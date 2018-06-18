



Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 11−17 июня 2018 года стали: католики и православные смотрят и обсуждают футбол; ЕС и монархии Персидского залива идут на помощь Иордании; христиан Иракского Курдистана просят на парламентских выборах составить единый список; в Европе турецкий ислам очень зациклен на стране своего происхождения; новый премьер-министр Испании создает проблемы для Церкви; Ватикан объяснил присутствие кардинала Паролина на саммите Бильдербергского клуба; Католическая церковь на планете продолжает расти с каждым годом и другое.

Чемпионат мира по футболу должен стать поводом для встречи и братства, отметил папа Римский Франциск в конце общей аудиенции, которая 13 июня прошла в Ватикане, передает Vatican News (Ватикан). И вот что он сказал: «Завтра в России начнется чемпионат мира по футболу. Хочу направить мое сердечное приветствие футболистам и организаторам, а также всем, кто будет следить за событием, которое превосходит все границы, с помощью средств коммуникации. Пусть это важное спортивное мероприятие станет поводом для встречи, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и мира между странами». Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. В нем примут участие национальные сборные 32 стран.

За несколько часов до начала чемпионата мира по футболу патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал успеха мундиалю и выразил надежду на то, что российская сборная покажет хорошие результаты, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). «Я надеюсь, что это мероприятие международного масштаба будет иметь большой успех и позитивно скажется на настроении наших людей, — сказал глава Русской православной церкви на заседании Высшего церковного совета в Москве. — Во многом это будет зависеть от игры нашей футбольной команды, остается только молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов». Патриарх также рекомендовал православному духовенству и всем россиянам оказать теплый прием тем, кто поедет в Россию на чемпионат: «Я просил бы, чтобы мы все были готовы гостеприимно принимать и на церковных площадках тех, кто будет обращаться к нам, кто будет задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это, во-первых, долг гостеприимства, но, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто обращает их в наш адрес».

Kremlin.ru Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Прихожане храма Святой Троицы на Воробьевых горах в Москве, оказавшегося в фан-зоне чемпионата мира по футболу, свидетельствуют, что футбольные болельщики часто к ним заходят и интересуются информационными материалами на английском языке, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Вся Москва полна добрых и веселых латиноамериканцев. Им все интересно в России, в том числе православие. Они охотно берут наши миссионерские листовки на английском языке и живо реагируют на наш разговор о православии», — написал прихожанин храма в соцсети. В планах прихода выпустить листовки на португальском и испанском языках. То же самое активисты рекомендуют сделать и другим приходам в городах России, принимающих гостей чемпионата. А полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев, признанный лучшим игроком матча открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии, за свою победу поблагодарил Бога. «Вся слава только тебе, Господи», — написал Черышев в Twitter, опубликовав фотографию с празднованием одного из забитых мячей. Денис вышел на замену на 24-й минуте вместо получившего травму Алана Дзагоева и забил два мяча — на 43-й и 91-й минутах. Сборная России выиграла матч с Саудовской Аравией со счетом 5:0.

Главный спортивный капеллан отец Эдвард Плень заверил в своей молитвенной поддержке польских футболистов, которые вылетели в Россию для участия в чемпионате мира по футболу, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Он не будет сопровождать сборную, но напомнил, что в Сочи, где команда будет размещаться, служат польские священники. Так что футболисты могут попросить отслужить мессу на месте. Плень также прокомментировал идею организации церковной фан-зоны в одном из приходов в Силезии, где настоятель составил расписание служб так, чтобы верующие могли и на мессе побывать, и посмотреть матчи. По словам отца Эдварда, такие инициативы хорошо вписываются в атмосферу подготовки к крупнейшему спортивному событию в этом году: «В церковной фан-зоне нет допинга, все красиво и культурно. Нет никаких неподходящих напитков или нецензурных слов. Близость храма мобилизует всех, чтобы контролировать их эмоции и слова. Это очень хорошо».

