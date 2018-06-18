



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Между Азербайджаном и Арменией на нахичеванском участке, похоже, возобновились боевые действия. По крайней мере, такой вывод можно сделать из появившихся в бакинских изданиях сообщений о том, что в «последние дни мая на границе между Арменией в результате операций Отдельной общевойсковой армии от оккупации были освобождены село Гюннют Шарурского района и расположенные вокруг возвышенности, имеющие важное стратегическое значение» и «азербайджанская армия заняла более благоприятные позиции, освободила от оккупации гору «Хунут», возвышенность «Агбулаг», а затем горы «Гызылгая» и «Мехридаг», взяла под свой контроль село Арпа в Даралаяз и в целом около 11 тысяч гектаров, свыше 8 тысяч гектаров из которых пригодны для земледелия».

Тем более что те же СМИ заявляли, что теперь Азербайджан получил возможность контролировать автомобильную дорогу Ереван — Ехегнадзор — Герус — Лачын — Ханкенди (Степанакерт). Армения — член ОДКБ, соответственно, эта структура должна была отреагировать. Но чуть позже пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян выступил, на наш взгляд, с сенсационным заявлением: «6 и 7 июня азербайджанская сторона обратилась к командованию вооруженных сил Армении, попросив разрешить некоторым гражданам подойти к кладбищу, расположенному у южной окрестности разрушенного населенного пункта Гюннут. С подобной просьбой на этом участке азербайджанская сторона обратилась впервые». В ответ армянская сторона, «оставаясь приверженной гуманистическим нормам и постоянно делая шаги, направленные на снижение напряженности, согласилась разрешить мирным жителям на короткое время подойти к кладбищу».

(сс) Sipan Gyulumyan Арцрун Ованнисян

Было заявлено, что «село Гюннут находится в нейтральной зоне, разрешение приблизиться к нему было дано мирным жителям». Более того, армянские военные категорически опровергли факт ведения каких-либо активных боевых действий сторон на нахичеванском направлении, а сам Гюннут как был, так и находится в зоне их прямой видимости. Не приходится сомневаться и в том, что в становлении позитивных контактов между военными ведомствами Армении и Азербайджана был посвящен новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поэтому первое, что приходит в голову в этой связи, следующее: называемый нахичеванский опыт по гуманитарной акции мог бы в дальнейшем использоваться и на карабахском направлении. Однако азербайджанская сторона в информационном пространстве стала подавать эти события как результат неких «боевых действий», которых не было, хотя она, по данным армянских источников, и продвинула свои передовые посты в нейтральной зоне ближе к армянской границе, разделяющей Нахичевань и Армению.

Тем самым были обозначены все признаки того, что Баку успешно провел операцию «Гюннут» против Еревана, дезавуировав появившиеся признаки установления конструктивного диалога с армянской стороной, что вызвало заметные тревожные настроения в общественном мнении Армении. В адрес военного руководства республики — читай, Пашиняна — стали звучать упреки и обвинения в сдаче границы, хотя речь пока идет только о некоторых новых позициях Азербайджана на своей же территории. Расстояние между блокпостами на отдельных участках может достигать 3−4 километров — и это при сложной горной местности. Но есть и утверждения, что Алиеву удалось «перехитрить» Пашиняна, что Баку на шаг приблизился к цели создать сухопутный коридор с Азербайджаном через Нахичевань и Мегри с выходом на Турцию. Более того, некоторые армянские эксперты начинают предполагать, что в будущем может «воскреснуть» план американского аналитика Пола Гобла 1990-х годов, предлагавшего обмен Мегри на Карабах.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

Оценим обстановку трезво. Если бы вооруженные силы Армении соответствующим образом отреагировали на действия Азербайджана в нейтральной зоне на границе с Нахичеванью под предлогом обеспечения «глубины обороны», то могла бы вспыхнуть война с Баку. А на нее был бы обязан отреагировать ОДКБ. Во время недавнего посещения Нахичевани президент Алиев заявил о наличии на территории автономии «мощной армии» и дальнобойных ракетных систем, способных «поразить любые цели» на территории противника, хотя уточнил, что действия азербайджанских военных против армянских будут носить ответный характер. Но зачем сейчас Еревану нападать на Нахичевань, ведь армяне пошли даже на мирные переговоры с министерством обороны Азербайджана? Не случайно и то, что параллельно с событиями на армяно-нахичеванской границе армянские СМИ сообщали о стягивании Азербайджаном военных подразделений к линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

На наш взгляд, второй недавний визит Пашиняна в Республику Арцах (Нагорный Карабах) с посещением участка границы на востоке этой республики связан именно с этим фактором. Теоретически можно предполагать, что Баку связывает сценарий войны со Степанакертом с «проектом Мегри». Но что касается практики — то Алиев, как всегда, блефует. Жаль только, что тем самым Баку подрывает основу для диалога с Пашиняном.