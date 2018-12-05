В этих местах леса не так и много, но так как фильм создавали французы, то для них Сибирь, в первую очередь, — это непреодолимый стереотип из глухих лесов, мороза и беглых преступников. К художественному кино относиться всерьез трудно, но фильм все-таки про зимний Байкал, и русские в нем не пляшут пьяные в ватниках, хотя водку любят; а впрочем — непьющих наций нет. Картину Сафи Неббу некоторые считают скучной, но, кажется, он ее испортил, только когда разбавил сюжет о французском отшельнике появлением русского убийцы. «В лесах Сибири», так называется этот фильм.

Цитата из фильма Сафи Неббу «В лесах Сибири» (2016)

Больше всего молодой француз Тедди напоминает ребенка, которого чудом не задирает медведь; он едва не вмерзает трупом в лед, попав в ослепляющий снежный ураган. Впрочем, Сибирь быстро учит или ломает человека. Француз перебрался в изолированную избу на берегу Байкала из парижского глянца; трескучая байкальская зима делает из него сильного мужчину, а не хипстера с грустными глазами. Смысл жизни понят — пора вернуться в Европу. В фильмах всегда все относительно складно, и эта картина далековата от аутентичной сибирской жизни, но это же кино.

Восточная Сибирь красива сама по себе. Именно бесконечный показ этой красоты и сибирских будней периодически ставят в изъян «В лесах Сибири», вот так: «В фильме почти ничего не происходит». Добыча в застывшем озере воды, заготовка дров, заделывание сквозящих холодом щелей в старой бурятской избе, прогулки по Байкалу, который «говорит» сам с собой гулом сжимающегося льда, редкие походы к соседям, медведь — что еще должно случиться на берегу священного моря? Но когда смотришь такое — это интересней, чем вымученные диалоги о смысле бытия.

Лед на Байкале такой прозрачности, что его толщина непонятна, над ним каменистые склоны Ольхонской гряды, с которых ветер в разгар зимы сдувает снег, пещеры… На той стороне горизонта — иная жизнь: грязный и перенаселенный Иркутск. Впрочем, на Байкале создатели фильма в один момент разбивают ощущение естественности, когда в жизнь героя вводят прячущегося много лет в лесной заимке убийцу — Алексея. Он, конечно, огромный и сильный русский человек, но убедительность «В лесах Сибири» продолжает рушиться на диалогах о Бен Ладене и Обаме.

Фильм «В лесах Сибири» отчасти идет по стопам экранизированного автобиографического эссе «Байкал: 180 дней одиночества» Сильвена Тэссона, французского путешественника. Вообще у французов за последние годы — это не первая симпатичная попытка вникнуть в Сибирь. В 2006 году вышел документальный фильм «Сибирская одиссея» — хроника путешествия на собачьих упряжках из Забайкалья в Москву. Тогда Сибирь очаровала франко-канадца; все-таки тоже француз. А трагичный миф про русского беглеца в нынешнюю картину все-таки внесли зря.