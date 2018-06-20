Неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет создать отдельные «космические силы» в качестве шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов, может настроить против него высших военных лидеров и конгрессменов, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США Космическое воинство

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Во время состоявшегося в понедельник, 18 июня, заседания Национального совета по космосу Трамп заявил, что приказал министерству обороны немедленно начать процесс создания космических сил, которые будут функционировать наравне с ВВС, которые в настоящий момент отвечают за большинство операций Соединенных Штатов в космосе. Директива президента о создании еще одного вида вооруженных сил, вероятно, застала Пентагон врасплох, учитывая, что в 2017 году высокопоставленные представители военного ведомства выступили против аналогичного предложения Конгресса.

Уже сейчас план Трампа набирает обороты на Капитолийском холме. Руководитель подкомитета нижней палаты по тактическим воздушным и наземным силам США Майкл Тернер отметил вскоре после заявления Трампа, что президент не может самолично создать новый вид вооруженных сил. Тернер подчеркнул, что для этого необходимо решение Конгресса. «Мы до сих пор не знаем, чем именно будут заниматься космические войска, кто войдет в их состав и сколько это все будет стоить», — заявил Тернер.

U.S. House of Representatives Майкл Тернер

Пока непонятно, как в конечном счете Конгресс отреагирует на директиву Трампа. «Некоторые будут поощрять заявления Трампа и пытаться сделать именно то, о чем он говорит. Однако в Конгрессе нет консенсуса по данному вопросу. На самом деле, я думаю, что в Конгрессе преобладают оппозиционные взгляды по отношению к заявлению Трампа о космических войсках», — заявил один из представителей Конгресса.

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Ранее в Конгресс поступило предложение о создании «космического корпуса» в составе ВВС, однако данная инициатива потерпела неудачу. В 2017 году председатель подкомитета по стратегическим силам комитета по ВС палаты представителей Майк Роджерс предложил создать космический корпус, который вошел бы в состав ВВС, по аналогии с корпусом морской пехоты, входящим в состав ВМС Соединенных Штатов. «Я считаю, что преждевременно создавать дополнительную структуру… в то время, когда я пытаюсь снизить накладные расходы», — заявил министр обороны Джеймс Мэттис относительно инициативы Роджерса. В конечном счете усилия Роджерса потерпели неудачу.

Хотя детали пока не ясны, похоже, что предложение Трампа существенно отличается от инициативы Роджерса. Вместо космического корпуса, входящего в состав ВВС, предлагается создать самостоятельный вид вооруженных сил, независимый от ВВС. Вероятно, также планируется создание отдельного командования.

Цитата из к/ф «Звёздный десант». Реж. Пауль Верхувен. 1997. США Космическое воинство

Несмотря на то, что инициатива Трампа была поддержана председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом, министр обороны Соединенных Штатов и еще ряд высокопоставленных военных чиновников ранее неоднократно выступали против создания нового вида вооруженных сил. Министр ВВС Хизер Уилсон и начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн ранее также высказались против предложения о создании космического корпуса.

«В настоящий исторический момент я не поддерживаю данное предложение, поскольку мы находимся в переходном периоде. На смену благоприятной обстановки в сфере безопасности приходит зона боевых действий. Если прямо сейчас мы сосредоточимся на крупных организационных изменениях, это бы нас затормозило», — заявил Гольдфейн на слушаниях парламентского подкомитета по стратегическим силам в 2017 году.

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Сторонники создания космических сил или космических корпусов утверждают, что космические операции нередко отходят на второй план на фоне реактивных истребителей и ядерных ракет, поэтому для проведения космических операций необходимо создать отдельное командование и выделить необходимое финансирование. С другой стороны, в ВВС недавно предприняли шаги по выделению приоритетных направлений в космосе.

Президент Соединенных Штатов, видимо, пока еще не изложил свое намерение в письменном виде. Он подписал директиву о космической политике во время заседания Национального совета по космосу, однако данная директива в первую очередь затрагивает вопросы управления космическим движением, в ней нет упоминания о создании новых космических сил.