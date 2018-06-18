На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян отметился заявлением, что между Арменией и Россией нет проблем. Пашинян, по мнению комментаторов, меняет акценты в отношениях с Россией, и на встрече с главой России он заявил о важности продвижения двусторонних отношений «на основе уважения интересов и суверенитета наших стран».

Internationalcc.org Лаборатория

На самом деле Россия видит проблемы в отношениях с Арменией. Причем Москва все озвучила предельно публично и официально. В Алма-Ате 10−11 июня прошли заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ СНГ, и глава российского МИД Сергей Лавров поставил ряд острых вопросов перед своими союзниками по ОДКБ. Пока — конкретно перед Казахстаном и Арменией, хотя это явно относится и к Таджикистану и Киргизии. С ними, видимо, разговор будет «отдельным».

Речь идет о транзите «спецгрузов» в Афганистан и из Афганистана через территорию Казахстана с предоставлением американцам инфраструктуры портов Курык и Актау на Каспийском море. Эта договоренность была достигнута между Вашингтоном и Астаной еще в 2017 г. и официально зафиксирована президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время его визита в США в январе этого года. В марте казахский парламент одобрил внесение изменений в межправсоглашение с США об обеспечении железнодорожного транзита «спецгрузов» США в Афганистан с использованием американцами двух каспийских портов Казахстана, а в мае эти изменения были утверждены Назарбаевым. Вашингтон стал искать альтернативные пути доставки «спецгрузов» в Афганистан после конфликта с Пакистаном, через территорию которого ранее проходил транзитный маршрут доставки «спецгрузов». Президент США Дональд Трамп, рассорившись с официальным Исламабадом, обвинил его в пособничестве терроризму, невыполнении союзнических обязательств и заморозил все программы помощи Пакистану, который, в свою очередь, закрыл транзит для американских грузов.

По словам дипломатического источника газеты «Коммерсантъ», договоренности Казахстана с США стали для Москвы неприятным сюрпризом. Астана не только не проконсультировалась с Москвой по этому поводу, но даже не удосужилась посвятить Москву в свои планы, отметил дипломат. Астана приняла это решение, исходя из того, что Россия ранее предоставляла транзит США через свою территорию до тех пор, пока отношения между странами не испортились. Казахстан же продолжает эту работу из соображений, что с радикалами лучше бороться на чужой территории, а не на своей.

Однако использование американцами сухопутной и морской инфраструктуры Казахстана создает условия для особого маршрута транспортировки грузов США и появления американцев в Центральной Азии — рядом с северо-западной границей КНР, да и России, что, безусловно, напрягает обе стороны. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов «клятвенно заверил» Лаврова, что ни один американец в военной форме у них не появится, как будто американцы «в штатском» на территории Казахстана кого-то в Москве или в Пекине обрадуют.

Между тем российский автор Арсен Левонян в статье «Новые очаги распространения терроризма — не только Азия, но и Украина» в связи с этим обратил внимание на еще один аспект, неприятный, как нам представляется, не только России, но и Армении. По его мнению, «уже задействованы или будут задействованы в перебросках бандитов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — как минимум две страны —участницы СНГ. Дело в том, что несколько лет назад США заключили с Азербайджаном так называемый договор «открытого неба». И теперь вовсю пользуются аэродромами Азербайджана якобы для перебросок войск и необходимого для инфраструктур войск НАТО в Афганистане. Именно в Афганистане, куда перебрасываются на протяжении нескольких месяцев боевики-террористы из Сирии и Ирака.

Фишка в том, что подписавшая с американцами договор «открытого неба» страна не имеет права досматривать военно-транспортные и даже гражданские самолеты США, приземляющиеся на ее аэродромах. Сейчас же, после того как Казахстан подписал с США соглашение о том, что американцы могут беспрепятственно пользоваться двумя казахстанскими портами на Каспии, ситуация становится угрожающей… Учитывая то, что главную роль в спасении ваххабитов и иностранных наемников играют США, учитывая, что американские самолеты не досматриваются в Азербайджане, наконец — учитывая, что США получили целых два морских порта в Казахстане, мозаика географии вероятных будущих волн распространения терроризма более чем ясна — это и Закавказье, и Россия.

