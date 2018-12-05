Экстрим. Француз, который обнял Байкал
В этих местах леса не так и много, но так как фильм создавали французы, то для них Сибирь, в первую очередь, — это непреодолимый стереотип из глухих лесов, мороза и беглых преступников. К художественному кино относиться всерьез трудно, но фильм все-таки про зимний Байкал, и русские в нем не пляшут пьяные в ватниках, хотя водку любят; а впрочем — непьющих наций нет. Картину Сафи Неббу некоторые считают скучной, но, кажется, он ее испортил, только когда разбавил сюжет о французском отшельнике появлением русского убийцы. «В лесах Сибири», так называется этот фильм.
Больше всего молодой француз Тедди напоминает ребенка, которого чудом не задирает медведь; он едва не вмерзает трупом в лед, попав в ослепляющий снежный ураган. Впрочем, Сибирь быстро учит или ломает человека. Француз перебрался в изолированную избу на берегу Байкала из парижского глянца; трескучая байкальская зима делает из него сильного мужчину, а не хипстера с грустными глазами. Смысл жизни понят — пора вернуться в Европу. В фильмах всегда все относительно складно, и эта картина далековата от аутентичной сибирской жизни, но это же кино.
Восточная Сибирь красива сама по себе. Именно бесконечный показ этой красоты и сибирских будней периодически ставят в изъян «В лесах Сибири», вот так: «В фильме почти ничего не происходит». Добыча в застывшем озере воды, заготовка дров, заделывание сквозящих холодом щелей в старой бурятской избе, прогулки по Байкалу, который «говорит» сам с собой гулом сжимающегося льда, редкие походы к соседям, медведь — что еще должно случиться на берегу священного моря? Но когда смотришь такое — это интересней, чем вымученные диалоги о смысле бытия.
Лед на Байкале такой прозрачности, что его толщина непонятна, над ним каменистые склоны Ольхонской гряды, с которых ветер в разгар зимы сдувает снег, пещеры… На той стороне горизонта — иная жизнь: грязный и перенаселенный Иркутск. Впрочем, на Байкале создатели фильма в один момент разбивают ощущение естественности, когда в жизнь героя вводят прячущегося много лет в лесной заимке убийцу — Алексея. Он, конечно, огромный и сильный русский человек, но убедительность «В лесах Сибири» продолжает рушиться на диалогах о Бен Ладене и Обаме.
Фильм «В лесах Сибири» отчасти идет по стопам экранизированного автобиографического эссе «Байкал: 180 дней одиночества» Сильвена Тэссона, французского путешественника. Вообще у французов за последние годы — это не первая симпатичная попытка вникнуть в Сибирь. В 2006 году вышел документальный фильм «Сибирская одиссея» — хроника путешествия на собачьих упряжках из Забайкалья в Москву. Тогда Сибирь очаровала франко-канадца; все-таки тоже француз. А трагичный миф про русского беглеца в нынешнюю картину все-таки внесли зря.