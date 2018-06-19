



Иван Шилов ИА REGNUM

В начале недели в Тульской области обнаружили крупное захоронение солдат РККА из 322-й стрелковой дивизии, погибших в начале Великой Отечественной войны при обороне Тулы. Были эксгумированы останки 60 тел, семь «смертных медальонов» и подписной нож направили в лабораторию — возможно, там удастся установить имена нескольких павших героев.

В столице региона отметили день России, этот день ознаменовался большим автопробегом.

13 июня зампред федерального правительства Юрий Борисов обозначил задачи для тульских предприятий ОПК. В свою очередь, военные Тульского государственного университета пойдут в оплачиваемый резерв — ТулГу обеспечит армию РФ командирами ремонтных отделений.

Региональные власти выделили 209 млн рублей на развитие территорий Тульской области: в Богородицке, Чекалине, Щекинском и Ясногорском районах ликвидируют незаконные свалки и займутся рекультивацией полигонов.

В областном избиркоме завершаются кадровые перестановки, 18 июня на пост главы Тульской избирательной комиссии избрали Павла Веселова, бывшего зампредседателя городской думы региональной столицы.

Прокуратура наказала химиков за порчу воздуха, эксперты комментируют, «кто виноват» и «что делать».

17 июня состоялся день рождения «сердца» Тулы — Центрального парка им. Белоусова.

Тульские «Панцири» снова на повестке недели — защитные комплексы разместили на страже ЧМ-2018.

Эхо войны

Оборона г. Тулы. Осень 1941 г

11 июня Тульские поисковые отряды обнаружили крупное захоронение бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Захоронение было обнаружено поисковым отрядом «Штурм» в д. Криволучье Киреевского района, раскопки проводились на частной территории.

К 18 июня были эксгумированы останки около 60 советских солдат и офицеров. Среди них поисковики также обнаружили семь «смертных» медальонов и один «подписной» нож, в настоящий момент обнаруженные объекты находятся в лаборатории для установления имен погибших героев. Сбольшой долей вероятности удалось установить фамилию одного из бойцов — Рохлин. Также в ходе работ было установлено, что останки принадлежат солдатам РККА 322-й стрелковой дивизии, погибшим вдекабре 1941-го года при обороне Тулы. По словам активистов «Штурма», 13 декабря 1941 года около деревни142 советских бойца были расстреляны из 5 немецких танков, огонь велся практически в упор.

По словам поисковиков, их деятельность полезна для общества — она развивает духовно-нравственные качества граждан, сохраняет историческую память и позволяет молодежи проникнуться духом патриотизма, ощутить любовь к Родине.

«Значимость работы поисковых отрядов очень большая, поскольку восстановление имен солдат РККА — это давняя традиция для русского человека, для русского воинства. Это благородное дело. Это нужно также для того, чтобы восстановить все события времен Великой Отечественной Войны и исключить чьи-либо попытки переписать историю. Поднять всех воинов-красноармейцев практически невозможно, но мы работаем над этим», — утверждает директор регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Александр Дворников.

Захоронение также посетил руководитель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, депутат осмотрел захоронения, возложил цветына Курган Бессмертия и наградил поисковиков памятными медалями.

День России по-тульски

12 июня в Туле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню России. На площади Ленина и на территории Тульского кремля состоялся открытый международный автомобильный фестиваль «Автострада-2018». Одоевские ворота Тульского кремля открываются нечасто, но в этот день сотни уникальных образцов автопрома 40−70-х годов наполнили древние стены. Туляки смогли насладиться выставкой тюнингованных и ретро-автомобилей, гонками на детских педальных автомобилях, а также шоу-программой. Традиционно в «Автостраде» участвовали не только жители Тульской области, но и гости региона, включая москвичей и иностранных граждан. Заместитель председателя регионального правительства Валерий Шерин вручилнаграды победителям и поздравил туляков с Днем России.

Кроме того, этот праздничный день стал особенным для 64 школьников, которые победили в региональных конкурсах и олимпиадах. Отличники и спортсмены получили свой первый документ — паспорт — в торжественной обстановке в Тульском кремле.

На главной городской площади школьники, студенты и волонтеры приняли участие в специальном флэшмобе, выстроившись в слово «Россия». Вечером состоялся праздничный концерт. На площади Ленина выступили лучшие тульские исполнители, а также специальные гости — группа «Кар-Мэн» и DJ Smash. Праздник завершился красочным фейерверком.

Всего в праздничных мероприятиях в регионеприняли участие свыше 80 тыс. человек. Гости праздника могли угоститься чаем из тульского самовара, тульскими пряниками, белевской пастилой и березовым квасом.

Мобилизационный резерв

Согласно новой реформе Минобороны РФ, на базах университетских военных кафедр создадут военные учебные центры. Объединенные центры будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, а также солдат и сержантов запаса. Последние сразу после окончания центра будут заключать контракт на службу в мобилизационном резерве.