Солдаты НАТО в Афганистане

Поведение и деланное недоумение властей Казахстана, конечно, — не более чем грязная игра и попытка «сделать хорошую мину на лице». Не может не знать президент Нурсултан Назарбаев, что говорят о помощи США бандитам-исламистам в Иране, России и даже в Китае. Это все тем более удивительно, потому что Казахстан налево-направо себя рекламирует как друга и союзника России и всех стран — членов СНГ, как заинтересованного в добрососедстве и т.д., к тому же является членом блока ОДКБ СНГ. Но если бы все ограничивалось только азиатской частью планеты, возможно, ситуация была бы еще более или менее контролируемой».

Кстати, о потенциальных угрозах для соседей того же Азербайджана его договоренностей с США ИА REGNUM писало еще в 2014 г. Но сейчас, когда, по данным спецслужб Ирана, в действительности американцы перебрасывают энное количество боевиков «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических структур именно в Афганистан, роль соглашений Казахстана с США, как и Азербайджана (хотя Баку не участвует в ОДКБ, но пока все же член СНГ) с США, выглядит более чем зловещей.

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Другим острым вопросом, которым озабочены российские спецслужбы, сказал Лавров, стало размещение на территории Казахстана и Армении референс-биолабораторий США, которые также действуют на территории Грузии, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана (готовится «принять гостей» из США и Киргизия — прим.) и занимаются «сбором биоматериалов». Безусловно, это беспокоит Москву, которая исходит из того, что эти лаборатории вокруг российских границ могут быть использованы против России. Как справедливо заметил дипломатический источник газеты, «они же в Западной Европе эти лаборатории не ставят».

По информации «Ъ», Москва в настоящее время обсуждает с Ереваном возможность подписания соглашения о доступе российских специалистов к действующим в Армении референс-биолабораториям. Тут удивительно не то, что бывшие союзные республики впускают в свои, т. е. бывшие советские, биолаборатории американцев, то есть в сущности продают их США. Проблема в том, что хозяином референс-биолабораторий стал Пентагон США. И проблема не нова — в Армении эксперты и специалисты-микробиологи еще в 2016-м, когда власти и посольство США в Ереване торжественно открывали эти объекты в Ереване, Гюмри и Иджеване, били в набат, указывая на множество так называемых «нестыковок» в заявлениях властей и американских представителей. Но если в 2016-м в Армении пентагоновскими стали только три референс-биолаборатории, то, по данным 2018-го, их уже шесть. Хотя информация нуждается в тщательной проверке. Судя по всему, в дальнейшем, после протестов общественности и специалистов, власти Армении и американцы засекретили свои действия. А ведь при открытии одного из трех объектов в 2016-м «хозяева жизни» Армении и США открыто анонсировали, что в 2017-м в стране в строй войдут еще три референс-биолаборатории Пентагона США.

В 2016-м о страшной угрозе, исходящей от их потенциальной возможности использовать все перешедшие «под сень» Пентагона референс-биолаборатории на территории стран — членов СНГ, писали и в самой России, и в Армении. В 2017-м об этом уже писали и в Восточной Европе. Например, вот что писал в издании «Печат» сербский журналист Зоран Милошевич: «Последние 12 лет большое внимание и опасения у общественности на постсоветском пространстве и не только там вызывают новости о том, что США расширяют сеть военных биологических лабораторий в бывших республиках СССР, таким образом окружая Россию. Эти лаборатории работают в секретном режиме и не обязаны подчиняться требованиям договоренностей об их открытии и работе. Американские военные биологические лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане (с 2013 г.), Армении (с 2016 г.). Интересно, что, начиная с цветной революции 2014 г. на Украине, это государство превращается в крупную базу для американских военных биологических лабораторий, и к ней приковано пристальное внимание общественности.

С 2014 по 2017 год на Украине было построено в общей сложности 15 американских военных биологических лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета министерства обороны США. Местные власти обязались не вмешиваться в их работу. Эти военные лаборатории, где занимаются в основном изучением и производством вирусов и бактерий, находятся в следующих городах: Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три), Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и Луганской Народной Республики».

По количеству военных биолабораторий Пентагона после Украины идет Армения, у которой, если верить Пашиняну, нет проблем в отношениях с РФ. Причем Армения на втором месте, независимо от того, примем ли мы, что в ней три или шесть американских военных биолабораторий. Но встает вопрос: почему же так долго Россия сама молчала? К примеру, только в 2016−17 гг., и то — после подозрительных случаев заражения и падежа скота в Кабардино-Балкарии, посланцы из Нальчика стали наездами прибывать то в Грузию, то в Армению. «Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас», — сказал Лавров журналистам издания «Коммерсантъ».

