Главной интригой мирового танкостроения до сих пор остается вопрос о том, каким будет хоть чей-нибудь ответ на последнюю российскую новинку — танк Т-14 на платформе «Армата».

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата» на Параде Победы на Красной площади. 9 мая 2015 года

Ранее этот вопрос уже обсуждался и авторами и множеством других специалистов и экспертов. Итоги европейской оборонной выставки Eurosatory, прошедшей в парижском пригороде Вильпен, дали свежую пищу для размышления по данному вопросу.

Что же показали европейские создатели танков? Прямо скажем — то, что было показано не имеет никакого отношения к возможному ответу на «Армату». И это довольно странно, так как европейские СМИ и профильные издания оружейной тематики продолжают держать новый российский танк в фокусе своего внимания и соотносят с ним всё, что появляется хотя бы в виде проектов и презентаций.

Мы не станем сейчас останавливаться на лёгкой бронетехнике. Рассмотрим только то, что можно отнести к средним или основным боевым танкам.

Таковых было представлено два: средний танк MMBT (Medium Main Battle Tank) от испанской корпорации General Dynamics European Land Systems (GDELS) и основной гибридный EMBT (European Main Battle Tank) от франко-германской KNDS Group.

По мнению британского издания Jane's, это продемонстрировало результаты научно-производственной кооперации стран — членов Евросоюза.

Основная часть европейских СМИ сообщила, что разработка этих боевых машин является не только ответом на «Армату», но и выражает стремление повысить экспортный потенциал европейского военно-промышленного комплекса.

Корпорация GDELS имеет штаб-квартиру в Мадриде, но является подразделением американской General Dynamics Corporation, что не мешает ей работать также в Австрии, Германии, Дании, Швейцарии, Чехии и Румынии.

Скриншот страницы пользователя социальной сети ВКонтакте @Armored Warfare: Проект Армата Французский основной боевой танк АМХ-56 Leclerc

Германо-французская KNDS Group возникла в 2015 году от слияния активов французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann, давно и не без успеха разрабатывавших тяжелую бронетехнику.

Что же из себя представляют танки этих корпораций?

«Испанский» средний MMBT отличается довольно скромной по европейским меркам массой в 42 тонны. Он вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой и двумя пулемётами. Оснащен довольно стандартным набором оборудования: автоматизированной системой управления огнём, тепловизором и лазерным дальномером.

Его главными «изюминками» разработчики назвали дешевизну эксплуатации и пригодность к транспортировке на транспортных самолётах A400M и C-17.

Нетрудно заметить, что это, по сути, низкобюджетная вариация последнего американского проекта перспективного танка с лёгкой броней, способного уничтожать врага «умными снарядами» по наводке беспилотников еще до того, как танк противника вступит с ним в визуальную связь.

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Лишенный всех высокотехнологических составляющих, этот проект стал банальным лёгким танком, фактически непригодным для боевого применения даже против вооруженных сил таких государств как, например, Украина.

«Испанский» ответ российской «Армате» после этого можно даже не рассматривать. На нём лишь можно заработать какие-то деньги, продавая государствам Африки или Азии, да и то не всем.

Гораздо серьёзнее выглядит франко-германский EMBT. Это гибрид удачного немецкого танка Leopard 2A7 и французского танка Leclerc, имеющего репутацию самого высокотехнологичного танка мира.

Eyeni.info Германский основной боевой танк Leopard-2A7

Проще говоря, корпус, ходовая часть и двигатель немецкого Leopard 2A7 дополнен башней французского танка Leclerc с гладкоствольной пушкой CN-120−26 и автоматом заряжания.

Разработчики считают это сочетание очень удачным, так как ходовая часть танка Leopard рассчитана на более тяжелую башню без автомата заряжания и отличается высокой надежностью. Таким образом, их гибрид приобрел повышенную подвижность и скорострельность, дополненные уровнем активной защиты и автоматизации процессов управления французского высокотехнологического танка.

Гибрид избавлен от недостатков обоих своих родителей — излишнего веса Leopard 2A7 и дороговизны танка Leclerс.

Только возникает простой вопрос: а где ваш ответ на «Армату», которого так ждут все заинтересованные стороны?

Ведь по сути своей, франко-германский гибрид может соотноситься с последними модификациями российского Т-90, в котором без труда угадывается замодернизированный старый добрый советский танк Т-72.

А что такое Т-14 «Армата»? Это же не просто очередная бронекоробка на гусеницах с более толстой броней и более мощными двигателем и пушкой. И даже не просто первый в мире основной боевой танк с необитаемой башней, экипажем в изолированной бронекапсуле и несколькими комплексами активной и пассивной защиты.

Это в первую очередь воплощение новой российской концепции танкостроения, согласно которой боевая техника должна обеспечить максимально широкий диапазон очень быстрых модификаций и модернизаций. Проще выражаясь, этакий бронеконструктор «Лего», меняющий свои боевые характеристики в зависимости от изменений обстановки.

Повторю еще раз — это воплощение новой концепции российской школы танкостроения. Главное в этом.

И конкурировать с Т-14 «Армата» может только воплощение другой новой концепции. А её нет.

И на выставке Eurosatory было продемонстрировано именно это. Во всяком случае пока…