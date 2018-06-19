Вообще-то ЧМ — это форма войны. Вы никогда об этом не думали? Ну вот, задумайтесь.

Футбол — здесь. Советский спортивный плакат

В 1993 году в высоколобом журнале Foreign Affaires появилась статья политолога и философа Сэмюэля Хаттингтона под названием «Столкновение цивилизаций», а в 1996 году появилась книга «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка».

Основная идея книги, обрушившейся на ликующий тогда (было избавившийся от советской угрозы) западный мир, была вот какая: отныне войны будут вестись не между странами, а между культурами. И что исламский экстремизм станет самой большой угрозой. Столь же большой угрозой станет китайская особая цивилизация, а если этим двум удастся договориться против Запада, то тут уже Запад ждёт апокалипсис.

Хаттингтон умер в 2008-м, чуть не дожил до появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на его имя и книгу только что не молятся на Западе.

А что до чемпионата мира по футболу, то на нём уже произошли три скромные чуда.

Из трёх уже на сегодняшний день «чудес» ЧМ-2018 российское 5:0 с командой Саудовской Аравии — самое обыкновенное, банальное чудо. Потому что слабее Саудовской Аравии считалась только команда России.

Kremlin.ru Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Но всё равно чудо, наши футболлеры прямо пупы надорвали, хотелось бы думать, что не в последний раз.

Поражение Германии, чемпиона мира прошлого года, которое Германия потерпела от Мексики, бурно растущей державы — соседки США, поддаётся множеству интерпретаций, я лично его рассматриваю как конец white supremacy в мире футбола.

(Вы скажете, что я не во всём прав, но если вспомните, сколько чернокожих играет в европейских командах, то вынуждены будете признать мою правоту.)

Ещё один вид спорта сдался неевропейцам. Хотя, скажем, в беге или в боксе давно лидируют чёрные, да и в футболе отличались уже латиноамериканцы — и не раз. Но на сей раз я увидел в этом поражении, что называется, окончательное знамение.

Жалко мне своих, белых?

Есть такой грех.

Ну, жалко, а что, помню такое же чувство испытывал, когда с русским эмигрантом Леонидом Комогором приезжал в Гарлем в далёкие семидесятые, устанавливать им подержанный рентгеновский аппарат. «Whities!», «Whities!» — «Беленькие!» — ликовали чернокожие дети, тыча в нас пальцами, с презрением, следует отметить. Мы приехали работать на чёрных.

Тогда я впервые осознал, что мы — меньшинство человечества.

Удивляться победе мексиканцев над немцами не приходится. Когда-то должно это было наступить. И похоже, что, наступив окончательно, их лидерство будет продолжаться.

В 60-е годы чёрные не умели воевать, и потому Бельгийскому Конго срочно потребовались белые наёмники, тогда десятки белых могли погнать перед собой тысячи чёрных.

Тогда именно всплыли имена Великих белых наёмников — французский Боб Денар из Иностранного легиона, бельгийский плантатор Джек Шрам, южно-африканский бухгалтер Майк Хоаре, — но мир с тех пор здорово изменился.

Только один пример: 26 лет гражданской войны в Анголе выявили сразу толпу блестящих чёрных главнокомандующих. Чёрных в Анголе научили воевать кубинские и советские военные советники и инструкторы.

Советский солдат в Анголе

Долгое время отставали арабы.

Однако в последние годы подтянулись и они.

По состоянию на время кризиса вокруг Суэцкого канала арабы были безнадёжны. Гамаль Абдель Насер пытался покончить с собой тогда от стыда за поражение. Израиль и после войны Судного Дня имел все основания считать арабов плохими солдатами. Их легко было побеждать.

Однако в ещё не окончившейся войне в Сирии арабы только что выступили удивительным образом. Воевали сильно и мощно боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вгрызшись в развалины, им противостояли шиитские подразделения ливанских добровольцев «Хэзболла» — крепкие вооружённые силы.

