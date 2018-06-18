19 июня в Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект об изучении родных языков. Также планируется вынести на обсуждение постановление, в котором будут прописаны поправки ко второму чтению. Поправки предлагаются принципиальные новые, они должны снять наиболее конфликтные моменты, ранее вызывавшие протесты и ставшие предметом политических спекуляций. Что касается в целом законопроекта, то он стал поворотным моментом не только в части обозначения проблем преподавания национальных языков, но и показал, что сохранение языкового наследия зависит не только и не столько от педагогов и количества часов в школе. У молодёжи нет мотивации для изучения родного языка, так как «он не пригодится». Вернуть интерес к языковому наследию можно, прежде всего, в семье, надо «начинать с себя», а не перекладывать ответственность на «Путина, депутатов и тем более педагогов». И тут возникает вопрос качества жизни в регионе, его привлекательности и комфортности проживания, гордости за свою малую Родину, сопричастности к успехам и истории своего края. Эти вопросы были подняты на круглом столе, который прошёл в Чувашии с участием всех заинтересованных сторон и при организационной поддержке координатора комитета гражданских инициатив в республике Игоря Михайлова.

ИА REGNUM Ансамбль в чувашских национальных костюмах

Законодательный компромисс

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект об изучении родных языков. Авторы законопроекта предлагают «пересмотреть подходы к преподаванию» родных языков. С одной стороны, закрепляется добровольность изучения, с другой стороны — даётся право на изучение национального языка, в том числе предполагается дать возможность изучения русского языка как родного. В связи с этим планируется включить изучение родных языков в обязательную часть образовательного стандарта.

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Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели отмечают, что данные решения в какой-то степени вернут к практике советского периода в части изучения национального языка на выбор (для полиязычных республик) — с тем лишь уточнением, что теперь будет введено понятие «русский язык, как родной», и за учениками и их семьями останется возможность выбрать любой из национальных (родных) языков, в том числе и этот самый «русский, как родной».

Кроме того, предлагается создать Фонд поддержки родных языков, который должен будет выработать научный подход к преподаванию и сохранению языкового наследия. Скорее всего, данный фонд будет создан на основе государственно-частного партнёрства. Этот вопрос планируется рассмотреть в третьем чтении законопроекта.

Авторы законопроекта отмечают, что с введением права выбора и одновременно закрепления обязательности изучения родного языка удалось достичь компромисс, не порождая «череду новых проблем». Но в то же время подчёркивают, что данный документ — «не панацея, с него начинается более основательный подход к изучению родных языков». Так как «текст законопроекта имеет не столь важное значение по сравнению с тем, как он будет реализован в жизни». Речь идёт о подзаконных актах, изменениях в образовательных стандартах, разработке концепции и программ преподавания в регионах.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

«Чёрт кроется в деталях»

На круглом столе в Чебоксарах было отмечено, что в России «до сих пор чётко не зафиксировано» «точное количество родных языков». Их «примерно 276». 22 региона из 85-ти в качестве государственных имеют два языка и более — в основном это национальные республики. В «той или иной мере» в школах преподаётся 59 родных языков, при этом 13 языков преподаются по программам, официально утверждённым на уровне регионов. Преподавание пяти родных языков ведётся по методическим материалами и учебникам, включённым в единый федеральный реестр. При этом учебные пособия с 1 по 9 класс, то есть за весь школьный курс, есть только по татарскому языку.

«Чёрт кроется в деталях. За включение в федеральный реестр одной линейки учебников нужно заплатить большие деньги — 4−5 млн рублей», — не без возмущения заметил экс-министр образования Чувашии, ныне ректор института образования Юрий Исаев, предложив законодательно закрепить бесплатное включение учебных пособий в единый реестр.

Возмущение также вызвало предложение закрепить в законопроекте письменное согласие при желании изучать национальный язык. В Чувашии считают это унизительным, полагая, что в письменной форме должен быть оформлен отказ от изучения родного языка.

«Чем отличается родной язык от английского или французского, на который согласие родителей не нужно?» — не понимает Юрий Исаев.

Член фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Григорий Данилов обратил внимание на другой «пробел» в законопроекте — преподавание родного языка «не в ущерб русскому языку». По его мнению, непонятно, как «этот ущерб будут определять». Этот вопрос остался без ответа.

Позиция учителей и ЧНК

Учителя считают, что интерес к родному языку в ребёнке можно пробудить не столько консервативным подходом к обучению, сколько выработкой отдельной методикой с сочетанием индивидуального подхода, предполагающего, к примеру, игровые формы и создание условий для практического применения. Заслуженный учитель Чувашии, преподаватель иностранных языков Татьяна Юдина считает, что между английским и чувашским языком «много общего», предлагая ребятам найти это сходство. И очень важным в этой работе являются учебники и методики:

«Учебник Андреева (Иван Андреев, автор учебника по начальному курсу чувашского языка, ИА REGNUM) не плохой, но он для тех, кто уже знает чувашский язык… Нужно владеть методами, которые заинтересует ребёнка, а не испугают — чтобы даже те, кто не учил язык, захотели бы его учить».