В Тульской области до недавнего времени все военные кафедры были закрыты. 9 февраля 2018 года состоялось торжественное открытие военной кафедры ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (до этого она работала с 1930 до 2008 год). Возрождение кафедры стало возможным благодаря инициативе главы региона Алексея Дюмина, ректора вуза Михаила Грязева и генерального конструктора НПО «Сплав» Николая Макаровеца. Первый набор на военную кафедру составил 108 студентов.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

Сержанты и солдаты запаса, которые получают подготовку на военной кафедре, сейчас относятся к Главному ракетно-артиллерийскому управлению Министерства обороны РФ. Выпускники станут командирами ремонтного отделения по трем военно-учетным специальностям: ремонту и хранению стрелкового оружия и средств ближнего боя; ремонту и хранению танкового вооружения, самоходной артиллерии и боевых машин; ремонту и хранению буксируемой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Предприятия ОПК, работающие в области, оказывают практическую помощь по оказанию практической помощи в техническом и материальном оснащении аудиторий и лабораторий создаваемой военной кафедры.

Развитие через очищение: правительство выделило средства на ликвидацию свалок и рекультивацию полигонов

Активисты ОНФ выявили факт нарушения природоохранного законодательства в Ясногорском районе Тульской области. Жители на протяжении нескольких месяцев задыхались от едкого дыма. Инцидент имел место в деревне Периково, виновником правонарушения оказалась компания, специализирующаяся на изготовлении металлических контейнеров и кузовов.На незаконной свалке было обнаружено несколько обугленных металлических контейнеров. Именно в них и сжигался мусор. Общая площадь полигона составляла около 12 соток.

«Мы обнаружили, что через Ясногорск стабильно проезжают грузовики с кодом других регионов. Нам удалось отследить эти машины. Стало понятно, что мусор везут за город на закрытую территорию, огороженную глухим забором», — пояснил тульский общественник Сергей Абросимов.

В Заокском районе Тульской области жители указали на 65 мест стихийных завалов территорий: из них в 2017 году власти смогли ликвидировать 11, и 1 свалку в 2018 году.Основной проблемой при ликвидации незаконных свалок муниципальные власти называют то, что многие из них находятся на частных территориях. Недовольство местных жителей отмечают и региональные власти.

12 июня вступило в силу распоряжение правительства Тульской области о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на развитие территорий тульской области. Общая сумма — 209 млн 108 тыс. 400 рублей. Средства выделили из бюджета региона на ликвидацию свалок и восстановление деградированных территорий в четырех муниципальных образованиях: Богородицк — 42 260 600 рублей; Чекалин — 1 037 700 рублей; Ясногорский район — 423 600 рублей и Щекинский район — 165 386 500 рублей.

Самый большой трансферт направят в Щекинский район на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов вблизи деревень Подиваньково, Шевелевка, Косое, Городна, Старая Колпна.

Новый председатель

Ecoreporter.ru Дымящие трубы

Заседание избирательной комиссии Тульской области, состоявшееся18 июня 2018 года, было посвящено избранию председателя. На должность главы региональной избирательной комиссии Центризбиркомом была предложена кандидатура Павла Веселова, который ранее занимал кресло зампредседателя Тульской городской думы. Его кандидатура была утверждена единогласно членами комиссии.

На заседании присутствовали председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов иглавный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов. От Центризбиркома (ЦИК) назаседаниеприехалчлен ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее местные издания писали, что Павел Веселов, бывший зампред Тульской городской думы, может сменить Сергея Костенко на посту руководителя облизбиркома. 5 июня депутатские полномочия Веселова были досрочно прекращены, а 8 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначил Веселова членом избирательной комиссии региона с правом решающего голоса.

Также в Тульской области были окончательно сформированы новые составы участковых избирательных комиссий, они будут исполнять свои обязанности на протяжении последующих пяти лет.

Назначение Веселова комментирует эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов:

«Павел Веселов имеет богатый опыт работы как в законодательной, так и исполнительной власти региона. Он дважды избирался депутатом Тульской городской думы, поэтому знает нюансы избирательного процесса со стороны кандидата. Уверен, что благодаря этому он совместно с командой областной избирательной комиссии сможет организовать ближайшие выборы на высоком профессиональном уровне».

Экология

Tularegion.ru Тульскую область с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов

Природоохранная прокуратура проверила деятельность компании «ВПК-Полимеры» и выявила нарушения. В частности, выяснилось, что предприятие (занимается литьем пластмасс, изготовлением изделий из капролактамов, полиуретанов) загрязняет атмосферный воздух. Химический анализ воздуха показал, что предприятие выбрасывает в атмосферу вредные вещества — азота диоксид, азота (II) оксид, диоксид серы, стирол, фенол.

