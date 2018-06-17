Зачем нам нужны художественные музеи?

Константин Флавицкий. Смерть княжны Таракановой. 1864. Третьяковская галерея

Ведь не только для того, чтобы было куда зайти в дождливый день. Не только для развлечения и утоления любознательности, но и для обучения школьников, студентов, да и многих взрослых людей. Для того, чтобы прививать им любовь к прекрасному. Я убежден, что в первую очередь важна именно эта просветительская функция. Много раз я видел группы учащихся, сопровождаемых своими преподавателями, в лучших музеях мира. Признаться, в Британском музее они мне немного досаждали своим гвалтом, а более всего пожиранием сэндвичей в буфете. Это как-то отвлекало от ассирийских сцен охоты на львов. Но в глубине души я понимал, как правильно поступают эти англичане, когда организованно приводят своих отпрысков в музей. Обратите внимание, ни один сотрудник им не сделал по этому поводу замечания. Никто не потребовал с них денег, да и с остальных тоже — вход в этот музей свободный. Немецкие учителя на музейном острове в Берлине восхищали меня четко подаваемыми хорошо поставленным командирским голосом командами. Они привели детей в музей, и от одного их вида веяло уверенностью, что программа пребывания в музее будет скрупулезно выполнена.

Randy OHC Дети в музее

Вот и у нас есть настоящие преподаватели, увлеченные своим делом. Они тоже пришли со своими студентами в музей, в лучший музей Москвы — в Третьяковку. Потратили свое личное время, чтобы вместе со студентами осмотреть выставку, поделиться впечатлениями. «Что нужно сказать?» — хочется спросить так, как спрашивают маленького ребенка, получившего подарок. Спасибо. Нужно им сказать спасибо. Что вместо этого услышали эти люди? Какие-то безумные обвинения и претензии. Для начала, на мой взгляд, Третьяковке стоит принести свои извинения университетским преподавателям и студентам.

И надо всё же разобраться с сутью вопроса. Преподаватели высших и средних учебных заведений могут и должны приходить в музеи со своими подопечными. И чем чаще они будут это делать — тем лучше. Лучше для юного поколения, лучше для музеев, лучше для всех. Не нужно создавать каких-то препон в виде обязательных регистраций, получения предварительных согласований, утверждений и тому подобной бюрократической волокиты. Я думаю, наоборот, музей должен создавать наиболее дружественную обстановку для таких походов. Музей не должен мешать воспитанию и обучению студентов, а должен помогать в этом.

Могут ли преподаватели вести беседу со студентами, рассказывать о картинах, интересоваться их мнением? Конечно, могут и должны. А почему нет? А если я прихожу в музей со своей дочерью, я могу рассказать ей о картинах? А если дочь не одна, а с ней ее одноклассники? А если я пришел с друзьями? Это всё риторические вопросы. Любому здравомыслящему человеку ответ очевиден. Главное ограничение должно заключаться лишь в одном — не мешать другим посетителям. Кстати, когда штатный экскурсовод излагает свою тему, он не мешает другим посетителям, не входящим в состав его группы? Нет? Ну, так и я, высказывая свои суждения, тоже никому не мешаю. Разве не так?

Andrey Здание Третьяковской галереи

Или вот другой случай. Кому на Соборной площади мешает человек, рассказывающий о Кремле своему британскому коллеге и его семье? По-моему, никому он помешать не может. Однако сотрудник музея устраивает настоящий конфликт. Это поведение никак нельзя назвать разумным. Я бы сказал, его нельзя назвать человеческим.

Честно говоря, я в этих инцидентах вообще не вижу какой-то культурологической составляющей. Люди пришли в музей, пришли на выставку — радуйтесь тому, что они приобщаются к искусству! Если им нужно экскурсионное обслуживание — они закажут экскурсию, если нет — значит, сами справятся. Мне кажется, эту мысль надо осознать не только рядовым сотрудникам музея, не только их руководителям, но и Министерству культуры, поскольку нездоровая практика «борьбы с неправильными гидами» превращается в настоящую «охоту на ведьм», и проявляется она отнюдь не в одной Третьяковке. Очень хотелось бы услышать позицию Министерства культуры по этому поводу. Я понимаю, что всё упирается в столь необходимые всем доходы. Но есть ведь и рамки приличия! Фактически такими действиями посетителей принуждают обратиться к штатному экскурсоводу, а это — навязанная услуга.