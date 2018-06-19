



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Открытие чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартовал в Москве, и первую игру мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии жители города Домброва-Гурнича смотрели в специально открытой по этому случаю фан-зоне, рассказывает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). А заодно состоялась презентация этого места, где футбольные фанаты смогут наблюдать за трансляциями матчей, там же будут проводиться конкурсы и игры и многие другие мероприятия. Трибуны, которые рассчитаны на 400 человек, заполнялись, правда, медленно. Было много посетителей, хотевших вместе испытать эмоции от футбола, хотя многие места все еще были вакантными. Организаторы фан-зоны надеются, что с каждым последующим матчем посещаемость будет лучше, потому что и ставки на играх будут больше, и борьба за выход из каждой группы ожесточенней. Но начали игроки российской и саудовской сборных. Симпатии на трибунах поделились, хотя следует признать, что большинство из болельщиков, скорее, приветствовали русских. Может быть потому, что они проиграли перед Кубком мира несколько товарищеских матчей подряд, и фанатам стало жаль их. Может быть потому, что наши восточные соседи ближе нам в культурном отношении, чем саудовцы. Эмоции оказались средними, потому что хозяева довольно легко выиграли со счетом 5:0. В перерыве между таймами состоялся конкурс жонглирования и викторина знаний о чемпионате мира в России.

Kremlin.ru Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Проведение Россией чемпионата мира по футболу на страницах портала Głos Wielkopolski (Познань) обсудили социолог из Гданьского университета Радослав Коссаковский и профессор Кшиштоф Хайдер из Университета Адама Мицкевича. «Одна из самых больших мотиваций российского президента Владимира Путина — это показать великую и державную Россию, — говорит Коссаковский. — Ему нужно много чего, чтобы это сделать. У России слабый пиар на Западе. И как наверстать, если не на самом большом спортивном мероприятии? Другого случая не будет. Мы все знаем, что в течение нескольких лет вокруг России много споров, связанных с аннексией Крыма или нападением на Донбасс. Путин хочет показать, что Россия — это страна, куда вы можете приехать и хорошо провести время на футбольном мероприятии. Он хочет доказать, что все эти рассказы о России, как о плохой стране, в которой все плохо, не соответствуют действительности». В свою очередь Хайдер утверждает, что образ России в мире все равно слишком хорош: «Кабы не ее место, ядерной сверхдержавы, любое другое государство с таким стилем правления было бы изолировано во многих аспектах. И мы видим, что, несмотря на экономические санкции, западные страны пытаются обойти эти санкции, рассматривая их с точки зрения своего экономического интереса и признавая, что можно закрыть глаза на нарушение прав человека и аннексию Крыма». Путин, конечно, также прекрасно понимает, что имидж России после мундиаля станет еще лучшим, если помимо успеха организационного будет и спортивный успех. Пусть даже второе в наше время уже не имеет такого большого значения в Европе, как в прошлом. Как замечает Хайдер, «Путин, хоть и проводит авторитарный курс, за исключением слабой оппозиции является для граждан символом силы, могущества, державности, подобно прежним советским лидерам или царям. После периода правления Ельцина, когда россияне чувствовали себя униженными, разбитыми, без достоинства и величия, Путин вернул им это чувство».

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, родом из Подляшья, подал в отставку по «личным мотивам», передает Gazeta Współczesna (Белосток). Это не удивительно. Информация об его уходе появилась несколько недель назад. Как подчеркнул депутат правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Дариуш Пионтковский, «это, конечно, потеря для Подляского воеводства, потому что политик в ранге министра из нашего региона мог и помогал нашему воеводству. Без него нам будет тяжелее. Мне кажется, что Юргель был хорошим министром, который знал, что происходит в сельском хозяйстве, он пытался решать текущие проблемы». Однако оппозиция удовлетворена отставкой министра. «Было очевидно, что он не преуспел. — считает глава подляшского отделения Польской крестьянской партии (PSL) Стефан Крайевский. — Ему не удалось решить проблемы, связанные с африканской чумой свиней, ничего не было сделано для борьбы с засухой, которая очень сильно поражает подляшских фермеров. Единственным «достижением» этого министерства стало то, что отобрали сельскохозяйственные консультационные центры у местных органов власти и выкинули специалистов из сельскохозяйственных учреждений. Сегодня мы ощущаем негативные последствия этого решения». А депутат от «Гражданской платформы» (РО) Роберт Тышкевич даже жалеет, что Юргеля отправили в отставку так поздно, назвав среди его промахов провал переговоров с Еврокомиссией по вопросу сельскохозяйственной политики в целом. По словам депутата, PiS обещала добиться выравнивания прямых выплат польским фермерам на европейском уровне, но впервые со времени вступления Польши в Европейский союз речь идет о сокращении субсидий. Что касается будущего экс-министра, неофициально говорят, что Юргель может в следующем году баллотироваться в Европейский парламент.