Свою фан-зону организует и епархия Лилля, продолжает тему La Croix (Париж, Франция). «Мы убеждены в том, что Бог повсюду, а это значит, что Он и там, где мы смотрим матчи», — говорит представитель епархии и соорганизатор акции «Живой чемпионат мира» Стефан Хаар. Для многих мундиаль является важным событием, поэтому католики Лилля хотят, чтобы болельщики не просто смотрели игру, но и имели возможность «поделиться чем-то», что составляет их жизнь, особенно верой. Как подчеркнул Хаар, «мы приглашаем людей разделить радость от футбола с другими, верующими или нет, и делиться этими двумя страстями: любовью к Богу и к прекрасной игре». Во время просмотра епархия планирует проводить интерактивные викторины с целью ознакомления всех желающих с социальным учением Католической церкви. Будут вопросы, например, почему мы должны поддерживать команду Сенегала, и ответ: потому что это команда с самым низким бюджетом, а Иисус сказал, что любит самых бедных. Другой вопрос: «Кто из них двоих, Иисус Христос или Роналду, способен накормить пять тысяч человек только пятью хлебами и двумя рыбами?» Ответ в Библии…

Tuomas Vitikainen Французские болельщики

Футбол и вера не являются взаимоисключающими, но дополняют друг друга, рассуждает KATHPRESS (Вена, Австрия). Церковные круги охватил энтузиазм в связи с чемпионатом мира по футболу, который проходит в России. Епископы и священники также в восторге от команд — и разных. Зальцбургский архиепископ Франц Лакнер, футбольный авторитет номер один в Конференции католического епископата Австрии, игравший в молодости за SV Halbenrain (Штирия), собирается активно болеть. И ему не нужен для этого шарф в цветах австрийской национальной сборной, потому что «черно-белый — это моя священническая одежда». Впрочем, есть и те священники, которые сопереживают командам Бельгии, Испании, Аргентины или Польши. А еще есть надежды на то, что, как заявляет председатель спортивного сообщества епархии Санкт-Пёльтена Сепп Эппенштайнер, футбольный фестиваль в России сможет напомнить многим людям: «Мы живем вместе на этой планете, матери-Земле!»

Европейский союз и монархии Персидского залива идут на помощь Иордании, которая взяла на себя ответственность за миллионы беженцев, чтобы предотвратить возникновение нового драматического кризиса на Ближнем Востоке, передает Terrasanta.net (Милан, Италия). Проходивший в Мекке саммит с участием Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Иордании одобрил предоставление помощи в размере 2,5 миллиарда долларов для Хашимитского королевства. Решения, принятые «в силу братских связей, связывающих четыре государства», предусматривают ряд мер, включая регулирование деятельности Центрального банка Иордании, финансирование текущих расходов и поддержку проектов развития. Саммит состоялся в тот же час, когда верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ФедерикаМогерини остановилась в Аммане, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку Иордании и объявить о выделении кредита в размере 20 миллионов евро для проектов социальной защиты (в дополнение к 1 млрд евро, уже выплаченным в 2016 году). Напомним, что Иордания, где живет чуть более 10 миллионов человек, приняла 2,7 миллиона беженцев.

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако обратился с призывом к христианам выступить единым фронтом и составить единый список кандидатов в депутаты на выборах в парламент Иракского Курдистана, которые запланированы на 30 сентября, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). В обращении к христианам автономии предстоятель Халдейской церкви ссылается на опыт — по его мнению, мало обнадеживающий — недавних общенациональных выборов в парламент Ирака, где конкуренция списков, которые боролись за поддержку христиан, привела к тому, что шиитские и курдские организации присвоили себе пять депутатских мест в парламенте, зарезервированных для христиан. Этот негативный опыт, подчеркивает Сако, должен подтолкнуть всех лидеров политических христианских движений к принятию «нового подхода», отличного от прошлого. В этой связи патриарх предлагает различным группам, связанным с местными христианскими Церквами и общинами, консультироваться друг с другом и составить единый список, а также просить правительство Иракского Курдистана издать декрет, который бы ограничил выбор избирателей христианской веры голосованием за места в парламенте, зарезервированные за христианами.