Природоохранной прокуратурой Тульской области установлено, что предприятие нарушило сразу несколько законов, так как не провело инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ. Генеральный директор предприятия получил представление. Кроме того, в отношении руководства возбуждено административное дело. Курировать административный процесс будет министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

В состав химического комплекса Тульской области входит 11 крупных и средних предприятий, которые постоянно осуществляют свою деятельность, а значит, есть повод постоянно мониторить состояние окружающей среды вблизи эти предприятий.

Генеральный директор «ЮРС», руководитель Алексинского представительства общероссийской общественной организации по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» Юрий Телков отмечает, что предприятия сами должны следить за соблюдением природоохранного законодательства.

«Необходимо внедрять новые технологии. Предприятиям необходимо следить за собственными выбросами. Всё это компании должны контролировать самостоятельно. Сейчас их оштрафуют на очень хорошую сумму, а вообще эти деньги лучше было бы направить на реконструкцию очистных сооружений и таким образом сделать шаг по улучшению экологической обстановки в регионе», — заключил эксперт.

Задачи для тульских предприятий ОПК

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С»

Регион с рабочей поездкой посетил зампред федерального правительства Юрий Борисов. На предприятии «Щегловский вал» он провел совещание по вопросам выпуска оборонки и гражданки. Борисов особо отметил, что необходимо увеличить объемы производства гражданской продукции.

«Нужно научиться выпускать конкурентоспособную продукцию, которая будет иметь реальный спрос, прежде всего, на российском рынке. И в дальнейшем будет реализовываться на внешние рынки, что позволит предприятиям развивать военно-техническое сотрудничество в этой сфере», — цитирует Юрия Борисова пресс-служба правительства Тульской области.

Глава региона Алексей Дюминтакже внес предложение упростить процедуру согласования цен и установления предельных сроков для подписания государственных контрактов. Также губернатор поставил вопрос о создании межведомственной структуры по примеру Военно-промышленной комиссии либо в ее рамках.

«Основной функцией такой структуры должно стать закрепление за ведущими предприятиями ОПК стратегических направлений развития гражданского машиностроения — станкостроения, инструментального производства, экологического машиностроения, энергомашиностроения и радиоэлектроники», — отметил губернатор.

По словам главы региона, эта структура будет осуществлять централизованное планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,формировать единый государственный заказ на гражданскую продукцию на основе программ закупок федеральных министерств и госкорпораций, а также защищать отечественный рынок военной промышленности.

Тульская область является одним из основных промышленных регионов страны, отмечает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

«По итогам 2017 года рост промышленного производства в Туле превысил общероссийские показатели и составил 8,6%. Это, конечно, меньше показателей Еврейской автономной области (там рост составил почти 50%), но там сработал эффект низкой базы. Тульская область, традиционно являлась ключевым регионом для оборонной промышленности, поэтому губернатор вполне вправе вносить подобные предложения», — отметил эксперт.

Тульский «Панцирь» — на защите ЧМ-2018

Кстати, в районе всех стадионов, где проходят игры чемпионата мира по футболу — 2018, размещены тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» для исключения возможности терактов «в духе 11 сентября», сообщил портал Tula.mk.ru. Установки обеспечивают прикрытиеот угрозы с воздуха.

125-летие центрального парка

17 июня Белоусовский парк отметил 125-летие, отпраздновать юбилей главного парка пришли 5 тыс. человек. Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова расположен в центре столицы региона, место отдыха является объектом общенационального достояния, его площадь составляет 143 гектара. Существованием зелёного уголка в самом центре Тула обязана санитарному врачу П.П. Белоусову, решившему засадить древесной растительностью городскую свалку.

Поначалу центральный парк занимал всего 36 гектаров, но благодаря властям и общественным деятелям его площадь постоянно увеличивается — небезразличные граждане регулярно высаживают всё новые и новые деревья. Белоусовский парк — это своего рода город в городе, здесь есть пляжи, детские площадки, конно-спортивный центр, аттракционы, зоопарк, экзотариум. Найти себе занятие по душе здесь могут в том числе и граждане уважаемого возраста — работает центр досуга для пожилых людей. Есть даже теплица, в которой выращиваются цветы: бархатцы, цинерарии, петунии, пеларгонии и другие растения.

В 2016—2017 годах значительно были улучшены пляжные зоны: появились новые солнцезащитные зонты, стационарные лежаки. Каждый желающий теперь может арендовать лодку. Кроме того, идет активная работа по очистке и восстановлению водоемов. Также был запущен системный проект «Лето в парках», включающий в себя направления «Экология», «Спорт», «Искусство» и «Развлечения». Этот проект — проявление заботы властей о здоровье жителей региона, он направлен на популяризацию спорта. Он нашел большой отклик среди жителей Тулы и гостей области. В настоящий момент проект распространяется за пределы столицы региона.