



Дарья Антонова ИА REGNUM

Сенат США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, в котором содержится поправка о запрете на поставки Турции истребителей F-35. Как сообщает Reuters, истребители пятого поколения не будут проданы Анкаре в том случае, если президент США Дональд Трамп не убедит конгрессменов в том, что покупка турками российской зенитной ракетной системы С-400 не угрожает НАТО.

Так возникает вопрос: а пожелает ли Трамп в этом убеждать американских законодателей, а если да, то сможет ли? Вашингтон неоднократно возмущался, когда страны НАТО выражали желание или покупали российские ПВО. В отношении Турции даже грозил ввести санкции. На Анкару была организована мощная информационная атака. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупреждал турецкие власти, что контракт на С-400 отразится на участии Турции в совместных военно-промышленных проектах, в том числе на производстве американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Обещал ввести ее под действие секции 231 закона CAATSA (подписанный американским президентом летом 2017 года закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — С.Т.), что уже применялось против России, Ирана и КНДР. Напомним, что секция 231 предусматривает применение американских рестрикций против третьих стран, которые сотрудничают с российскими оборонным и разведывательным предприятиями.

Турция была вовлечена в проект разработки F-35 и намеревалась закупить более 100 этих самолетов. Кстати, первый борт должны были отправить 21 июня. Но тем не менее Анкара отреагировала резко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Турция не останется без альтернатив в вопросах истребителей и может их приобрести или у России, или у другой страны НАТО». В этой связи турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара «рассматривает возможность приобрести в Москве истребителей Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35». В ответ Турции, пусть не напрямую, но грозили исключением из альянса. Государственный секретарь США Майк Помпео ставил вопрос ребром: «Турция должна оставаться в НАТО, однако ее действия должны измениться, чтобы соответствовать политике альянса». Не молчали и генералы НАТО, которые первоначально не связывали покупку российских систем противоракетной обороны с альянсом.

Pacaf.af.mil F-35

Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг говорил, что планы Анкары по приобретению С-400 являются внутренним делом страны. «Это национальное решение. Для нас важно, чтобы комплекс был интегрирован в систему НАТО», — уточнял Столтенберг. И лишь потом в Брюсселе заговорили о «первом проникновении современной высокотехнологической оборонной продукции России в страну НАТО», хотя в 1990-х годах Москва поставила свои системы ПВО в Грецию (С-300ПМУ-1 и «Тор-М1»). Тем не менее министр военно-воздушных сил США Уилсон Хизер отметила, что «покупка Турцией ракет С-400 не представляет проблемы с точки зрения альянса НАТО, при этом США являются частью проблемы, связанной с этим приобретением Анкары». По ее словам, «существуют операционные проблемы с тем, где именно в Турции будут размещены предполагаемые США для поставки передовые истребители F-35», и «мы не хотим, чтобы турки держали эти самолеты близко к С-400».

На днях в турецких СМИ появились сообщения о закулисной стороне вопроса. Milli Gazete, Hürriyet и другие издания связывали его с заключением Анкарой соглашения с США по Манбиджу. Американцы выставляли приемлемые для Турции условия в отношении сирийских курдов в обмен на отказ от закупок С-400 у России. Об этом шла речь на переговорах в Вашингтоне между Чавушоглу и Помпео. По данным изданий, Вашингтон, понимая, что отказ Анкары от контракта с Москвой может привести к осложнениям российско-турецких отношений, предлагал «растянуть по срокам поставки С-400», чтобы системы использовались на территории Турции исключительно турецкими, а не российскими военными. Эта тема поднималась и в ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Трампа — как с глазу на глаз, так и по телефону.

Как сообщается, Трамп высказал мнение, что США могут немедленно продать Турции ракеты Patriot. Турецкая сторона ответила, что такое предложение может быть рассмотрено исключительно «при условии гарантий со стороны Конгресса». Но американский сенат уже определился. В этой связи Hürriyet задает вопросы далеко не риторического свойства: «Против кого будут использоваться системы С-400, если не против стран НАТО и прежде всего США? Против России, у которой мы их покупаем, или против мусульманских государств в нашем регионе? Но разве страны, которые сейчас создают угрозы в нашем регионе — это прежде всего не США и их союзники? Если ракетные системы С-400 невозможно будет использовать против этих угроз, тогда в чем заключается смысл их покупки? Очевидно, соглашения по Манбиджу удалось достичь с предоставлением гарантии — не использовать ракетные системы, которые мы купим. Хорошо, но для чего в таком случае мы их покупаем?»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки. Дональд Трамп

Одним словом, закулисные торги Турции с США из-за С-400 не завершены и продолжаются. Хотя публично Анкара выступает с заявлениями, что «Турция не находится под американским управлением, это независимая страна», а «США более не являются эксклюзивным поставщиком военной техники, которую мы можем покупать и у других иностранных государств, наши американские друзья все еще надеются, что у них есть рычаг давления на нас, но он уже утрачен». Интрига в другом. Многие турецкие эксперты считают, что действия сената США, запрещающие поставлять в Турцию F-35, могут помочь Эрдогану выиграть президентские выборы 24 июня, используя эффект «сбора под знаменем» в свою поддержку. С другой стороны, Турция обещает ввести в отношении США ответные санкции. Как пишет германская газета Die Zeit, в ответ на вопрос, каким образом Анкара собирается отвечать на возможные санкции, Чавушоглу ответил: «Если они хотят наказать Турцию санкциями, Анкара будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны».

Центральный банк Турции уже вернул домой свои золотые резервы (порядка 220 тонн), хранившиеся ранее в Федеральной резервной системе США. Что дальше? Турецкое издание Odatv.com излагает возможный план ответных действий: закрыть для американцев базу НАТО Инджирлик, потребовать вывода с территории Турции американского ядерного оружия, закрыть генконсульство США в Адане. Практическая реализация предложенных мер будет означать, во-первых, лишение для Вашингтона возможностей оказывать военно-техническую поддержку сирийским курдам, во-вторых, изгнание американцев из Турции. Но готов ли Эрдоган на столь решительные шаги? Некоторые близкие к нему эксперты подсказывают, что в диалоге с Вашингтоном «нужно более решительно разыгрывать российскую карту», заявить даже о возможности прикрыться в случае необходимости российским ядерным зонтиком.

В то же время не будем забывать, что когда Анкара однажды решилась закрыть для американцев базу Инджирлик, последовал переворот 1980 года, проведенный главой генерального штаба генералом Кенаном Эвреном. 16 июля 2016 года в Турции уже была предпринята попытка госпереворота. Пока же карта С-400 остается в крупной игре.