Levi Clancy Курдская демонстрация в Ираке

Даже в Европе турецкий ислам очень концентрируется на стране своего происхождения. Об этом в интервью La Croix (Париж, Франция) заявил профессор кафедры антропологии Лёвенского католического университета (Бельгия) Эркан Тогуслу. Поводом для беседы стало решение Вены депортировать из Австрии около 60 имамов и закрыть семь мечетей. Раздражение австрийского общества вызвала проведенная в одной из главных мечетей в Вене реконструкция Галлипольской битвы 1915 года, когда османские военные отразили нападение сил Антанты. В реконструкции играли дети, переодетые в форму турецких солдат. Как отмечает профессор Тогуслу, Османский период очень популярен сегодня среди значительной части турецкого населения, особенно религиозных турок и консерваторов. Османская империя, которая контролировала большую часть Юго-Восточной и Центральной Европы и дважды штурмовала Вену, рассматривается как своего рода идеальное общество, сильное государство, защитник населения и, следовательно, диаспоры. Этот позитивный имидж поддерживается националистическим дискурсом, который транслируют как политики, так и правящая Партия справедливости и развития под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также средства массовой информации. Практически каждый телевизионный канал показывает сериалы, которые подпитывают «оттоманскую мечту».

Все предыдущие турецкие правительства использовали мечети для мобилизации диаспоры в свою пользу. Но верно то, что Эрдоган использует их с особым талантом против оппозиции, выстраивая конструкцию между «нами и ними» в зависимости от контекста (мирный процесс с курдами, заявление о присоединении к Европейскому союзу). Конкретные «они» меняются, но оппозиция остается единой, оказываясь мощным мобилизационным фактором силы. Президент Турции является популистским исламистом и настоящим «политическим животным». Парадокс в том, что у нас, в Бельгии, замечает профессор Тогуслу, и в других местах турецкая община кажется довольно «интегрированной» или, по крайней мере, молчаливой, но только потому, что на поверхность не выходят «видимые» проблемы. В действительности, диаспора по-прежнему очень зациклена на стране происхождения: имамы проповедуют и говорят по-турецки, верные смотрят турецкие новости, часто посещают турецкие рестораны. Мечети полностью контролируются могущественным Диянетом, управлением по делам религий под прямым подчинением премьер-министру Турции. Некоторые чиновники Диянета понимают, что националистический дискурс может только размыть имидж турок в Европе, что он радикализирует их — не религиозно, лишь немногие турки впали в джихадизм — скорее, этнически. Однако большинство политиков по-прежнему хотят использовать диаспору как «руку» Турции в Европе, поскольку турецкая община только в Германии оценивается в 3−4 миллиона человек.

Новый атеистический премьер-министр Испании Педро Санчес создает проблемы для Церкви, констатирует Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Санчес принял «агрессивную светскую повестку дня». Когда 2 июня в Испании он только вступил в должность, Католическая церковь постаралась подчеркнуть свою готовность к сотрудничеству. Но уже спустя неделю, когда возникла напряженность по поводу курса премьера из Социалистической партии, многие католики стали задаваться вопросом, суждено ли вернуться конфликтам прошлых лет. Он нарушил традицию, отказавшись положить рядом с собой Библию или поставить распятие при принятии присяги перед королем Филиппом VI. Еще есть признаки грядущей беды. Открыто исповедующий атеизм Санчес выступал против государственного финансирования Церкви и преподавания религии в школах и за изъятие религиозных символов из государственных учреждений. Социалисты стремятся легализовать эвтаназию и укрепить права ЛГБТ. А новый министр иностранных дел Хосеп Боррелл планирует пересмотреть конкордат Испании со Святым престолом, заключенный в 1979 году. В своем первом интервью он заявил, что правительство должно «серьезно относиться к секулярности государства». В стране, где только небольшая часть католиков посещают мессу, а средний возраст священников составляет 65 лет, Санчес может полагать, что вражда с Церковью — это приемлемый риск. Тем не менее Католическая церковь в Испании остается силой, с которой нужно считаться. В заявлении Конференции католического епископата напоминается о «разнообразии и широте» присутствия Церкви в обществе и содержится призыв к гражданам «отказаться от суждений и стереотипов, связанных с прошлым». Примет ли социалистическое правительство Санчеса столь же мягкий тон, еще предстоит выяснить.

