Иранские реформаторы хотят переговоров с США
Официальный представитель иранского правительства Мохаммад Багер Нобахт заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, «мы никогда не ведем переговоры по вопросам национальной безопасности, при этом диалог остается одним из инструментов нашей политики».
Иранское агентство Fars уточняет, что заявление было сделано в связи с письмом ряда иранских политиков реформаторского толка, в котором содержится предложение начать переговоры с американцами по ряду вопросов. Кто именно написал такое письмо, пока неизвестно, но ясно, что если его подготовили люди малоизвестные и маловлиятельные, то вряд ли Тегеран решил бы отреагировать. И хотя имена не названы, традиционно в Иране, да и не только там, реформаторами называют или считают сторонников президента Хасана Рухани. Именно в этом одна из нитей образовавшейся интриги. Тем более что недавно британская газета The Independent почему-то решила напомнить, что в течение последних пяти лет Тегеран и Вашингтон вели тайные переговоры «по неформальному каналу». Один из участников переговоров, Томас Пикеринг, в прошлом высокопоставленный американский дипломат, пояснил, что группа отставных дипломатов и экспертов проводила встречи с иранскими учеными и советниками по вопросам политического курса «в самых разных местах, но исключительно за пределами США и Ирана».
Пикеринг отказался говорить о подробностях, опасаясь повредить следующим встречам группы, в которую входит около дюжины американцев и иранцев (точное число участников каждый раз колеблется). Имели ли эти группы отношение к письму реформаторов правительству Ирана, сказать сложно. Заметим, что обычно Вашингтон факту таких переговоров придает публичную огласку лишь в случае, если достигнуто соглашение или когда дело окончилось неудачей. В данном случае, видимо, можно констатировать факт провала попыток некоторых иранских политиков инициировать переговоры между Ираном и США. Если бы процесс развивался успешно, тогда Тегеран и Вашингтон не только вместе обходили бы сложную конструкцию «ядерной сделки» или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого, помимо американцев и иранцев, являются Россия, Китай, Франция, Англия и Германия. Это первое.
И второе. Вашингтон мог бы практически реализовать один из пунктов своей «новой стратегии» — нейтрализовать дестабилизирующее влияние иранского правительства и сдержать его «агрессию», а также выйти на воссоздание на Ближнем Востоке старых альянсов. Все дело в том, что проблемы в отношениях США с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Катаром и даже Турцией демонстрируют неустойчивость суннитского блока, который, по мнению Белого дома, не в состоянии сдерживать Тегеран. Отсечь от последнего ЕС, Россию и Китай — это продуманная стратегия Вашингтона. Он может оказаться вместо Москвы и посредником в выстраивании отношений между Ираном и Израилем, получить возможность для реализации экзотических геополитических сценариев: объявить о создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия (начав с проекта зоны, свободной от высокообогащенного урана), помочь выйти из конфликта в Йемене саудовцам и еще кое-что иное.
Как считает The Washington Post, «подход Трампа в отношении Ирана имеет шансы на успех, даже несмотря на усиление санкционного давления, существует возможность того, что переговоры с Ираном могли бы привести к заключению всеобъемлющего соглашения». Кстати, такого хода событий не исключали многие российские эксперты, в том числе и ИА REGNUM. На наш взгляд, Тегеран может сыграть на противоречиях между США и их европейскими союзниками и заработать политические дивиденды. Европейский союз не выдерживает давления Вашингтона, и транснациональные европейские компании уходят из Ирана, никакая европейская политика не сможет кардинально изменить эту реальность. Помимо того, Тегеран выдвинул ряд условий европейским странам — участницам СВПД, в случае невыполнения которых пообещал выйти из «ядерной сделки». Суть их в том, что европейцы должны компенсировать последствия восстановленных американских санкций в отношении Ирана. Но это нереально.
И еще один важный момент. Государственный секретарь США Майк Помпео предложил Тегерану «взглянуть на нашу дипломатию с Северной Кореей» в качестве доказательства готовности администрации вступить в переговоры с врагами по очень сложным вопросам. После длительной и острой политической перепалки, сопровождаемой угрозами военного вторжения, в Сингапуре таки состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Это беспрецедентное событие в истории международных отношений. Ирану предлагают сыграть в такую же игру. Как отмечает почетный профессор Института перспективных международных исследований и развития в Женеве Мохаммад-Реза Джалили, Тегеран пока отвергает всякую альтернативу соглашению по ядерной программе, но не исключает переговоров по своей региональной политике, то есть не сжигает мосты. Как видим, не все однозначно просто в США и Иране, где есть силы, способные на крутые развороты. И упомянутое Нобахтом письмо появилось не на пустом месте.