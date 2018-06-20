Бывший член ЦК КПСС, один из главных участников незаконного «роспуска СССР», а затем президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Киеву. По его словам, это произойдет по экономическим причинам и из-за международного давления. Информационные агентства приводят слова бывшего политика о том, что Россия передала полуостров Украине, «когда не смогла справиться с Крымом». «Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов», — отметил Кравчук. Он подчеркнул, что полуостров требует колоссальных затрат. Также передача Крыма Украине может стать результатом международного давления, отметил бывший политик. «Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго», — уточнил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Прочитав это сообщение, поймал себя на мысли, что почти слово в слово подобным самообманом тешат себя и японские политики в отношении Курильских островов. Захотелось познакомить читателей с содержанием моей состоявшейся накануне визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года беседы с влиятельным политологом Страны восходящего солнца. Так как беседа была откровенная, как говорят японцы, «с открытым нутром» и предусматривала конфиденциальность, не будем называть его имя.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Мой вопрос сводился к следующему:

«Вторично возглавив в 2012 году правительство Японии, премьер-министр Абэ Синдзо одной из своих целей провозгласил подписание японо-российского мирного договора на условиях «разрешения территориального вопроса» с Москвой. Причем не на основе так называемого «хрущевского компромисса» о передаче Японии после подписания мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи, о чем намекал одно время президент РФ Владимир Путин, а, что называется, «в полном объеме», то есть при «возвращении» всех островов южной части Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Но ведь это нереально с точки зрения экономического, военно-стратегического и, прямо скажем, психологического значения этих островов, не говоря уже о том, что у Японии нет юридических оснований требовать южные Курилы. Есть ли в Японии понимание, в первую очередь в политическом классе, невозможности достижения поставленной цели в обозримом будущем, или, как говорит Абэ-сан, при нынешнем поколении, хотя он, конечно же, имеет в виду не поколение, а сроки пребывания у власти себя и Путина?»

Последовал ответ, который во многом характеризует сохраняющиеся в Японии надежды все же заполучить желанные острова:

«Хотя политический мир Японии не столь прагматичен, как деловой, думаю, большинство политиков нашей страны все же понимают иллюзорность ожиданий скорого возвращения всех четырех северных островов. Однако это не значит, что решение территориального вопроса с Россией в принципе нереально, как вы говорите. Времена меняются, меняются правительства, происходят серьезные изменения экономической ситуации в мире и в отдельных странах. Хотя российские лидеры заявляют, что экономические санкции Запада из-за аннексии Крыма ей нипочем, в действительности это не так. Санкции весьма чувствительны и оказывают непосредственное влияние на уровень благосостояния народа вашей страны. Наши и западные экономисты не видят перспектив заметного изменения ситуации к лучшему. Мы знаем, что русские, кстати, как и японцы, терпеливый народ. Но всякому терпению есть предел.

Хотя президент Путин в настоящее время сохраняет свои рейтинги, по мере дальнейшего расширения разрыва между немногочисленными сверхбогатыми и огромной массой малоимущих и сокращения бюджетных ассигнований на поддержку жизненного уровня народа социальная стабильность может быть нарушена. Для того чтобы «выпускать пар» недовольства народа, Путину придется изыскивать дополнительные средства. И без помощи из-за рубежа ему будет трудно обойтись. Вот тут-то и пригодятся хорошие отношения с Японией, которая при решении территориального вопроса, безусловно, отблагодарит инвестициями и, если потребуется, финансовой и иной помощью.

Вернусь к вашим словам о нереальности возвращения Россией островов. Вы в такие уступки не верите и выступаете против них. А в реальность краха СССР в момент прихода к власти Горбачева вы верили? Известно выражение — «никогда не говори никогда». Так что поживем — увидим».

Змея в засаде

Готов неопределенно долго ждать «возвращения» Курильских островов и считавшийся одно время ведущим специалистом по японско-российским отношениям профессор университета в префектуре Ниигата Сигэки Хакамада. Он так изложил свое мнение:

«Итак, что же нужно делать в будущем, чтобы повысить степень доверия в японо-российских отношениях и обеспечить их всестороннее развитие? Конечно, нельзя полностью абстрагироваться от украинской проблемы и иных международных факторов подобного рода, но попытаемся отвести их в сторону. Самое важное заключается в том, что для наших стран нет иного пути, кроме как серьезно заниматься развитием отношений в экономической и иных сферах и параллельно этому вести переговоры с целью решения проблемы принадлежности четырех островов. Я разделяю мнение о том, что территориальная проблема не относится к числу проблем, которые можно было бы решить за пять или десять лет… Пусть для ее решения потребуется 20 или 50 лет (проблема Гонконга потребовала 100 лет) и пусть сейчас не видно никаких перспектив успешного завершения переговоров, но если российская сторона станет постоянно проявлять серьезное отношение к переговорам, то доверие японского народа к России повысится, даже когда переговоры будут продвигаться с большим трудом. И наоборот, используемая Россией банальная фраза о том, что территориальную проблему так просто не решить, а потому ее следует заморозить («положить на полку») и, прежде всего, заняться развитием экономических и иных отношений, служит доказательством того, что у России нет никакого желания решать территориальную проблему, лишь усиливая в японском народе чувство недоверия по отношению к России».

То, что у России и российского руководства действительно «нет никакого желания» решать надуманную «территориальную проблему», в последнее время подтверждено на высоком уровне. Недавно помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, говоря о российско-японском мирном договоре, со всей определенностью разъяснил:

«Будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях — (должно быть) однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет».

И это единственно правильная принципиальная позиция, которую поддерживает подавляющее большинство граждан нашей страны, отвергающих любые территориальные уступки другим странам, включая Японию.

Ну, а перелицованный из товарища в пана Кравчук и мыслящие подобно ему японцы могут продолжать грезить о Крыме и Курилах.