psoe extremadura Премьер-министр Испании Педро Санчес

Ватикан объяснил, почему государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин присутствовал на мероприятиях Бильдербергского клуба в Турине, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). После долгих размышлений госсекретарь решил откликнуться на приглашение, чтобы донести католическое социальное учение до тех, кто иначе не услышал бы его. Представитель Ватикана, выступивший на условиях анонимности, сообщил, что Паролина «итальянские организаторы очень настойчиво приглашали на встречу еще полгода назад» и только после «долгих размышлений и консультаций» монсеньор согласился. Источник отметил, что не знает, почему организаторы были так настойчивы, хотя, вероятно, дело все в том, что папа Франциск является «важным» деятелем на мировой арене. Паролин выступил на заседании Бильдербергского клуба с докладом о социальном учении Церкви, после чего последовала сессия вопросов и ответов, что в итоге заняло около 75 минут. Госсекретарь «полностью осознавал противоречивый характер» этого события, но чувствовал себя обнадеженным, поскольку ранее уже встречался со многими участниками саммита в «других контекстах». Издание связалось с руководством Бильдербергского клуба, чтобы узнать, почему они так настаивали на участии кардинала и стремятся ли они продвигать глобалистскую повестку, но ответа пока не последовало.

Католическая церковь на планете продолжает расти с каждым годом, хотя и не так стремительно, как раньше, рассказывает Vatican News (Ватикан). Об этом говорят данные «Папского ежегодника 2018 года» и «Церковного статистического ежегодника 2016 года», опубликованных Центральным статистическим управлением Святого престола. По сравнению с 2015 годом в 2016-м католическая община увеличилась на 1,1% — с 1 миллиарда 285 миллионов до 1 миллиарда 299 миллионов человек, составив 17,67% мирового населения. За тот же период на 23% возросло число африканских католиков — с 185 миллионов до более чем 228 миллионов верующих. По числу крещеных католиков здесь лидируют Демократическая Республика Конго (44 млн) и Нигерия (28 млн). В африканских странах проживают 17,6% католиков всей планеты. За указанный период на 0,2% уменьшилось число европейских католиков, несмотря на то, что Европу населяет почти 22% представителей Католической церкви. Почти половина католиков планеты (48,6%) проживают в Америке. Из этого числа больше половины находятся в Латинской Америке — 57,5%, остальные в Центральной и Северной Америке — 28,4% и 14,1%. В Азии, где исторически — кроме Филиппин — католики являются меньшинством, проживают 11% католиков, а остальные 0,8% (чуть более 10 миллионов) живут в странах Океании. В мире насчитывается 15 «самых католических» стран, в которых проживают более 64% процентов крещеных католиков (830 миллионов человек). Четыре из них находятся в Африке (Демократическая Республика Конго, Нигерия, Уганда и Ангола), четыре в Америке (Бразилия, Мексика, США и Колумбия), две в Азии (Филиппины и Индия) и пять — в Европе (Италия, Франция, Испания, Польша и Германия). С 2010 по 2016 год на 5% увеличилось число католических епископов, прежде всего в Центральной и Южной Америке и в Азии — 5.353 иерарха. В этот период были учреждены шесть новых епископских кафедр, четыре новых епархии, новая митрополичья кафедра, три апостольских викариата возведены в статус епархии. Согласно отчету, во всем мире служат 414.969 католических священников: 67,9% из них принадлежат к епархиальному духовенству, остальные 32,1% — к монашествующему. Отмечается также ежегодное трехпроцентное увеличение числа постоянных диаконов. С другой стороны, за последние годы уменьшилось число семинаристов и послушников: за шесть лет число поступивших в духовные семинарии снизилось на 1,8%, а в монастыри — на 8,7%.

Статуя Святого Петра. Сен-пьер. Ватикан

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.