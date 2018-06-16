Сражения в гражданской войне бессмысленнее, чем в обычной. Их участники руководствуются не столько военно-математическим расчетом, сколько идейными соображениями, помноженными на мечты и взаимную ненависть. Бои августа-октября 1919 года вдоль 50-километрового отрезка железной дороги от Плесецка до Емцы были самыми кровопролитными в Гражданской войне на Севере. На узком фронте наступали и оборонялись до дивизии с той и с другой стороны, а на квадратный километр в сутки падали тысячи снарядов. При этом решающего значения бои не получили.

Князь Александр Мурузи — командующий Железнодорожным фронтом белых на Севере. 1919 год. Сидит в первом ряду в центре

Смыслы, конечно, были — великие и мелкие, личные и национальных масштабов. Англии, находящейся с лета 1919 года на грани общенациональной стачки против вмешательства в дела России, нужно было эвакуировать войска — чтобы революционные волнения не перекинулись на Британские острова. Надо было отбросить большевиков — чтобы эвакуация не выглядела бегством, создать условия для продолжения войны белым частям, много раз восстававшим летом 1919 года, в порядке погрузиться на суда в Архангельске.

Белые генералы мыслили масштабами не Севера, а всей России, и считали долгом отвлечь силы красных от наступавших Деникина и Юденича. И это выглядело самопожертвованием, если забыть, что при эвакуации на ледоколе «Минин» 19 февраля 1920 года генералы пожертвовали не собой, а фронтовыми офицерами. Тактически надо было с помощью англичан выровнять линию фронта от Онеги до Двины, где железнодорожный участок сильно отставал от продвижения на Средь-Мехреньгском и Двинском и создавал угрозу. Некоторые даже утверждали, что, увидев успехи белой армии, англичане передумают эвакуироваться. Маячило и невысказанное никем желание не опоздать к разделу власти после большевиков — в августе 1919 года казалось, что они рухнут. При разнице целей, все были заодно — атаковать. Это настроение объединяло ресурсы и при условии талантливого командира могло привести к победе. «Даешь Вологду!» могло стать реальностью.

Владимир Станулевич Станция Емца — оттуда наступали белые в августе 1919 года.

Таким командиром стал 46-летний князь Александр Мурузи. До Февральской революции начальник штаба 3-й русской бригады во Франции, в 1917 году он продемонстрировал редкое чутье — после октября 1917 года пошел в Красную армию, стал начальником оперативного отдела штаба Беломорского военного округа в Архангельске. В 1918 году чутье подсказало ему, что пора менять сторону — он начал готовить восстание и приход интервентов. При интервентах записался рядовым Славяно-Британского легиона, участвовал в операциях на Двинском фронте, с лета 1919 стал начальником штаба Железнодорожного фронта, фактически руководил его операциями в августе 1919 года, а после захвата Емцы — официально назначен командующим фронтов. Не изменило, кстати сказать, «чутье» ему и после ухода англичан — проведя операции на Железнодорожном фронте и видя недалекий крах белого движения, он разругался с генералом Е. Миллером и отбыл в эмиграцию.

Бывший секретарь Керенского Борис Соколов, в 1919 году вошедший в правительство Северной области, писал о Мурузи:

«…колоритнейшая и интереснейшая по своему фигура. Монархист крайнего толка,…аристократ, он вполне усваивает методы ведения гражданской войны… Мурузи знает, что победа на стороне того, кто активен… печется о пленных красноармейцах, в отношении солдат применяет чисто Суворовские приемы простоты в обращении… Он идеально храбр. Солдаты … его любили и следовали за ним как за вождем. Он был несомненный демагог. Умел сказать вовремя то, что было приятно солдатским массам» (1).

Британский командующий Э. Айронсайд:

«Энтузиазм этого человека был столь велик, что казался воистину опьяняющим. Нарисованные Мурузи планы омоложения армии, призыва новобранцев, превращения Северной области в плацдарм для нового наступления, которое уничтожит власть большевиков, выглядели очень заманчиво… Объявись он до начала прошлой зимы, мы творили бы чудеса» (2).

Владимир Станулевич Памятник красноармейцам-защитникам станции Емца в 1919 году стоит без подписи на постаменте. Она закрашена

Энергичный Мурузи повел 3-й, 6-й Северные и Архангелогородский полки белых в бой за Емцу, на подступах к которой красные оборонялись с осени 1918 года. Военно-строительные части РККА и мобилизованная буржуазия Петербурга и Вологды возвели севернее Емцы кольцо блокгаузов в котором летом 1919 держал оборону 155 и 159 полки РККА. «…фронт здесь был шириной в несколько десятков саженей, а справа и слева непроходимые. болота и лесные топи… три, иногда четыре, линии весьма хорошо укрепленных проволочных заграждений, прочные блиндажи, глубокие окопы». (3)

