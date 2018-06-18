После скептических отзывов о фильме я месяцами откладывал его просмотр. Да и последние затяжные кинокартины, снятые режиссерами Запада, были, как правило, чем-то бесформенным, а не синтезом полета мысли и действия. «Затерянный город Z» тянулся два с половиной часа, на экране сменяли друг друга скандалы европейцев в джунглях Америки, голозадые индейцы, интриги чопорных людей во фраках, изысканное хамство британских джентльменов и самоубийственные атаки на полях Франции.

Ждать исторической достоверности от «Затерянного города Z» не стоит, хотя по незнанию этот фильм легко воспринять за реконструкцию реальности. Картина о шагах к физической смерти и историческому бессмертию исследователя Перси Фосетта — это изначально сильная и нелепая история непутевого человека, беллетризованная писателем и окончательно мифологизированная режиссером Джеймсом Грэем. Англичанин Фосетт, который искал руины индейской цивилизации в джунглях Боливии и Бразилии, предельно идеализирован в «Затерянном городе Z»; впрочем, для исторической фантастики, наверное, так как-то эффектней.

«Затерянный город Z» — это пространная мозаика из вкрапления неплохих семейных сцен, неумения режиссера сжать свою историю и натянутых попыток прибавить вес замершей культуре индейцев сельвы. Красиво, но и неправдоподобно. Концовка, когда Фосетт с сыном безропотно дают кучке размалеванных индейцев торжественно принести себя в жертву, выглядит как-то чересчур странно. Вообще «Затерянный город Z» пропитан индейской темой с навязчивыми обвинениями европейцев в пещерном расизме. Но я так и не понял, в чем гениальность создателей пары локальных каменных городов в джунглях и в чем оправдание каннибализма?

Джеймс Грэй — потомок мигрантов из Украины: немного странно, что евроинтеграторы еще не записали его в великие украинские режиссеры. Если я и смотрел другие его фильмы, то уже не помню, о чем они, — их названия ничего мне не говорят; возможно, это городские драмы. Как по мне, то джунгли и путешественники — это не близкая ему среда; нынешний фильм воспринимается как одаренная бессмыслица.

Досматриваешь «Затерянный город Z» и не понимаешь — зачем путешественники так рвались в мокрые и голодные джунгли, где человек с севера медленно гниет, когда есть душистая и живая горная тайга? Чем привлекает этот мир, такой враждебный европейцу, кроме поиска руин мертвых цивилизаций? Тщеславие первооткрывателя? Ведь дело было же не только в кусках битых горшков, когда Фосетт проник в сельву?