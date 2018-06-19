Сегодняшний вторник, 19 июня, на Литургии читают один из наиболее спорных и обычно криво толкуемых фрагментов Евангелия от Матфея. Или даже вообще не толкуемых, чтобы не дай Бог кого не обидеть на небе:

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«Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее».

Шотландский богослов Уильям Баркли считает что под детьми имеются в виду люди, слушавшие Христа: «Иисуса печалила извращенность человеческой природы. Люди казались Ему детьми, играющими на деревенской площади». В сборнике Лопухина содержится та же мысль: «Люди этого «поколения» …не понимают и не принимают того, что им говорится, они капризны как дети, играющие на рынках, и полны предрассудков. По мнению некоторых толковников, под детьми следует понимать всё поколение, весь тогдашний иудейский народ в его массе». Где сказано, что дети капризны или почему Иисус печалился, сравнивая извращенных людей с детьми, не объясняется. Потом, конечно, идут всякие умные рассуждения без всякой связи с таким заходом в тему, но картину они не правят, а еще пуще все путают.

Правильно понял сказанное православный богослов и прославленный святой Феофан Затворник: «Мы, не слушающие Евангелия, похожи на тех, которым поют веселые песни — они не пляшут; поют печальные — они не плачут; ничего с ними не поделаешь. Обещают Царствие Небесное, пресветлое и прерадостное — не шевелимся, будто не нам говорят. Угрожают судом неумытным и муками нескончаемыми — не тревожимся, будто не слышим». Именно так. Речь идет о проповеди Царства, проповедники здесь уподоблены детям. Не современные, конечно, проповедники, от их слов, даже если захочешь испугаться, расстроишься, а как послушаешь, сразу смешно станет, и наоборот тоже. Созвучно евангельским словам Иисуса и сегодняшнее же апостольское чтение:

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».

Иисус и дети

Тут тоже всё не очень просто. Последнее процитированное предложение в отрыве от мысли, кажется, идет вразрез всему, что Павел писал о вере. В отрыве его обычно и употребляют, цитируя к месту и не к месту. «Слово Божие» — это Библия, понятно, а «слышание» слова — это прослушивание проповедей и толкований на Библию. Так обычно и убеждают поверить. Вот Библия, в ней написано, выбор небольшой — или ты верующий, или в аду гореть будешь. Кстати, тоже написано. Читай. И верь. Ну, одним словом, цитата — просто находка для проповедников, которых с детьми сравнить совершенно невозможно. У них всё Писание на цитаты порублено, из них выбраны особенно ударные, их и запомнить легче, ими и пользуются.

Но Павел здесь убеждает слушателей в необходимости продолжать апостольское служение у иудеев. Пассаж этот, довольно пространный, занимающий целиком 9—11 главы послания к Римлянам, рассказывающий о том, что иудеи в большинстве не поверили, на самом деле очень сложный, не столь там всё так очевидно, как кажется многим. Процитированный выше отрывок следует считать не утвердительным, а скорее риторическим, вопросительным. И так же последние слова — «итак, вера от слышания» — имеют тут неочевидный перевод. Скорее, правильнее читать тоже вопросительно: «Неужели (а точно ли) вера от слышания, а слышание от слова Христа?» Потому что дальше Павел начинает возражать такому предположению: «Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю: разве Израиль не знал?»

В конце своих рассуждений, уже в 12 главе, Павел умоляет своих слушателей не доводить себя до неверия, чтобы не повторить историю Израиля: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».

Джованни Паоло Паннини . Апостол Павел проповедующий на руинах. 1744

То есть вера явно должна лежать в основе всего и не подвергаться зауми, которая довела почти целый народ до утраты веры. И дальше дает простые рекомендации, как держать в себе веру: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве» и так далее.

Не всё, таким образом, решается «слышанием» и «проповеданием». Если слово упало на закостенелую почву, то слышал, не слышал — никакой разницы, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И, наоборот, иногда слово «раздается» настолько каменное, что даже на доброй почве не приживется, ибо наполнено равнодушием и формализмом. И то, что говорил Христос о детях, играющих и поющих, и то, что сказал Павел, напоминает о том, что слов в общем-то недостаточно, если приемник этих слов заглох окончательно. И помогают ему заглохнуть тоже слова. И тоже о вере. Но преподносящие веру так, что от нее ничего в итоге не остается.

Лишь «избранием благодати… сохраняется остаток». «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью» (Рим 11:5, 6). Можно подытожить, что для Павла «вера от слышания» может быть в том лишь случае, если слышащий благорасположен к вере, «имеет уши» для «слышания», проще сказать, благовествование лишь фиксирует наличие веры, приводит ее в движение. Об этом же слова Христа: «Кто имеет уши слышать, да слышит! Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице…»