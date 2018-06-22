Из-за ослабленного рубля и растущей цены на нефть российские компании предпочли экспорт насыщению внутреннего рынка, а образовавшийся дефицит в условиях потери контроля над ситуацией со стороны регуляторов — Минтопэнерго и ФАС — привёл к тому, что в апреле — мае 2018 года цена литра бензина во многих регионах России сначала преодолела психологическую отметку в 40 рублей, а затем вплотную приблизилась к 50 рублям. По данным ЦБ РФ, в апреле топливо выросло в цене на 6,1% в годовом выражении, а в мае — на 11,8%. Всё это самым негативным образом сказывается на инфляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Особенно тяжело сейчас хлебным и северным территориям. Первые ещё не оправились от рухнувших цен на зерновом рынке в 2017 году, и нет никаких гарантий, что в этом сельскохозяйственном году история не повторится. Поэтому завершающаяся посевная и предстоящая уборочная кампании могут вновь стать убыточными. До проблем жителей курильского острова Шикотан нефтяникам и ФАС, похоже, вообще нет никакого дела. Стоимость литра Аи-92 18 июня на единственной коммерческой АЗС составила 68 рублей за литр. В регионах, в частности в Алтайском крае и Иркутской области, готовятся новые акции протеста, новых недовольств народа не избежать.

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

С самого начала было очевидно, что обещанные правительством меры по стабилизации внутреннего топливного рынка (небольшое снижение топливных акцизов в обмен на обещания руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать цены) не подействуют. Более того, вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов вообще заявил, что в таком случае из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС. Выпадающие доходы могут восполнить за счёт озвученного Дмитрием Медведевым увеличения НДС с 18 до 20 процентов.

Эксперты топливного рынка говорят о том, что в сложившихся условиях помимо прочих, но обязательно комплексных, мер необходимо ограничить экспорт российских нефтепродуктов за рубеж. Но каким образом? У правительства на этот счёт мнения разнятся: назывались и повышение экспортных пошлин, и возвратный акциз. Но пока складывается впечатление, что происходит обычное для правительственных чиновников «забалтывание» проблемы: о ней много говорят, но мало что делают.

В проекте «Бензиновый ажиотаж» редакция ИА REGNUM будет публиковать актуальные статьи, новости, комментарии, обзоры нефтяного рынка и его влияния на социально-экономическое положение регионов России.