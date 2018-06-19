Всегда обидно, когда представители нашего МИДа говорят глупости. Нередко это чисто профессиональные глупости, но бывают случаи, когда даёт себя знать отсутствие чуткости к культурному контексту. Вот так и со словами Марии Захаровой, которые сегодня активно цитируются, о том, что «Запад обманул Россию». Невольно приходит на ум известная фраза из «Бриллиантовой руки»: «Невиноватая я, он сам ко мне пришёл!»

Ян Вермеер. Девушка, читающая письмо у открытого окна

Именно так: главное в этой части интервью официального представителя МИД России финской газете Hufvudstadbladet, как мне это видится, — не желание указать на «виновного» в «обмане», а стремление снять вину с руководства сначала СССР, а потом России за то, что «открылись» — подставили страну под разгром Западом. И Горбачёв, мол, «просто» хотел «закончить с гонкой вооружений … остановить холодную войну», и современные руководители просто «хотят сотрудничать, развивать экономику, торговлю, культурные связи… свободно ездить в страны друг друга… избавиться от необходимости получать визу».

Горбачёв, Яковлев и прочие перестройщики-западники не просто хотели остановить холодную войну — они хотели «конвергенции», слияния двух систем, причём прекрасно понимали при этом, что закончится такое «слияние» именно разрушением существующего строя с последующим поглощением России Западом.

Точно так же и нынешние руководители нашей страны хотят не просто сотрудничать с Западом — просто сотрудничать с ним хочет Китай, и делает он это явно иначе, — они хотят быть частью Запада, но частью уважаемой, влиятельной, органичной. Именно поэтому, в силу историко-культурной неестественности постановки такой задачи, и после 1991 года Запад сумел многократно «обмануть» «открывшуюся» ему Россию. Так было в случае с обещаниями, дававшимися в связи с включением в НАТО соседних с нами стран. Так было в случае с расширением ЕС. Так было в случае с нашим отказом от баз на Кубе и во Вьетнаме. Так было, когда нас затянули в ВТО. Список можно продолжить, но в данном контексте, думаю, сказанного достаточно.

World Trade Organization ВТО

Теперь собственно об обмане. Как отмечает портал «ИноТВ», «пересказавший» интервью Захаровой, «на протяжении всего интервью представитель МИД несколько раз указывала на то, что Россия чувствует себя обманутой».

Мария Захарова, надо сказать, говоря об «обмане», чаще употребляет местоимение «мы», а не собственно название нашей страны: «Мы открылись вам и были обмануты». Это она делает из мидовской привычки, я тоже так иногда пишу, но, как правило, стараюсь в подобных случаях быть точным в том, от чьего имени я говорю. В данном случае, у неё получилось верно: Запад не Россию все эти годы обманывал и продолжает пытаться обманывать, а тех, кто в России стоит у власти и занимается её внешней политикой.

Россию не обманешь. И русский народ если кто-то и может обмануть, то только его собственные руководители. И они в позднее советское время и в 1990-е его обманули. Они и должны отвечать в первую очередь.

Пытаться же всё свалить на «плохой» Запад, пытаться вызвать у него чувство вины — пустое дело. Да и о достоинстве государственном стоило бы подумать. Иначе получается откровенная глупость: «Вы ответили нам, — распаляясь, сетует на Запад Захарова, — окружив нас колючей проволокой!» Как, спрашивается, Запад может окружить Россию колючей проволокой?

Nick Parfjonov Александр Яковлев и принцесса Диана

Ну, а фраза «нас все время отвергают!» вообще, как говорится, «за гранью». Тем более — в контексте женского рода слова «Россия», мужского рода слова «Запад», и разговора о том, что кто-то испытывал иллюзии, а его «обманули». Вернись, я всё прощу? Или алименты потребовать — ведь что-то с расплодившимися в России рыночниками-западниками надо делать?

Запад не плохой и не хороший, он такой, какой есть и каким был всегда: враждебный России, стремящийся подчинить её себе, зарящийся на её богатства.

Безумны правители, «открывающие» свою родину такому «партнёру»! Но раз уж «открылись» и были «обмануты», просто извлеките уроки. И воздайте Западу по заслугам.

А мы, граждане России, уроки давно извлекли, ни на кого не обижаемся, ждём от власти ответственной политики.