Лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной, уже третий раз в нынешнем году, встретился с Председателем КНР, Генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпинем. Первая встреча двух лидеров, в ходе которой глава Трудовой партии Кореи (ТПК) и северокорейского государства впервые за семь лет пребывания у власти покинул пределы страны, состоялась в конце марта.

Fmprc.gov.cn Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

Вскоре после нее, 21 апреля, прошел 3-й пленум ЦК ТПК 7-го созыва, на котором миру сообщили о готовности КНДР обсуждать свою ракетно-ядерную программу и выдвинули инициативы, которые по своей смелости и продвинутости выглядели беспрецедентными. Северная Корея, по сути, именно в те дни открылась миру, а СМИ во всех странах стали обсуждать перспективы встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Вторая встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына прошла 8 мая в китайском Даляне. Произошло это на фоне фактического ультиматума лидера КНДР Белому дому. В ответ на бестактность Трампа, принявшегося рассуждать о готовности Кима к переговорам как о его «сговорчивости» в результате американского давления, северокорейский лидер поставил будущую встречу в зависимость от отмены американских санкций, отказа поднимать вопрос о правах человека в КНДР и использования юга Корейского полуострова в качестве военного плацдарма. В этом, помимо поддержки Пекина, Пхеньян немедленно заручился еще симпатиями и дипломатическим содействием Сеула.

Fmprc.gov.cn Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин слетал в Вашингтон, встретился с американским президентом и оттуда прямиком направился в Пханмунджом, где провел уже вторую после 27 апреля встречу с Кимом, после которой тот подтвердил, что с Трампом встретится. Ложку, как говорится, нашли, но осадок остался, и результатом вашингтонской высокомерной бесцеремонности стало укрепление позиций КНДР на предстоявших переговорах.

Правда, после этого Трамп в конце мая взбрыкнул еще раз, но как «дал свое слово» не встречаться с северокорейским лидером, так и через сутки «взял» его назад. Кто и что именно сообщил хозяину Белого дома, который после этого «переобулся в воздухе», — об этом американские СМИ умолчали. Но факт остается фактом.

И вот теперь, после саммита КНДР-США в Сингапуре, прошедшего 12 июня, о котором в мире говорят в исключительно превосходных тонах как об «историческом», новая, третья встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Что происходит?

С точки зрения международной практики — ничего особенного. Председатель Ким проинформировал председателя Си об итогах переговоров с Трампом, и они «сверили часы». Но вот эта «обыденность» и протокольный характер встречи и есть главное подтверждение «особого» характера китайско-северокорейских отношений. Поэтому не выдерживают критики оценки некоторых экспертов, что Пекин мол, опасаясь «остаться на периферии» процессов, которые развиваются вокруг Корейского полуострова, активизирует контакты с Пхеньяном.

Сегодняшняя встреча — это неотъемлемые по текущей ситуации контакты двух близких союзников и партнеров, которые общими усилиями противостоят американской экспансии, особенно в тот момент, когда Трамп, перечеркнув результаты трех раундов китайско-американских переговоров по торговым разногласиям, пошел на введение против КНР импортных торговых пошлин.

Кстати, вряд ли «простым совпадением» является и сегодняшнее же объявление о введении против США пошлин на сталь и алюминий российской стороной, о которых объявил глава МЭР Максим Орешкин. Из общей логики санкционной войны Вашингтона со всем миром это решение России конечно же вытекает, но в данном случае речь с большой степенью вероятности можно вести о координации действий в треугольнике Москва — Пекин — Пхеньян, частью которой и является очередной приезд в Поднебесную Ына.

Кстати, именно на этом же фоне активизировалось обсуждение перспектив скорой поездки северокорейского лидера и в Россию; наиболее вероятным вариантом называется посещение им в сентябре Владивостокского Азиатского форума. Но не исключено, что в графике международных поездок Пхеньяна, которые в последнее время резко активизировались, появится и Москва. Иначе говоря, китайско-северокорейская ось является фрагментом более широкой международной конструкции, призванной поставить США на место, заставив их считаться с изменившимися реалиями в мировых раскладах.

Реалии же эти таковы, что участие Трампа в переговорном процессе с КНДР вынужденное, просто он не может от него оказаться без тяжелейших издержек для своего политического реноме, а также для перспектив дальнейшей карьеры, если учитывать предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс, которые для республиканцев и без того ожидаются непростыми.

President.go.kr Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Совершенно очевидно, что третьи за три неполных месяца переговоры между КНР и КНДР на высшем уровне — это наглядная и впечатляющая демонстрация решительной поддержки Пхеньяна, которую оказывает ему китайский сосед. И именно она в значительной мере укрепляет позиции Ына на «американском фронте», что видно по тому успеху, которого он добился в Сингапуре, отложив практическую реализацию «денуклеаризации» на долгую перспективу и заставив американскую сторону с этим согласиться, что видно хотя бы по реакции госсекретаря Майка Помпео, категоричность суждений которого до и после северокорейско-американских переговоров удивительным образом сошла на нет, уступив место такой несвойственной американцам «толерантности».

Нет сомнений, что практические итоги нынешних переговоров Пекина и Пхеньяна всплывут еще неоднократно, и их солидарное давление на Вашингтон будет только возрастать. В конце концов, американцы сами дали против себя этот козырь, предприняв нынешние действия на торговом фронте, и им не на кого больше ни обижаться, ни положиться.