Педагог констатировала, что в части изучения родного языка сегодня «надо больше работать с родителями, чем с детьми», так как «родители не видят практического применения языка». Татьяна Юдина также отметила, что проводила опрос среди родителей, и «яльчикские мамы меня убили», так как «они против того, чтобы их дети изучали чувашский язык». Сами учащиеся, которые являются противниками изучения чувашского языка, поясняют, что «он не пригодится» в отличие от второго иностранного языка.

«Я всегда в таких случаях спрашиваю: «А если будет муж-чуваш?». Все отмахивались, но и в итоге все, кто так говорил, замуж за чувашей вышли… Но даже те, кто отказывается изучать чувашский язык, пусть учат русский язык, потому что речь (у школьников и молодёжи) стала очень бедной. Поэтому я за то, чтобы русский язык получил статус родного языка».

ИА REGNUM

Публично и открыто по данной теме выступил Чувашский национальный конгресс (ЧНК), который в прошлом году первые месяцы после разразившегося конфликта демонстративно хранил молчание. Вице-президент Владимир Тяпкин сообщил, что «за 20 лет чуваши потеряли 450 тыс. человек»:

"Процесс сохранения чувашского языка не есть его обучение. К сожалению, практика показывает, что это не равнозначно. Никто же не против обучения… Сколько можно на бедных педагогов валить?.. Почему я должен сохранение языка возложить на Путина, на депутатов или тем более на педагогов?»

«Мы своих-то чувашей не можем мотивировать, чтобы изучали», — констатировал Владимир Тяпкин, отметив, что уже и в деревнях не хотят изучать чувашский язык, а абсолютное большинство «вопрос колбасы и бензина волнует больше», чем сохранение языкового наследия.

Свою эмоциональную речь он подвёл к мысли, ранее высказанной председателем Духовного собрания мусульман России и ДУМ Чувашии, членом Общественной палаты РФ Альбиром Кргановым, что всё начинается с семьи:

«Государство поддерживает право каждого на национальное самовыражение, культуру, язык, предоставляет возможность изучения родного языка в школе. Использование такой возможности — неизменное право каждого. Полиэтничность регионов нашей страны многократно возросла, русский язык все так же государственный, объединяющий, общий. Я сам по национальности татарин, учился в сельской школе в Чувашской Республике, родной язык мы изучали: три урока в неделю — язык, два — литературу. Я и моя семья отлично владеем своим родным языком, мои дети учатся в московской школе, они прекрасно разговаривают на родном языке. Семья — главный учитель родного языка».

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Напомним, преподавание чувашского языка в республике сокращается. В 2009 году чувашский язык как родной преподавался в 344 чувашских школах и как государственный язык — во всех остальных 198. В 2012 году число школ с чувашским языком обучения сократилось до 313, в 2017 году — до 227. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году ЮНЕСКО отнёс чувашский язык к категории языков, которые находятся под угрозой исчезновения. Согласно составленному Атласу исчезающих языков мира, в список «исчезающих» языков попали также башкирский, адыгейский, калмыцкий, удмуртский, коми, тувинский, якутский и ряд других национальных языков. ЮНЕСКО жизнеспособность языков определяет по девяти критериям, в числе которых — число носителей, передача языка от поколения к поколению, доступность учебных материалов, отношение к языку внутри общества.

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Напомним, чувашский язык распространён в Чувашии, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарии и Башкирии, где самые крупные чувашские диаспоры. По итогам переписи населения 2010 года, чувашским языком владели 1,043 млн человек (по данным переписи 2002 года — 1,3 млн человек). Число жителей, которые указали свою принадлежность к чувашской нации, снизилось на 74,5 тыс. человек: в 2002 году их насчитывалось 889 268 человек (67,9% в структуре национального состава), в 2010 году — 814 750 (67,7%).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

«Будьте умными»

Эксперты отмечают, что языковой вопрос — больше чем отдельно взятая проблема сохранения национального языка. Историк Сергей Щербаков напомнил, что в Поволжье в советское время «федерализм был построен не по политическому признаку, а по языковому», учитывая «культурную и языковую самоидентификацию» народов. И поэтому языковой вопрос — это «вопрос сохранения государства».

С участниками круглого стола согласны депутаты, отмечая, что данный законопроект — «поворотный момент в изучении языков», но «одно преподавание не даёт сохранения родного языка». Поэтому должна быть выработана «система мер», которая позволила бы жителям «полноценно чувствовать регион», чтобы он «был привлекателен для всех приезжих и комфортным для проживания».

Психологи считают, что родной язык открывает доступ «к внутренним ресурсам» народа, «народной мудрости». Что особенно важно при «стрессах, нагрузках и перегрузках», испытываемых нынешним поколением, отмечает кандидат педагогических наук, преподаватель этнопсихологии Надежда Андреева и напоминает, как чувашский просветитель и выдающийся педагог Иван Яковлев наставлял своих учеников:

«Один язык — один ум, два языка — два ума, три языка — три ума. Будьте умными».