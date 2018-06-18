Ещё впереди «экватор» нахождения в Белом доме президента Дональда Трампа, но уже вполне можно сделать выводы об отношении ведущих политических сил Старого Света к его политике, и особенно внешнеполитическому курсу. С самого начала было очевидно, что высокомерный, назидательный и импульсивный «метод Трампа» в отношении европейских стран — союзниц по НАТО сильно отличается от ранее практиковавшейся европейской политики Барака Обамы. На смену либеральному подходу президента-республиканца пришла консервативно-популистская тенденция, в полной мере воплощаемая личностью Д. Трампа. И если в общем и целом внешняя политика Трампа находила у ведущих политических сил Европейского союза понимание, а часто и поддержку, то новая линия Вашингтона, начавшая воплощаться в жизнь с 2017 г., встречает как непонимание, так даже и враждебность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

То, что левые силы Старого Света «фронтально» окажутся среди противников «правой» внешней политики республиканского хозяина Белого дома, было очевидно. Для левых и левоцентристских сил ЕС сразу стало ясно, что Вашингтон возвращается к открытой империалистической линии поведения. Об этом свидетельствовало не только изменение в подходах новой администрации к Западной Европе, но вполне конкретные заявления и действия Вашингтона в отношении ситуации на Ближнем Востоке, левых режимов Латинской Америки, настрой на продолжение и углубление «санкционной войны» с Россией. Партия европейских левых (ПЕЛ) и Европейская зелёная партия (ЕЗП) изначально заняли непримиримую линию по отношению как к внутренней, так и внешней политике республиканцев при Трампе.

Vladimir Petkov Сергей Станишев

В частности, левые силы со всей определённостью осудили выход США из Парижского климатического соглашения, подвергли критике односторонние действия Вашингтона по выходу из ядерного соглашения с Ираном, достаточно жёстко оценили недавнее решение Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В одном из политических заявлений ПЕЛ подчёркивается, что стратегический альянс Трампа с реакционным правительством Израиля «демонстрирует криминальную безответственность» Белого дома в отношении ближневосточного конфликта. В свою очередь, европейские экологисты, осуждая национализм, протекционизм и экспансионизм в политике Д. Трампа, утверждают, что само избрание Д. Трампа президентом усилило «угрозу демократии, свободам и правам американских граждан». Внешняя политика США при Д. Трампе, считают в ЕЗП, далека от норм и принципов гуманизма и миролюбия.

При более очевидном спокойствии и дипломатичности со стороны европейской социал-демократии можно утверждать, что большая часть представленных в Партии европейских социалистов (ПЕС) партий также находится «в оппозиции» к реализуемой сегодня Вашингтоном политике. Председатель ПЕС Сергей Станишев полагает, что линия официального Вашингтона на углубление санкций против РФ (с одновременным наглым давлением на европейских партнёров и компании) контрпродуктивна и опасна.

Бывший кандидат от социал-демократов в канцлеры Германии Мартин Шульц не зря подчёркивал: «Мы находимся в ситуации, когда американскому правительству ясно надо сказать, что словесное бряцание оружием ведёт к обострению конфликта».

Европейские либералы, со своей стороны, вполне благосклонно относятся к интенсификации направленных против РФ санкций с американской стороны. Но, как подчёркивает их лидер в Европарламенте Ги Верхофстадт, «если Владимир Путин подпитывает кризисы в Европе, Дональд Трамп также генерирует кризисы повсюду». Г. Верхофстадт и его единомышленники убеждены, что ставка на американский «унилатерализм», выход США из «климатического соглашения», давление на европейские компании пробудили ЕС от летаргического сна; более того, «Дональд Трамп сделал Европу либеральной снова».

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

В эпоху холодной войны западноевропейские христианские демократы и правоцентристы всегда рассматривались как «натуральные» союзники Соединённых Штатов. Но за два года в Белом доме Д. Трамп «умудрился» и на данном «поле» растерять влияние. Руководство самой влиятельной панъевропейской политической силы — Европейской народной партии (ЕНП) критически оценило решение Д. Трампа покинуть Парижское соглашение по климату, выйти из соглашения с Ираном, перейти к торговле с европейцами в ряде секторов на протекционистские рельсы. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, по совместительству являющийся также лидером ЕНП, совсем недавно признал: «На сегодняшний день мы должны заменить США, которые в качестве международного игрока потеряли силу — и из-за этого в долгосрочной перспективе, — также и влияние». В унисон с этой мыслью прозвучали слова канцлера ФРГ, лидера немецких христианских демократов Ангелы Меркель о том, что для Европы пришло время самостоятельно определять свою судьбу.

Ещё два года назад казалось, что одной из явных опор трамповской политики в ЕС станут крайне правые. Как отмечал тогда лидер «Лиги Севера», нынешний министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, «избрание Трампа приблизит отмену санкций против России», выражая надежды на то, что Соединённые Штаты, «наконец, прекратят экспортировать бомбы, международные проблемы и коммерческие войны». Но практика двух последних лет показала, что всё происходит ровно наоборот.

И вот уже один из лидеров Движения за Европу наций и свобод Марин Ле Пен признаёт: «Я поддержала внешнюю политику Дональда Трампа, когда он сказал, что хочет, чтобы Соединённые Штаты прекратили своё вмешательство. Но именно это он сделал, участвуя в ударах по Сирии».

Вряд ли удивительно, что на деле ключевой опорой политики Трампа в Европе остаётся сегодня Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР), ведущая роль в котором принадлежит британским консерваторам и польской партии «Право и справедливость». По «российскому», «иранскому», «сирийскому» досье, действиям НАТО евроконсерваторы оказывают Вашингтону практически полную поддержку. Как отмечает, например, президент Польши Анджей Дуда, «для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Европейском союзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США».

Можно констатировать, что у большинства «политических семей» Старого Света внешнеполитический курс Д. Трампа не находит ни системной поддержки, ни понимания.