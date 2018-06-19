Администрация президента США Дональда Трампа все еще продолжает рекламировать якобы успешный саммит с Северной Кореей, даже утверждая, что Пхеньян «больше не является ядерной угрозой». Однако высокопоставленные должностные лица американской разведки опасаются, что может возникнуть новая угроза в сфере безопасности: северокорейское руководство могло продать продвинутые технологии по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) таким государствам, как Иран, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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По словам представителей спецслужб, среди разведывательного сообщества растет обеспокоенность тем, что, хотя непосредственная угроза вооруженного конфликта с Северной Кореей уменьшилась, Пхеньян мог использовать затишье в своих интересах для продажи продвинутых военных технологий Тегерану.

«Мы знаем, что Северная Корея готова продать почти любую военную технологию, если покупатель предложит достойную цену. Иран уже не в первый раз делал КНДР выгодное предложение. В прошлом было множество доказательств того, что КНДР готова продавать обычное оружие, все виды ракетных технологий и даже ядерные технологии, если ей предложат достаточную цену», — заявил сотрудник американской разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

По словам представителя спецслужб, существует опасность того, что Пхеньян может продать военные технологии, а американская разведка об этом даже не догадается.

«Больше всего нас пугает то, что мы можем узнать о том, что Пхеньян продал свои военные технологии, когда станет совсем поздно. Только представьте, сколько информации сегодня можно скопировать на обычную флешку. Все, что нужно сделать северокорейскому агенту, — это просто передать иранскому оперативнику 256-гигабайтную флешку, на которую будет скопирована вся необходимая техническая документация», — добавил сотрудник спецслужб США.

«Такой объем информации, связанный с технологией создания МБР, может превратиться в фактор, меняющий правила игры. Мы можем так ничего и не узнать до тех пор, пока новые технические решения не будут продемонстрированы на испытаниях иранских ракет», — считает агент американской разведки.

В истории есть примеры того, что опасения сотрудников разведки нередко воплощаются в реальность. Северная Корея продавала оружие самым антиамериканским режимам по всему миру. Например, Пхеньян, как сообщается, помог Сирии в реализации программ по созданию ракет и химического оружия. Северная Корея даже начала строительство ядерного реактора в Сирии, однако он был уничтожен израильскими ВВС в 2007 году. Также имеются убедительные доказательства того, что сейчас КНДР продает обычное оружие сирийскому правительству и, возможно, даже направила свои силы для поддержки правительственных войск.

Stefan Krasowski Баллистическая ракета. Северная Корея

В настоящий момент, когда у северокорейского руководства уже есть ракеты, способные достигнуть американского побережья, оно могло бы продать данные технологии Ирану, чтобы получить жизненно важную прибыль на фоне суровых санкций. Пхеньян может решиться на этот отчаянный шаг, даже несмотря на то, что он может повредить разрядке напряженности в отношениях с Вашингтоном.

«КНДР продаст Ирану ракетные технологии. Это лишь вопрос времени. Нам необходимо подготовиться к этому заранее. Я хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких доказательств, но что бы вы предприняли, если бы ваша нация столкнулась с режимом санкций, но при этом, вы могли бы нанести определенный удар по Вашингтону и его союзникам?» — заявил другой сотрудник американской разведки.

Существует множество причин, указывающих на то, что Иран заинтересован в приобретении передовых ракетных технологий. Если ядерная сделка окончательно развалится или даже если она будет сохранена за счет усилий сторон, не вышедших из ядерного соглашения, приобретение таких передовых ракетных технологий, не запрещенных в рамках существующего ядерного соглашения, было бы разумным стратегическим шагом со стороны Ирана.

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Администрация Трампа должна учесть данное обстоятельство при подписании сделки с КНДР. В ядерном соглашении с Северной Кореей должно быть указано, что Пхеньяну запрещается продавать ракетные технологии другим странам. КНДР также должна будет запретить своим ученым работать над развитием ракетных программ других стран. Вашингтон должен потребовать от КНДР полного отчета о прошлых продажах ракетных технологий иностранным государствам.

Однако не стоит выдавать желаемое за действительное. Представители американской разведки считают, что Северная Корея никогда не откажется от своего ядерного оружия. Таким образом, существует риск того, что США могут в будущем столкнуться с ужасающим оружием не только КНДР, но и других стран.