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С Ереваном даже обсуждается возможность сотрудничества в сфере биологических исследований, и по этому поводу есть намерение подписания отдельного документа. Лаборатории финансируются агентством по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Пентагона США. Критики этого проекта указывают на возможность двойного назначения подобных лабораторий, поскольку их создание финансируется военными, а информация о деятельности этих объектов скрыта. Они могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. США же утверждают, что деятельность лабораторий открыта для широкой общественности и цель этих лабораторий носит полностью гражданский характер. Но это не так. После протестов 2016−17 гг. американцы якобы приглашали представителей общественности и СМИ Армении. Однако дальше административных зданий никто никого не впускал. И чем там заняты «специалисты» в референс-биолабораториях и, вообще, что это за референс-биолаборатории, если кураторство над ними продано Пентагону, так и остается top secret.

К примеру, многие наверняка помнят, что Путин ранее отмечал угрожающий характер сбора человеческих биоматериалов в различных регионах России для исследований Пентагона. Любопытно, что Пентагон собирает живые человеческие ткани исключительно русских и китайцев, а бюджет «Биологической программы совместного участия» составляет 2,1 миллиарда долларов. Огромные расходы США и высокий уровень секретности свидетельствуют как минимум о двойном предназначении биолабораторий.

DFID Лаборатория

Центральная референс-биолаборатория в Алма-Ате обошлась американцам в 130 млн долларов. Эта сумма многократно превышает стоимость аналогичных научных объектов гражданского назначения. Даже в мирное время, с учетом высокой сейсмичности, лаборатория может представлять угрозу для жителей Казахстана и для всего Центрально-Азиатского региона. И то же самое актуально в случае размещения (3 или 6) военных биолабораторий в сейсмоопасной, к тому же территориально маленькой Армении. Уж не говоря о том, что, как писал сербский журналист о «невероятных эпидемиях» на Украине, исключать возможность того, что американцы «продукцию» своих референс-биолабораторий в Армении (или Казахстане и т.д.) испытывают в первую очередь на местном населении, флоре и фауне местной территории, на наш взгляд, недопустимо. Известен скандал в Индонезии именно по такому вопросу, после чего власти Индонезии изгнали американских военных биологов из своей страны.

Вот что писали СМИ стран — членов СНГ с 2016 г.: «Между тем, известно, что в военно-биологических лабораториях зафиксированы сотни инцидентов с вирусами и токсинами, опасными для людей и сельского хозяйства. После появления биолаборатории Пентагона в украинском Харькове в январе 2016 г. 20 украинских военнослужащих умерли в течение двух суток от вируса, похожего на грипп A (H1N1) pdm09. В Грузии в 2014 г. 34 человека оказались инфицированы конго-крымской геморрагической лихорадкой (заболевание впервые зафиксировано в 1944 г. на Крымском полуострове, и позднее, в 1969 г. — в Конго), и трое умерли. Причины заболевания неизвестны.

В соседней Абхазии зафиксированы случаи появления комаров — переносчиков вируса Зика. Ранее в северном полушарии Евразии эти южноамериканские насекомые не появлялись (вирус оказался лабораторным). Атипичная устойчивость вируса африканской чумы свиней к условиям северных широт также могла быть создана лишь в лабораторных условиях. Список примеров можно продолжать очень долго».

Современные достижения в области биологической науки и генетики позволяют создавать бактериологическое и генно-биологическое оружие, способное истреблять живую силу противника в зависимости от цвета кожи и ряда других расовых признаков, устойчивое к антибиотикам и другим медицинским препаратам. Возможно, для этого в Пентагоне ретроспективно исследуют природно-очаговые заболевания на территориях стран СНГ.

Впрочем, автору данного материала довелось беседовать по теме об американских военных биолабораториях в Закавказье, в том числе в Армении, с представителями посольства Ирана в Ереване. Могу заверить читателей, как и лично премьер-министра Пашиняна, — вскоре он услышит о том, что в армяно-российских и ирано-армянских отношениях есть проблемы. И одна из них — это именно функционирование референс-биолабораторий Пентагона США в Армении, по существу, в непосредственной близости от границ с Ираном. Нетрудно предвидеть, что и иранская дипломатия потребует от властей Армении допуска на эти американские военные объекты.