алтайского края Александра Карлина и досрочные выборы нового главы региона 9 сентября 2018 года нарушили планы региональных политических сил. Многие оказались не готовы к оперативному определению своих кандидатур на губернаторское кресло. Дефицит «настоящих буйных» наблюдается везде, но на Алтае он ощущается особенно остро.

Altai_rep.izbirkom.ru Выборы на Алтае

Проще всех сейчас алтайским единороссам: назначенный президентом врио губернатора Виктор Томенко согласился пойти на выборы через праймериз.

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Появится ли у него достойный конкурент — большой вопрос. Равно как и то, удастся ли в регионе с высокими протестными настроениями и большим процентом проголосовавших за кандидатуру КПРФ на президентских выборах обойтись без второго тура.

Kremlin.ru Виктор Томенко

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Существует мнение, что Алтайский край уже участвует как минимум в двух глобальных политических экспериментах. На губернаторских выборах в регионе решено в полной мере использовать все преимущества «медового месяца» назначенного врио Виктора Томенко, поскольку многие ранее переназначенные главы регионов в ожидании своего избрания начали терять доверие электората уже спустя месяц после назначения. Также говорят, что именно на алтайских выборах решено начать информационную кампанию по рекламе повышения пенсионного возраста.

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Доподлинно неизвестно, но после приезда в Барнаул известного московского политолога Дмитрия Орлова врио губернатора Виктор Томенко, отвечая на вопрос одной из работниц рубцовского предприятия, в частности, заявил:

«Увеличение пенсионного возраста хоть и горячо обсуждается, все же имеет под собой основания. Если страна перейдет на новые правила, то пенсионеры смогут получать значительно больше, чем сейчас».

Змеиный язык

Насколько удачной будет выбранная стратегия — покажет время, но алтайские коммунисты уже заявили, что возглавят народный протест против повышения пенсионного возраста. Проведение массовых акций запланировано в Барнауле, Рубцовске и Бийске. Не забывают в КПРФ и о возможности пополнить протестный электорат автомобилистами и аграриями, недовольными продолжающимся ростом цен на бензин.

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В сложившейся ситуации некоторые политологи уверены, что, несмотря на безальтернативность, на поле выйдут не менее четырёх кандидатов.

По данным ИА «ПолитСибРу», алтайские либерал-демократы предложили пять кандидатур: депутата Госдумы Елену Строкову (курирует Алтайский край), руководителя фракции ЛДПР в алтайском парламенте Владимира Семенова и его коллегу по алтайскому заксобранию, координатора региональной партийной организации Евгению Боровикову, а также депутатов Барнаульской городской Думы Дмитрия Ворсина и Алексея Скосырского. Но утвердят, скорее всего, Владимира Семёнова.

Akzs.ru Владимир Семёнов

В краевой организации КПРФ в качестве возможных кандидатур для выдвижения в губернаторы называют скандального первого секретаря алтайского отделения КПРФ Марию Прусакову и экс вице-губернатора Алтайского края из команды народного губернатора Михаила Евдокимова — Михаила Козлова.

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Наиболее вероятный кандидат от партии «Справедливая Россия» на губернаторские выборы — секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.

Но и кандидата по «имени» народный протест тоже исключать не стоит. Кто или что выйдет в лидеры стартовавшей избирательной кампании в Алтайском крае станет понятно в течение двух ближайших месяцев.

Напомним, указ о назначении Виктора Томенко президент РФ Владимир Путин подписал в конце мая 2018 года после того, как Александр Карлин, руководивший Алтайским краем более 12 лет, добровольно ушёл в отставку.

Kremlin.ru Александр Карлин

Выборы нового губернатора пройдут в сентябре, поэтому старт официальный избирательной компании дан 12 июня.

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В соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, правом на выдвижение кандидата обладают только избирательные объединения — политические партии, имеющие в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, а также их региональные отделения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края.