В последние недели Турция стала обращать внимание на бойцов признанной в стране террористической организацией Рабочей партии Курдистана (РПК), действующих на севере Ирака. Анкара стремится уничтожить подконтрольный им коридор, пролегающий вдоль границы с Сирией и Ираком.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран. Военный

Целью вооруженных сил страны стало уничтожение позиций РПК на севере Ирака, в том числе командного центра группировки в горах Кандиля, и установка постоянных баз Вооруженных сил Турции в регионе. Тем не менее по каким-то причинам этот курс идет вразрез с планами Ирана, пишет Бурханетин Дуран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

«Мы считаем любую операцию на территории третьей страны во имя борьбы с терроризмом и без согласия законного правительства этого государства нелегитимной», — заявил официальный представитель вооруженных сил исламской республики.

По всей видимости, Тегеран не желает поддерживать борьбу Анкары против РПК, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией. Вместо этого иранские власти, по-видимому, хотят подогреть враждебность по отношению к туркам в Багдаде, где ведутся переговоры о формировании нового коалиционного правительства.

BijiKurdistan Бойцы РПК

В администрации премьер-министра страны Хайдера Аль-Абади подчеркнули, что правительство страны «отвергает вторжение Турции на территорию Ирака» и расширение ее операций за рамки границ страны. Данный шаг был назван нарушением суверенитета Ирака.

Существуют две причины, по которым Иран, как считает автор, не желает поддерживать Турцию в борьбе с РПК. Во-первых, Тегеран обеспокоен тем, что присутствие Турции в горах Кандиль и, в более широком смысле, на севере Ирака будет иметь долгосрочные последствия: текущие трансграничные военные операции Анкары соответствуют доктрине «превентивной безопасности». Другими словами, Турция хочет создать постоянные лагеря в регионе, чтобы не допустить возвращения членов РПК.

Излишне говорить, что такое присутствие сделало бы Турцию более заметным игроком в Ираке. Постепенно усиливая свое влияние на Ирак за счет США после вторжения в 2003 году, Иран не хочет, чтобы Турция становилась более значительным игроком в Ираке. Даже сейчас Тегеран пытается объединить шиитские политические движения, чтобы посадить в Багдаде дружественное себе правительство. В результате усилий иранского генерала Касема Солеймани шиитские лидеры Муктада ас-Садр и Хади аль-Амири объявили о союзе между их политическими блоками.

Сотрудничество

Во-вторых, Иран не встречает значительного давления со стороны нового блока против экспансии Тегерана в регионе. Иными словами, в Тегеране по-прежнему считают, что они могут поддерживать свой нынешний уровень влияния в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене. Хуже всего то, они даже не считают необходимым вести переговоры с Турцией в этот момент. Те, кто знаком с амбициями Тегерана в Сирии, не будут удивлены его нынешним поведением.

Без сомнения, Иран гораздо глубже заинтересован в Ираке, население которого в основном — шииты, поэтому исламская республика явно не хочет, чтобы Турция, которая заставляла США идти на определенные уступки, играла более активную роль в Ираке. Для иранцев более активное участие Турции в Ираке будет означать ослабление линии сопротивления, которая была сформирована на Ближнем Востоке после революции 1979 года и, более конкретно, после восстаний «Арабской весны».

В то же время в Тегеране рассматривают сближение Израиля с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью оказания давления на Палестину в качестве исторической возможности сформировать союз с ХАМАС.

Soman ХАМАС (уличное граффити)

И несмотря на то, что все идет не так, как хотелось бы Ирану, Тегеран по-прежнему не желает отказываться от своих амбиций, а администрация президента США Дональда Трампа не просто вышла из ядерной сделки, но и пообещала активным образом противодействовать иранской программе создания баллистических ракет и его региональному экспансионизму.

Для этого Вашингтон принял стратегию, которая может привести к смене режима в исламской республике. Был сформирован антииранский блок с участием Саудовской Аравии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. В Турции, напротив, считают ошибкой США выход из ядерной сделки с Ираном. Более того, Анкара отказалась от того, чтобы входить в этот блок. В сложившихся обстоятельствах Тегерану нет смысла отказывать Анкаре в помощи.

К сожалению, заключает автор, власти Ирана не смогли правильно интерпретировать последние события. Невозможно защитить поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, если облачить их в форму сирийской армии. В то же время нет сомнений в том, что Москва хочет сдержать влияние Ирана на Сирию, а напряжение между Анкарой и Вашингтоном стало спадать.

Разрядка

Если соглашение по сирийскому Манбиджу будет реализовано без серьезных проблем, Турция и США могут начать совместную работу в Сирии. Когда США постучат в дверь Анкары с предложением разработать всеобъемлющую стратегию Ирана, для Тегерана будет слишком поздно. Вполне возможно, что тогда в Тегеране пожалеют о своей жадности.