В Чувашии с 2014 года объем инвестиций в экономику республики снижался. На фоне инвестиционного спада республика попала в десятку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата, чем удивила своих оппонентов. И четыре года подряд регион сохраняет позиции в топ-10. Но несмотря на «создание условий для привлечения инвестиций», «большой очереди среди инвесторов в Чувашии нет». Это открыто признают региональные власти, подчёркивая, что предстоит ещё большая работа. Для этого есть и ресурсы, и инструменты, принимаются новые меры поддержки. О том, как планируется привлекать инвесторов в регион, на запрос ИА REGNUM ответил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин.

Cap.ru Вице-премьер Владимир Аврелькин

В 2018 году улучшены показатели, результат которых зависит от слаженной работы с территориальными органами федеральных органов власти — такие, как среднее время регистрации юридических лиц; среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц; среднее время регистрации прав собственности; среднее количество процедур, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет; доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов.

В качестве отрицательных моментов необходимо отметить увеличение времени получения разрешения на строительство. Соответственно, ухудшилась и оценка бизнесом деятельности органов власти по выдаче разрешения на строительство. Также увеличилось количество процедур при подключении к электросетям.

Cap.ru Строительство дома

Бизнес стал требовательнее и строже в своих оценках контрольно-надзорной деятельности: увеличилось количество контрольно-надзорных мероприятий и количество запрошенных документов у предприятий в год. Сократилась доля предоставленных налоговых льгот и региональных субсидий бизнесу.

В целом органам власти совместно с бизнес-сообществом необходимо вести дальнейший анализ, насколько эффективно работают уже принятые меры, и отслеживать лучшие практики.

Вопрос привлечения инвесторов находится в фокусе внимания на всех уровнях власти республики. Понятно, что привлечение инвестиций — это залог успешного развития региона. Особенно это касается отдаленных муниципалитетов, моногородов. В текущем году моногороду Канаш присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Присвоение статуса ТОСЭР создаст инвесторам льготные условия для реализации инвестиционных проектов на территории города, в том числе налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные фонды. Кроме того, ТОСЭР подразумевает снижение ставки налога на прибыль с 20% до 5% на первые пять лет и 10% на вторые пять лет. Помимо этого, бизнес будет освобожден от налога на имущество и землю. Большим плюсом для предпринимателей также станет и снижение обязательных страховых выплат с 34 до 7,6%. В целом создание ТОСЭР позволит повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать новые рабочие места и привлечь новых инвесторов.

A.Savin Канаш

Кроме того, в 2018 году в Чувашии заработал региональный фонд промышленности и инвестиционной деятельности. Выдан займ ЗАО «ЧП «Сеспель» для выпуска импортозамещающей продукции. Одобрен займ ПАО «Химпром» под модернизацию производства кремнийорганического комплекса. Также за счет средств фонда в текущем году одобрено финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса «Новочебоксарский» ООО ТК «Новочебоксарский». Реализация первого этапа проекта запланирована на 2018 год. Общая стоимость проекта превысит 6 млрд рублей.

Также упрощается процедура получения земельных участков без торгов в аренду для реализации масштабных проектов. Вносятся изменения в налоговое законодательство республики.

Перспективы экономического развития республики связаны с новыми условиями и вызовами в связи с продлением экономических санкций против России. Экономическое развитие Чувашской Республики, как и в целом Российской Федерации, проходило в сложных макроэкономических условиях.

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Начиная с 2014 года, объемы инвестиций в основной капитал ежегодно снижались. Однако в 2017 году наметилась положительная динамика роста инвестиций, темп роста составил 101,4%. В первую очередь данный рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов (свыше 200 млн рублей), осуществляемых такими организациями, как ООО «Хевел», ПАО «Химпром», АО «ЧЭАЗ», филиал ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», ООО «Отделфинстрой», филиал ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго», АО «Инкост», ООО «СК «Центр», АО «ТУС», филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» и другими.

По оценке, в 2018 году инвестиции в основной капитал республики за счет всех источников финансирования предусматриваются в объеме 52,6 млрд рублей, или 100,1% к 2017 году в сопоставимых ценах.

Прогнозируемый рост инвестиций в 2018 году будет связан с реализацией следующих проектов:

организация производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих материалов (ЗАО «ЧП «Сеспель», стоимость — 650 млн рублей);

создание производства перекиси водорода мощностью 50 тыс. т/год, АО «Группа Оргсинтез», г. Новочебоксарск (ПАО «Химпром», стоимость — 4500 мл. рублей);

модернизация производства кремнийорганического комплекса с увеличением выпуска товарной продукции, ПАО «Химпром» (ПАО «Химпром», стоимость — 671 млн рублей);

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строительство логистического Центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «АБАТ» (АО «Чувашторгтехника», стоимость — 50 млн рублей);

расширение производства электротехнического оборудования (ООО «НПП Бреслер», стоимость — 188,5 млн рублей);

разработка технологий, создание опытных образцов электродвигателей, преобразователей, выпрямителей, стабилизаторов частоты вращения, станций управления и другого оборудования для комплектации кораблей Военно-морского флота и организация их серийного производства (АО «ЧЭАЗ», стоимость — 360,8 млн рублей);

разработка и освоение производства воздушных автоматических выключателей низковольтных на токи от 630 до 4000 А для всех видов электроэнергетических систем (АО «ЧЭАЗ», стоимость — 150 млн рублей);

разработка высокотехнологичных энергосберегающих устройств частотного регулирования высоковольтных двигателей (ОАО «ВНИИР», стоимость — 107 млн рублей);

создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», стоимость — 200 млн рублей);

модернизация, реконструкция и строительство Чебоксарского городского молочного завода по производству и реализации молочной продукции и напитков в 2017—2021 гг. (ООО «Чебоксарский городской молочный завод», стоимость — 1,2 млрд рублей);

строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский» (ООО ТК «Новочебоксарский», стоимость — 6 млрд рублей) и др.

Также в среднесрочной перспективе на качественное изменение ситуации в инвестиционной сфере окажет влияние предоставление Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике льготных займов в размере 1 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Да, действительно, в этом году формат деловых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня республики, несколько поменялся. Однако в 2019 году XI Чебоксарский экономический форум «Регионы России — новые точки роста» вновь состоится.

Cap.ru Чебоксарский экономический форум

Что касается 2018 года, то самой масштабной деловой площадкой станет обсуждение взаимодействия и реализации новых проектов с китайскими партнерами в рамках проведения третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в Чувашии. Помимо этого, к празднованию Дня республики приурочено открытие новых производственных площадок: АО «Завод им. В.И. Чапаева», ЗАО «ЧП «Сеспель», АО «Чувашторгтехника». Ранее, 14−15 июня, прошла конференция «Возможности сотрудничества промышленных предприятий Чувашской Республики и организаций госкорпорации «Росатом».

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22 июня 2018 года состоится заседание круглого стола Государственной думы России на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации». По традиции, планируется проведение юбилейной XXV межрегиональной выставки «Регионы — сотрудничество без границ» и ХI международного фестиваля фейерверков (23−24 июня). На 29 июня намечена конференция с Ассоциацией алюминщиков Российской Федерации.