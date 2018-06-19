Лимонов о чемпионате мира по футболу — 2018: столкновение цивилизаций
Вообще-то ЧМ — это форма войны. Вы никогда об этом не думали? Ну вот, задумайтесь.
В 1993 году в высоколобом журнале Foreign Affaires появилась статья политолога и философа Сэмюэля Хаттингтона под названием «Столкновение цивилизаций», а в 1996 году появилась книга «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка».
Основная идея книги, обрушившейся на ликующий тогда (было избавившийся от советской угрозы) западный мир, была вот какая: отныне войны будут вестись не между странами, а между культурами. И что исламский экстремизм станет самой большой угрозой. Столь же большой угрозой станет китайская особая цивилизация, а если этим двум удастся договориться против Запада, то тут уже Запад ждёт апокалипсис.
Хаттингтон умер в 2008-м, чуть не дожил до появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на его имя и книгу только что не молятся на Западе.
А что до чемпионата мира по футболу, то на нём уже произошли три скромные чуда.
Из трёх уже на сегодняшний день «чудес» ЧМ-2018 российское 5:0 с командой Саудовской Аравии — самое обыкновенное, банальное чудо. Потому что слабее Саудовской Аравии считалась только команда России.
Но всё равно чудо, наши футболлеры прямо пупы надорвали, хотелось бы думать, что не в последний раз.
Поражение Германии, чемпиона мира прошлого года, которое Германия потерпела от Мексики, бурно растущей державы — соседки США, поддаётся множеству интерпретаций, я лично его рассматриваю как конец white supremacy в мире футбола.
(Вы скажете, что я не во всём прав, но если вспомните, сколько чернокожих играет в европейских командах, то вынуждены будете признать мою правоту.)
Ещё один вид спорта сдался неевропейцам. Хотя, скажем, в беге или в боксе давно лидируют чёрные, да и в футболе отличались уже латиноамериканцы — и не раз. Но на сей раз я увидел в этом поражении, что называется, окончательное знамение.
Жалко мне своих, белых?
Есть такой грех.
Ну, жалко, а что, помню такое же чувство испытывал, когда с русским эмигрантом Леонидом Комогором приезжал в Гарлем в далёкие семидесятые, устанавливать им подержанный рентгеновский аппарат. «Whities!», «Whities!» — «Беленькие!» — ликовали чернокожие дети, тыча в нас пальцами, с презрением, следует отметить. Мы приехали работать на чёрных.
Тогда я впервые осознал, что мы — меньшинство человечества.
Удивляться победе мексиканцев над немцами не приходится. Когда-то должно это было наступить. И похоже, что, наступив окончательно, их лидерство будет продолжаться.
В 60-е годы чёрные не умели воевать, и потому Бельгийскому Конго срочно потребовались белые наёмники, тогда десятки белых могли погнать перед собой тысячи чёрных.
Тогда именно всплыли имена Великих белых наёмников — французский Боб Денар из Иностранного легиона, бельгийский плантатор Джек Шрам, южно-африканский бухгалтер Майк Хоаре, — но мир с тех пор здорово изменился.
Только один пример: 26 лет гражданской войны в Анголе выявили сразу толпу блестящих чёрных главнокомандующих. Чёрных в Анголе научили воевать кубинские и советские военные советники и инструкторы.
Долгое время отставали арабы.
Однако в последние годы подтянулись и они.
По состоянию на время кризиса вокруг Суэцкого канала арабы были безнадёжны. Гамаль Абдель Насер пытался покончить с собой тогда от стыда за поражение. Израиль и после войны Судного Дня имел все основания считать арабов плохими солдатами. Их легко было побеждать.
Однако в ещё не окончившейся войне в Сирии арабы только что выступили удивительным образом. Воевали сильно и мощно боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вгрызшись в развалины, им противостояли шиитские подразделения ливанских добровольцев «Хэзболла» — крепкие вооружённые силы.
Израиль недаром опасается шиитских ополчений, которых финансирует и обучает Иран. Если бы у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была авиация или крылатые ракеты, будем честны сами с собой, их бы ещё долго не раздавили…
От этих вполне, скорее, грустных рассуждений возвратимся к ежедневной жизни чемпионата.
Вы хоть осознаёте, что третий мир, их цивилизация, прибыл к нам если не колонизировать нас, как европейцев, то во всяком случае нас затюкать и запугать.
На Никольской улице, где располагалась и, по-моему, располагается до сих пор злачное место 90-х — «Аптека №1», притягивавшая к себе московских наркоманов, у пришельцев гнездо, штаб, мундиальная деревня. Там гудят, и улица выглядит, как становище инопланетян, иной раз смешных, но оттого что их много — по больше части зловещих.
Там уже отмечены несколько эпизодов, похожих на кёльнские события. Вы все помните кёльнские события, когда мигранты обжимали и насиловали немецких девушек и женщин. Естественно, у нас о таких событиях не трубят и не будут писать СМИ, дана установка скрывать противоречия. Ну, столкнули русские с козырька подъезда вихляющегося чернокожего, чепуха, с кем не бывает, ну, отобрал оружие у полицейского иностранец, ничего страшного, автомобиль врезался в толпу, тоже чепуха… всего лишь выходец из Киргизии заснул за рулём…
Никольская не спит ни днём, ни ночью, что не особо приятно. Там оживлённо демонстрируют фрики-фанаты различных явившихся на чемпионат государств, там у них, как говорили раньше, «плешка». Там и ночью можно достать алкоголь без проблем, местные барыги готовы услужить пришельцам, ну и наварить тысячи процентов.
Интересно, что европейцы не особо заметны среди дорогих россиян, в то время как цыганский табор неевропейских наций бросается в глаза. Никольскую уже обходят, это уже гетто, куда, как на улицу разбитых фонарей, лучше не попадать. У стен Кремля, вы видели, лежит на траве другая цивилизация, вы видели, и наслаждается.
Интересно бы знать, что рассказывают наши менты о реальной криминогенной ситуации на Никольской улице. Ведь там, где пьют, там и соответствующие нравы сами собой насаждаются. Но, скованные свежевнушёнными им начальством принципами толерантности, молчат и пыхтят наши менты, бедолаги, сочувствую.
Я последние годы не бываю в отделениях, а то бы живописал, что там на самом деле с криминогенной ситуацией.
Думаю, что иностранцам многое прощается, да всё, я думаю, разве что убийства не спрячешь так уж легко. Да и убийство можно загримировать в несчастный случай.
Я не верю в описания светлой дружбы между двумя миллионами приезжих и московским обывателем, на котором лежит ежедневное исполнение трудового договора с работодателем, приглядывание за дочерьми, совершеннолетними и несовершеннолетними, да и за жёнами, которые посмазливей, чтоб мигранты (фанаты, фанаты!) не обидели.
Сотрясаемая грохотом тамтамов, в алкогольных парах живёт Никольская улица — и жить ей так до самого закрытия чемпионата, а он не близок ещё — вторая половина июля. Для своих гуляний, своих лежбищ и игрищ облюбовали Никольскую (хотел написать «мигранты») — футбольные иностранные фанаты. Заметьте, рядом с Кремлём, заметьте, валяются на склонах кремлёвского холма. Пьют, наверное, тоже, к ужасу кремлёвских гвардейцев и ФСО.
Сколько венерических заболеваний привезли с собой эти 2 миллиона «мигрантов» мундиаля? А сколько ВИЧ-инфицированных проникли к нам?
Футбол отдельно, мундиаль лучше бы отдельно.
Старый Хаттингтон ведь предупредил же, ведь остерёг: происходит столкновение цивилизаций. ЧМ — это форма войны.