Adrian Grycuk Кшиштоф Юргель

Гости «Политического кафе» Radio Szczecin (Щецин) обсудили в эфире проблемы взаимоотношений Польши и ЕС. В понедельник, 18 июня, в Варшаву прибыл вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. По словам Кшиштофа Рудзкого из партии «Свободные и Солидарные» (WiS), визит Тиммерманса является предлогом для ведения переговоров по бюджету Евросоюза с позиции силы, ведь «в стране есть силы, которые хотят, чтобы стало хуже. Чем хуже для Польши, тем лучше для них. Радикальная оппозиция требует, чтобы на нас наложили санкции, чтобы из бюджета ЕС нам перечислили как можно меньше денег, и делает все в этом отношении в Европейском парламенте». Однако с такой точкой зрения не согласен Ярослав Жепа из PSL. Он желает всего наилучшего польским переговорщикам, но «сегодня я вижу, что эти переговоры неэффективны. Не строятся альянсы с крупнейшими игроками в ЕС, скорее, строится стена. Это никогда не даст результатов».

Состоялось заседание Совместной комиссии, в которую входят представители власти и национальных меньшинств, сообщает Wochenblatt (Ополе). Как ранее стало известно из репортажа радиостанции RMF FM, структуры, подчиненные министерству обороны Польши, поручили старостам в западных и юго-западных воеводствах провести сбор информации о гражданах иной, нежели польской, национальности, формальных и неформальных лидерах этих общин, СМИ и возможном влиянии на их деятельность. Эта новость с самого начала была критически воспринята представителями национальных и этнических меньшинств в Польше, которые во время заседания в Варшаве озвучили свои опасения. Они считают, что «как формулировка задания, так и характер собранной информации свидетельствует о выходе за правовые рамки, в том числе Конституции Польши, закона о национальных и этнических меньшинствах и региональном языке, а также положений регламента Европарламента и Совета Европы от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в части обработки персональных данных». Действия министерства обороны выглядят повторением практик в отношении национальных и этнических меньшинств в коммунистический период. Они создают «атмосферу подозрений, предполагая отсутствие лояльности к своей стране со стороны польских граждан только потому, что у них другая этническая принадлежность, чем у большинства».

Mazaki Польские националисты

Исследователи и историки из Института национальной памяти Польши (IPN), Музея деревни Кельце и Института истории Университета Яна Кохановского в Кельце приняли участие в научно-популярной конференции, посвященной немецким репрессиям против польской деревни в годы Второй мировой войны, пишет Echo Dnia (Кельце). Открывая дискуссию, глава отделения IPN в Кельце Дорота Кочваньская-Калита подчеркнула, что эта тема довольно маргинальна в общественном пространстве. По ее словам, о том, «как выглядела немецкая оккупация во время Второй мировой войны, какую цену жители деревень заплатили за свою преданность (Польше — С.С.) и насколько важна роль польских партизан, часто забывают». Институт национальной памяти вместе с Музеем деревни Кельце приняли решение «с честью отметить День борьбы и мученичества», который празднуется 12 июля, и рассказать о том, как выглядела оккупационная власть в Польше. Во время дебатов историки отметили, что жители деревень Кельце принимали участие в подпольной борьбе, что вызвало ответные репрессии. Нацисты использовали различные методы — аресты и казни, грабежи имущества, принудительные трудовые депортации. Первые репрессии против крестьян начались уже в сентябре 1939 года. Гражданское население подвергалось насилию и унижению. Немецкие войска позволили себе обращаться с поляками без соблюдения каких-либо правил ведения войны. В регионе Кельце около 600 тысяч жителей погибли во время оккупации.

В Университете Зелена-Гуры состоялась конференция о тоталитаризме 1933−1989 годов и сталинизме как системы, определяющей жизнь в нашем регионе в 1945—1956 годах, информирует Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Профессор-эмерит Люблинского католического университета отец Зигмунт Зелинский напомнил о проблемах так называемых Возвращенных земель, переселении немецкого населения. Он подчеркнул, что в те дни Возвращенные земли мало обсуждались, поскольку это означало, что мы должны упомянуть территории, утраченные на Востоке. И это было нецелесообразно. По мнению профессора, переселение немцев в то время было исторической необходимостью. Сегодня трудно представить, что могло быть иначе. Это не значит, что это также означало человеческие драмы и было чем-то плохим. Как отмечает профессор, несправедливо говорить, будто многие немцы не пережили переселения потому, что поляки не хотели оказывать им медицинские услуги. Их там не было в принципе в те дни. «Половина моих коллег умерла от туберкулеза, не дожив до 18 лет, — сказал Зелиньский. — Моя сестра умерла, потому что не было лекарств. С едой то же самое. Возможно, голода не было, но был, конечно, недостаток. И мы не можем забывать об этом». Он также обратил внимание на тот факт, что поселенцы на Возвращенных землях не чувствовали себя дома на протяжении многих лет, поэтому не хотели обустраиваться толком. Они думали, что здесь временно. Ситуация изменилась только после 1990 года.