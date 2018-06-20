Официальный представитель иранского правительства Мохаммад Багер Нобахт заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, «мы никогда не ведем переговоры по вопросам национальной безопасности, при этом диалог остается одним из инструментов нашей политики».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран и США. Интрига

Иранское агентство Fars уточняет, что заявление было сделано в связи с письмом ряда иранских политиков реформаторского толка, в котором содержится предложение начать переговоры с американцами по ряду вопросов. Кто именно написал такое письмо, пока неизвестно, но ясно, что если его подготовили люди малоизвестные и маловлиятельные, то вряд ли Тегеран решил бы отреагировать. И хотя имена не названы, традиционно в Иране, да и не только там, реформаторами называют или считают сторонников президента Хасана Рухани. Именно в этом одна из нитей образовавшейся интриги. Тем более что недавно британская газета The Independent почему-то решила напомнить, что в течение последних пяти лет Тегеран и Вашингтон вели тайные переговоры «по неформальному каналу». Один из участников переговоров, Томас Пикеринг, в прошлом высокопоставленный американский дипломат, пояснил, что группа отставных дипломатов и экспертов проводила встречи с иранскими учеными и советниками по вопросам политического курса «в самых разных местах, но исключительно за пределами США и Ирана».

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Пикеринг отказался говорить о подробностях, опасаясь повредить следующим встречам группы, в которую входит около дюжины американцев и иранцев (точное число участников каждый раз колеблется). Имели ли эти группы отношение к письму реформаторов правительству Ирана, сказать сложно. Заметим, что обычно Вашингтон факту таких переговоров придает публичную огласку лишь в случае, если достигнуто соглашение или когда дело окончилось неудачей. В данном случае, видимо, можно констатировать факт провала попыток некоторых иранских политиков инициировать переговоры между Ираном и США. Если бы процесс развивался успешно, тогда Тегеран и Вашингтон не только вместе обходили бы сложную конструкцию «ядерной сделки» или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого, помимо американцев и иранцев, являются Россия, Китай, Франция, Англия и Германия. Это первое.

И второе. Вашингтон мог бы практически реализовать один из пунктов своей «новой стратегии» — нейтрализовать дестабилизирующее влияние иранского правительства и сдержать его «агрессию», а также выйти на воссоздание на Ближнем Востоке старых альянсов. Все дело в том, что проблемы в отношениях США с Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Катаром и даже Турцией демонстрируют неустойчивость суннитского блока, который, по мнению Белого дома, не в состоянии сдерживать Тегеран. Отсечь от последнего ЕС, Россию и Китай — это продуманная стратегия Вашингтона. Он может оказаться вместо Москвы и посредником в выстраивании отношений между Ираном и Израилем, получить возможность для реализации экзотических геополитических сценариев: объявить о создании в регионе зоны, свободной от ядерного оружия (начав с проекта зоны, свободной от высокообогащенного урана), помочь выйти из конфликта в Йемене саудовцам и еще кое-что иное.

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Как считает The Washington Post, «подход Трампа в отношении Ирана имеет шансы на успех, даже несмотря на усиление санкционного давления, существует возможность того, что переговоры с Ираном могли бы привести к заключению всеобъемлющего соглашения». Кстати, такого хода событий не исключали многие российские эксперты, в том числе и ИА REGNUM. На наш взгляд, Тегеран может сыграть на противоречиях между США и их европейскими союзниками и заработать политические дивиденды. Европейский союз не выдерживает давления Вашингтона, и транснациональные европейские компании уходят из Ирана, никакая европейская политика не сможет кардинально изменить эту реальность. Помимо того, Тегеран выдвинул ряд условий европейским странам — участницам СВПД, в случае невыполнения которых пообещал выйти из «ядерной сделки». Суть их в том, что европейцы должны компенсировать последствия восстановленных американских санкций в отношении Ирана. Но это нереально.

И еще один важный момент. Государственный секретарь США Майк Помпео предложил Тегерану «взглянуть на нашу дипломатию с Северной Кореей» в качестве доказательства готовности администрации вступить в переговоры с врагами по очень сложным вопросам. После длительной и острой политической перепалки, сопровождаемой угрозами военного вторжения, в Сингапуре таки состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Это беспрецедентное событие в истории международных отношений. Ирану предлагают сыграть в такую же игру. Как отмечает почетный профессор Института перспективных международных исследований и развития в Женеве Мохаммад-Реза Джалили, Тегеран пока отвергает всякую альтернативу соглашению по ядерной программе, но не исключает переговоров по своей региональной политике, то есть не сжигает мосты. Как видим, не все однозначно просто в США и Иране, где есть силы, способные на крутые развороты. И упомянутое Нобахтом письмо появилось не на пустом месте.