Израиль недаром опасается шиитских ополчений, которых финансирует и обучает Иран. Если бы у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была авиация или крылатые ракеты, будем честны сами с собой, их бы ещё долго не раздавили…

От этих вполне, скорее, грустных рассуждений возвратимся к ежедневной жизни чемпионата.

Вы хоть осознаёте, что третий мир, их цивилизация, прибыл к нам если не колонизировать нас, как европейцев, то во всяком случае нас затюкать и запугать.

На Никольской улице, где располагалась и, по-моему, располагается до сих пор злачное место 90-х — «Аптека №1», притягивавшая к себе московских наркоманов, у пришельцев гнездо, штаб, мундиальная деревня. Там гудят, и улица выглядит, как становище инопланетян, иной раз смешных, но оттого что их много — по больше части зловещих.

Там уже отмечены несколько эпизодов, похожих на кёльнские события. Вы все помните кёльнские события, когда мигранты обжимали и насиловали немецких девушек и женщин. Естественно, у нас о таких событиях не трубят и не будут писать СМИ, дана установка скрывать противоречия. Ну, столкнули русские с козырька подъезда вихляющегося чернокожего, чепуха, с кем не бывает, ну, отобрал оружие у полицейского иностранец, ничего страшного, автомобиль врезался в толпу, тоже чепуха… всего лишь выходец из Киргизии заснул за рулём…

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Никольская не спит ни днём, ни ночью, что не особо приятно. Там оживлённо демонстрируют фрики-фанаты различных явившихся на чемпионат государств, там у них, как говорили раньше, «плешка». Там и ночью можно достать алкоголь без проблем, местные барыги готовы услужить пришельцам, ну и наварить тысячи процентов.

Интересно, что европейцы не особо заметны среди дорогих россиян, в то время как цыганский табор неевропейских наций бросается в глаза. Никольскую уже обходят, это уже гетто, куда, как на улицу разбитых фонарей, лучше не попадать. У стен Кремля, вы видели, лежит на траве другая цивилизация, вы видели, и наслаждается.

Интересно бы знать, что рассказывают наши менты о реальной криминогенной ситуации на Никольской улице. Ведь там, где пьют, там и соответствующие нравы сами собой насаждаются. Но, скованные свежевнушёнными им начальством принципами толерантности, молчат и пыхтят наши менты, бедолаги, сочувствую.

Я последние годы не бываю в отделениях, а то бы живописал, что там на самом деле с криминогенной ситуацией.

Думаю, что иностранцам многое прощается, да всё, я думаю, разве что убийства не спрячешь так уж легко. Да и убийство можно загримировать в несчастный случай.

Я не верю в описания светлой дружбы между двумя миллионами приезжих и московским обывателем, на котором лежит ежедневное исполнение трудового договора с работодателем, приглядывание за дочерьми, совершеннолетними и несовершеннолетними, да и за жёнами, которые посмазливей, чтоб мигранты (фанаты, фанаты!) не обидели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Сотрясаемая грохотом тамтамов, в алкогольных парах живёт Никольская улица — и жить ей так до самого закрытия чемпионата, а он не близок ещё — вторая половина июля. Для своих гуляний, своих лежбищ и игрищ облюбовали Никольскую (хотел написать «мигранты») — футбольные иностранные фанаты. Заметьте, рядом с Кремлём, заметьте, валяются на склонах кремлёвского холма. Пьют, наверное, тоже, к ужасу кремлёвских гвардейцев и ФСО.

Сколько венерических заболеваний привезли с собой эти 2 миллиона «мигрантов» мундиаля? А сколько ВИЧ-инфицированных проникли к нам?

Футбол отдельно, мундиаль лучше бы отдельно.

Старый Хаттингтон ведь предупредил же, ведь остерёг: происходит столкновение цивилизаций. ЧМ — это форма войны.