Перед началом активных боевых действий белые и красные обменялись ударами на фронте агитации и агентурной работы — те и другие организовали заговоры «по ту сторону» — у белых в 6-м Северном, у красных — в 3-м Петроградском полках. Оба заговора вскрылись, но по-разному. Командиры Петроградского были арестованы, полк отведен на переформирование. Комдив 18-й стрелковой дивизии РККА И. Уборевич лишился у Емцы трети своих сил. У белых в 6-м Северном полку заговор раскрыл провокатор В. Марков. 2-я и 3-я роты полка, которые должны были на следующий день, 23 июля, открыть фронт красным, отвели в тыл, силами поляков разоружили, семерых заговорщиков расстреляли. В отличии от Петроградского, полк остался на позициях и вскоре отчаянно штурмовал Емцу. Уборевич, не дождавшись открытия фронта, 22 июля атаковал сам, окружил на железной дороге 3-ю роту 6-го Северного полка, одно из его подразделений прорвалось к штабу 6 полка, но штабистов спасли английские пехотинцы.

Айронсайд: «…солдаты противника продвигались вперед с громкими криками. Вероятно, они вызывали тех, кто должен был выйти им навстречу. Огонь, открытый австралийскими пулеметчиками, мигом отрезвил их» (4).

23 июля положение было восстановлено.

Владимир Станулевич Немногие деревянные дома железнодорожников «мамонтовского стиля» конца XIX века сохранившиеся в Емце после боев 1919 года.

В августе стороны наращивали силы перед схваткой. К 3-му и 6-му Северным полкам и трем английскими батальонам подтянулись только прибывшие 2 батальона английских добровольцев, численность орудий дошла до 40. Уборевич смог подтянуть только 400 бойцов Ижмо-Печерского полка с Ваги. Только назначенный на железную дорогу Мурузи собрал больше Уборевича — у того все резервы забирала Москва на деникинский фронт.

Развязка наступила 27−31 августа. 27-го красные блокгаузы на 442-й версте железной дороги были обстреляны химическими снарядами. Смертельных случаев из-за дождя было немного, но 260 красноармейцев эвакуировали в тыл с отравлением. Далее Уборевич повелся на уловку «перебежчиков» и срочно перебросил один из батальонов с железной дороги к деревне Кочмас, где якобы готовилось белое наступление. Информация оказалась ложной. Дождавшись, когда бронепоезд красных уйдет на заправку водой и дровами в Емцу, Мурузи штурмовал укрепления 443 версты, прикрывавшие станцию.

6-й полк атаковал вдоль путей, а 3-й полк, с двумя ротами австралийцев, пошел в обход:

«Ночью, на шестнадцать верст вглубь леса, началось обходное движение. Пулеметы несли на руках, перепрыгивая с кочки на кочку, так как всюду было бесконечное болото. Проводник немного не рассчитал расстояние, и колонна вышла по ту сторону окопов, по ту сторону фронта, около того места железнодорожного пути, где стоял большевистский бронепоезд. Колонна была жестоко обстреляна пулеметным и шрапнельным огнем, но несмотря на это мужественно продолжала наступление» (5).

Комбинированного удара оборона красных не выдержала и рухнула, они потеряли 800 бойцов, в том числе 650 пленными, 9 орудий, около 30 пулеметов и 20 минометов. Обходные роты 3-го Северного полка вышли за Емцей к станции Шелекса, взорвали пути далеко за бронепоездами красных и ворвались на станцию Емца — однако удержаться на ней не смогли. Но подорвали водонапорную башню и бронепоезда ушли заправляться за 12 километров на реку.

Владимир Станулевич Руины участка по обслуживанию паровозов на станции Емца — одни из немногих очевидцев событий 100-летней давности

30 августа белые взяли укрепления 440 версты, а 31 августа блиндированный поезд №2 ворвался на станцию Емца, расстрелял в упор окопы защитников и обратил их в бегство. Один из красноармейцев вспоминал: «На нас наступали день и ночь, и мы не видали не только горячей пищи, но часто бывали по суткам — двое голодны» (6).

Ожесточение боя было великим: «Убитого при взятии ст. Емцы унтер-офицера, с большой красной звездой, прикрепленной к борту разорванной штыками кожаной крутки, солдаты долго не позволяли хоронить. «Пусть полежит собака. Когда их солдаты бежали сдаваться в плен к нашим и начали кричать «сдаемся, сдаемся», этот рассверипел и двоих из красных уложил из револьвера. …Из старых унтеров. Не за страх служил, а за совесть» (7).

Почти все деревянные постройки Емцы обратились в пепел и пожарище.

Емца была взята. Спешно стягиваемые с Двинского фронта части 161 и 159 полков РККА были задержаны южнее станции огнем бронепоездов «Адмирал Колчак» и №2. Белые не снизили темпа наступления и непрерывно атаковали отступавшие части Красной армии в южном направлении. Князь Мурузи готовился взять Плесецкую.

Примечания: