Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 июня составляют 10,406 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 10 июня выросли на 323 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 53−54 млн кубометров в сутки.

Неделю назад мы подробно анализировали масштабный конфликт между «Нафтогазом Украины», компанией «Киевэнерго» и городскими властями. На самом деле случай это достаточно рядовой, а заметен он из-за столичного статуса Киева и количества населения, оказавшихся заложниками ситуации. На прошлой неделе руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев написал письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, копия письма попала в СМИ. В документе Коболев грозит отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины (!), если в тарифе на газ для этих населённых пунктов не вырастут расходы на содержание газовых сетей.

Плата за содержание газовых сетей — это новая расходная статья в тарифе, её ввели ещё в прошлом году. Однако Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных тарифов до сих пор официально не утвердила её, поэтому «Нафтогаз» по сути не имеет права собирать с потребителей деньги за пользование трубопроводами.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем», — говорится в письме Коболева.

Utg.ua ГТС

Как раз эти меры и приведут к отключению 129 городов и посёлков. Цена вопроса, как уточняет директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев на пресс-конференции — 30 млрд грн.

К слову, в Киеве ситуация развивается: «Киевтеплоэнерго» (новый балансодержатель теплосетей Киева) подал в суд на «Нафтогаз». В иске предприятие требует считать подписанным договор на поставку газа, ссылаясь на то, что по закону «Нафтогаз» как монополист и компания со специальным статусом не имеет права отказывать в подписании договора.

Издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в правительстве сообщает о последних позициях в переговорах с МВФ по изменению тарифа на газ для населения. Согласно источнику, Украина предложила МВФ на выбор 2 варианта. Первый: стоимость социальной нормы потребления остаётся на текущем уровне. Всё, что сверх — 11,47 грн за кубометр, т. е. на 66% больше, чем сейчас. Второй вариант — тариф для населения вырастет до 10,58 грн/кубометр, однако для этого правительству в этом году придётся изыскать дополнительно 20 млрд грн на субсидии.

«Окончательное решение до сих пор не принято. Сейчас переговоры ведутся, к ним имеют доступ далеко не все. «Нафтогаз», к примеру, отстранили от общения с МВФ. После принятия Антикоррупционного суда стало понятно, что без решения по газу не обойтись. Но с другой стороны, и МВФ готов идти на уступки, но я бы сказал, что с большой долей вероятностью 8,8 грн за куб [без НДС, т. е. 10,58 грн для конечного потребителя — Ред.] с октября — основной сейчас вариант», — рассказывает источник.

Naftogaz.com Нафтогаз

И рост тарифа — не единственная беда людей. Окружной административный суд Киева по иску компании «Хмельницкгаз» отменил действие постановление правительства №203 от 23 марта 2016 года, которое устанавливало нормы потребления газа для абонентов, у которых не установлен газовый счётчик. Так, для квартир и домов с газовой плитой и центральным отоплением норма составляла 3,3 кубометра в месяц на каждого прописанного, с плитой и без центрального горячего водоснабжения — 5,4 кубометра, с плитой и газовой колонкой 10,5 кубометров. После отмены этого постановления начало действовать предыдущее, принятое ещё в 1996 году, где эти нормы равнялись 9,8, 18,3 и 26,6 кубометров на человека в месяц. Если перевести это на новые тарифы, то получится, что только за газ каждый прописанный будет платить от 103,68 до 249,68 грн. Т. е. получается, что расходы на газ для украинцев в новом отопительном сезоне подняло не столько правительство с МВФ, сколько Окружной суд Киева.

Потребление газа Украиной с 2014 по 2018 гг. снизилось с 18 до 13 млрд кубометров (здесь не учитывается потребление промышленностью).

«Социальные нормативы постепенно приближаются к нормам фактического потребления. За последние четыре года потребление газа сократилось на 5 млрд куб. м в год. Это очень большая цифра, которая опровергает утверждение, что система субсидий не побуждает людей к экономии», — цитирует министра социальной политики Андрея Реву издание «Сегодня».

И если источник, сообщающий о результате переговоров правительства с МВФ говорит правду, то вскоре украинцы смогут экономить ещё более яростно.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа. Гривна газ

Промышленность тоже сокращает потребление газа — 790 млн кубометров в январе-мае (-1% к аналогичному периоду прошлого года). Однако эта экономия нивелировалась ростом потребления электроэнергии.

На самом деле эти слова министра Ревы вполне смотрелись бы в устах какого-нибудь еврооптимиста, а вот слышать подобное от министра соцполитики довольно странно. Экономия 5 млрд кубометров возникает от того, что газифицированные сёла перестают пользоваться газом, а топят более дешёвыми видами топлива. Это не экономия, иначе и голод следует называть «экономией на продуктах питания». Особенно в свете того, что отказываться от газа вынуждено не только нищее население, но и промышленные гиганты. Так «ДнепрАзот», один из 6 производителей азотных удобрений на Украине, заявил о приостановке производства и уходе в вынужденный простой с 15 июня.

«У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично — перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться», — сообщает председатель правления завода Сергей Сидоров.

Зато правительство сможет отчитаться о ещё большей экономии.

Уход завода в простой — не единственная проблема, один из районов города Каменское (бывший Днепродзержинск) отапливается за счёт бросового тепла завода. И если до начала отопительного сезона завод не возобновит работу, люди будут мёрзнуть в квартирах.

Azot.com.ua Днепразот

Нужно отметить, что «ДнепроАзот» останавливается, даже несмотря на то, что средняя таможенная стоимость импортного газа для Украины в мае снизилась до 260 долл за 1 тыс. кубометров (-49 долл к апрелю).

Trident Acquisitions Corp, совладельцем которой является российский политэмигрант Илья Пономарёв (см. соответствующий обзор) по итогам публичного размещения инвестиционных паёв сумела привлечь более 200 млн долл. Напомним, что компания, возможно при участии структур Джорджа Сороса, намерена принять участие в украинской приватизации добывающих и энергоактивов.

«Я хочу построить большую вертикально-интегрированную восточно-европейскую корпорацию в сфере природных ресурсов с центром в Украине», — делился своими планами с изданием «Экономическая правда» Пономарёв.

Если говорить о потенциальных активах, представляющих интерес для Trident Acquisitions, то это наверняка будут газовые месторождения. Госслужба недр и геологии в ближайшее время собирается выставить на продажу 44 участка с суммарными прогнозными запасами в размере 1 трлн кубометров. Об этом рассказал и.о. главы ведомства Олег Кирилюк во время «круглого стола». Известно, что 14 из них — на шельфе Чёрного моря — наверняка не очень заинтересуют будущих покупателей, тогда как спрос на обычные участки должен быть хорошим.

Электроэнергия

По состоянию на 18 июня запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины составляли 1,966 млн тонн (+9,9 тыс тонн). В этот раз украинские СМИ не дают разбивку по видам угля и раздельной динамике.

Датские компании Better Energy A/S и Nordic Environment Finance Corporation собираются инвестировать в строительство солнечной электростанции на Украине 6,6 млн евро. На эти средства будет построена первая очередь СЭС установленной мощностью 6,4 МВт. Правда, место для строительства компании выбрали необычное — Житомирскую область. Обычно промышленные СЭС на Украине строят гораздо южнее. После завершения строительства мощность составит 19 МВт.

Blm.gov Солнечная электростанция

Норвежская Scatec Solar в этом году начинает строительство сразу двух СЭС в Черкасской области (33 и 50 МВт). В проект компания вкладывает 85 млн евро.

Новую СЭС собирается строить и холдинг «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова. В Днепропетровской области будет построена станция установленной мощностью 246 МВт. Неплохой прогресс, учитывая, что первая солнечная электростанция появилась у компании только в прошлом году, а её мощность в 25 раз меньше. Сроки ввода в эксплуатацию пока не разглашаются, хотя наверняка это «так быстро, как только можно».

И у отечественных, и у зарубежных компаний есть все основания торопиться вкладывать в украинскую зелёную энергетику. Депутаты собираются продлить действие сегодняшних тарифов на «ветровые» и «солнечные киловатты» до 2020 года. Напомним, сегодня они являются самыми высокими в Европе — 0,15 евро/кВт•ч (0,086 евро в среднем по Европе).

При этом в законе вроде бы содержится норма, снижающая стоимость возмещения за электроэнергию крупным промышленным станциям (предлагается сохранить тарифы только для СЭС мощностью до 10 МВт и ВЭС до 20 МВт). Однако ничто не мешает собственнику вводить их в эксплуатацию очередями. Скажем, новую СЭС «ДТЭК-Энерго» можно разбить на 25 очередей и обойти требование закона.

Dtek.com ДТЭК-Энерго

Поскольку дело выгодное, то вложиться собирается даже ЕБРР. В программе USELF-III предусматривается выделение целевого кредита на развитие возобновляемой энергетики в размере 250 млн евро. Эта программа продлит уже действующую, в рамках которой Украина получила от ЕБРР на проекты альтернативной энергетики 100 млн евро. Всего же, как отмечают в Госагентстве энергоэффективности, за 3 последних года в реализованные на Украине проекты производства электроэнергии из возобновляемых источников было вложено 700 млн евро.

К настоящему моменту возобновляемая энергетика даёт Украине примерно 2% производства электроэнергии, поглощая 8% средств энергорынка (10 млрд грн). Снижение стоимости выкупа электроэнергии у этих станций до среднеевропейского уровня позволило бы сэкономить 4,5−5 млрд грн.

Согласно статистике Минэнерго, Украина в январе-мае количественно нарастила экспорт электроэнергии до 34,7 млн кВт•ч (+1,3% в сравнении с аппг). Почти 61% этой энергии достался Венгрии, 24,7% — Польше, 11,7% — Молдавии.

Уголь

Минэнерго Украины уже не первый год рассказывает, как оно будет сокращать закупки угля за рубежом в пользу собственной добычи. И уже не первый год растет импорт. Скажем, в январе-мае Украина ввезла 9,24 млн тонн угля (+42,9% к аппг). Многие на Украине удивляются — как это вообще возможно? Оказалось — очень просто.

Ещё в декабре прошлого года украинские СМИ сообщали о том, что экс-глава «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич и его партнёры наладили поставки антрацита из РФ на Украину. Тогда только за октябрь-ноябрь партнёры успели привезти на Украину 45 тыс. тонн угля, что стало 4-м показателем по импорту среди аналогичных компаний.

Ренат Насридинов Шахта «Родина». Кривой Рог.

А недавно стало известно, что принадлежащая экс-чиновнику и его партнёрам компания приобрела в РФ 2 шахты с суммарной производственной мощностью 1,6 млн тонн антрацита в год. Кстати, стратегия развития теплоэнергетики Украины предусматривает сокращение использования этого вида угля на ТЭС Украины. Скажем, в этом году планируется использовать не более 3 млн тонн антрацита. А значит одни только «шахты Зиневича» сходу закрывают половину этой потребности.

Впрочем, раз уж экс-чиновники подались в угледобычу, то стоит ожидать коррекции стратегии и увеличения квоты на антрацит.

Пойти на это придётся не только, чтобы дать заработать Зиневичу и ему подобным, но и по объективным причинам: добыча угля марки «Г» сокращается уже как минимум 4−5 лет. Однако потребность в нём растёт, в особенности после того, как ряд энергоблоков ТЭС перевели на эту марку угля.

У падения добычи есть причины. Только за прошлый год на Украине закрыли 5 госшахт — такую информацию озвучил министр энергетики Игорь Насалик на совещании с руководителями угледобывающих предприятий, представителями отраслевых профсоюзов и Верховной рады. Увеличивать добычу на оставшихся невозможно без введения новых лав, а на это нужны деньги.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец приводит куда более неутешительные цифры. По его данным, из 33 госшахт Украины сегодня не работает половина. Задолженность перед шахтёрами снова выросла и на середину июня достигла 761 млн грн (примерно 1,5 месяца). Глава профсоюза без обиняков обвиняет в создавшейся ситуации министра.

«Сейчас созданы две группы — группа сына Януковича, за ними стоит Насалик, и другая группа, где «смотрящий» Кропачев [Виталий Кропачев, которого называют «смотрящим» за угольной отраслью от Петра Порошенко — Ред.] Министр сам связан с этими смотрящими. Эти группы равносильны, а люди, шахтеры, не получают зарплату и бастуют. Цель смотрящих — не заботиться о людях, а сесть на финансовые потоки от импортного угля и 20% забирать себе. Уголь получают из-за границы, деньги идут в офшоры», — рассказал Волынец в эфире «ГолосTV».

Ожидается, что на этой неделе шахтёры проведут очередную акцию протеста в Киеве.

На прошлой же неделе снова напомнили о себе горняки госпредприятия «Селидовуголь». Напомним, шахтёры бунтуют ещё с конца мая и причины для этого из года в год не меняются: долги по зарплате, условия безопасности, развитие предприятия.

«Шахтеры в стихийном режиме перекрыли улицу Московскую в Селидово, это часть дороги, которая соединяет Днепр, Покровск и Мариуполь. Также горняки останавливают шахтные автобусы и не пускают шахтеров, которые готовы продолжать работу. Они называют их штрейкбрехерами и вытаскивают силой. Ситуация неуправляемая… Я уже говорил с профсоюзными лидерами в Селидово, ситуацией необходимо управлять, она не контролируется никем. Но в то же время в конвенции ООН говорится о том, что если власть не выполняет своих обязанностей, народ имеет право на восстание. И именно это происходит сейчас в Селидово», — рассказывает журналистам Волынец.

Нефть

Председатель правления компании «Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского) Марк Роллинс через пресс-службу отчитался об увеличении капитальных инвестиций в добычу нефти, что позитивно сказалось на динамике её добычи. Правда, от точных цифр представитель компании уклонился, заявив лишь, что планы компании предусматривают двукратное наращивание добычи в течение следующих 10 лет (т.е. до 2,7−2,8 млн тонн).

Ukrtransnafta.com Нефтепровод

У этих смелых планов есть слабое звено: налоговый долг компании. В мае этого года он достиг уже 15 млрд грн

Согласно официальной информации, транзит нефти и нефтепродуктов через Украину продолжает сокращаться — до 2,72 млн тонн в январе мае (от — 3% до — 8% к аппг — в зависимости от вида нефтепродукта). Транзит нефти сократился даже больше — до 5 млн тонн (-8,5% к аппг).