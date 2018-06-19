Канада слишком похожа на наши Севера. Когда я смотрел околоисторический сериал «Граница», то меня не покидало ощущение, что действие разворачивается на Кольском полуострове или в Сибири: сосновое тонколесье, хлюпающие, как лужи, мхи и царство мрачного гранита, освоенного лишайниками. Сюжет картины, что дозированно выходит уже второй год, протекает на полуострове Лабрадор, побережье Гудзонова залива и в ныне франко-канадской провинции Квебек. В «Границе» — трапперы, есть жеманные американцы и много перерезанных британских глоток.

Канада в конце XVIII века — это территория перманентной иррегулярной войны. Англичане захватили после Семилетней войны французский Квебек и, потеряв восставшие Американские колонии, распространяли свое влияние на индейские территории. В тайгу уходили французы и ирландцы и там смешивали свою кровь с индейцами, а британцы топили в крови лесную вольницу, создавая свою тюрьму народов. Но все без исключения этносы добывали пушнину для европейских и американских модниц и кокетливых модников. Шкуры должны были идти монополисту, в «Компанию Гудзонова залива», но это мало кому нравилось. Сложное было время.

В «Границе» большинство англичан — это коллективный отрицательный персонаж с поведением спивающегося садиста. Впрочем, и американцы — аналогичны им; но они, похоже, еще и гомосексуалисты. Ирландцы, метисы, индейцы и французы — чаще хорошие люди, хотя и сложные. И «Граница» — это редкий фильм без совокупляющихся в каждом эпизоде человеческих тел. В «Границе» задумчиво покуривают табак у костров, пока дожди чередуются со снегами, и обдумывают, как сделать представителям Британии жизнь несладкой. Но в форт на берегу Гудзонова залива исправно завозят безжалостных солдат и чиновников с той стороны Атлантики.

Не стоит искать исторические фигуры в «Границе», хотя взаимоотношения между этническими группами на востоке Канады там отображены, какими они были. «Граница» — продукт канадского филиала Discovery и американцев из Netflix и относится к жанру псевдоисторического кино. Мы имеем прекрасный фон из канадской черной тайги и каменистой тундры, авантюрное поведение персонажей со сложным психологическим миром в голове, бесконечные комбинации заговорщиков и целые бочки пролитой крови. Без последнего, кажется, нынешний кинематограф уже не в силах обойтись.

«Граница» имеет устойчиво троечные рейтинги на сайтах кинолюбов и, как правило, получает отрицательные рецензии доморощенных кинокритиков. Пишущие головы городского общества, привыкшие потреблять переслащенные театральностью и эффектами фильмы с огромными бюджетами, не оценили тематику канадской глуши. Впрочем, третий сезон «Границы» выйдет все равно — целевая аудитория у картины вполне устойчивая. Мне жаль, что в каждом сезоне всего лишь по шесть серий.